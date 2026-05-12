/कोणाला कानोकान खबर नाही! 67000 किलो सोनं गहाण ठेवून कशी मिळाली भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी?

India Gold Reserve : कोणी घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय, देशावर नेमकी का ओढावलेली ही वेळ? सोन्याचे वाढते दर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं केलेलं आवाहन पाहता का होतेय एका जुन्या घटनेची चर्चा?
India Gold Reserve : मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या झळा असंख्य प्रयत्नांनंतरही रोखता आल्या नसून आता त्याचा परिणाम टप्प्याटप्प्यानं सामान्यांच्या जीवनावर होतना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा सद्यस्थितीचा आढावा घेत काही महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत नागरिकांना आवाहन केलं. ऑनलाईन शाळा, व्हर्च्युअल मिटिंग, वर्क फ्रॉम होम, परदेश पर्यटन ते अगदी सोनं खरेदीबाबतसुद्धा त्यांनी काही महत्त्वाची आवाहनं केली. पण, सोनं खरेदीचं आणि या संकटाचं नेमकं काय गणित?
लक्षात घ्या, सोन्याच्या आयातीमुळं भारतातून प्रचंड पैसा परदेशी अर्थव्यवस्थांमध्ये जातो. सोन्याच्या बाबतीत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उपभोक्ता देश म्हणून भारताची ओळख आहे. जिथं 85 ते 90 टक्के सोनं आयात केलं जातं. मात्र 880 टन सोन्याचं भांडार असणाऱ्या याच भारतानं एक असाही काळ पाहिला, जेव्हा हेच सोनं गहाण ठेवावं लागलं होतं. हा तोच काळ होता जेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला गेली होती आणि देशाच्या तिजोरीत जवळपास खडखडाट होता. अशा संकटसमयी सोन्यानं खऱ्या अर्थानं देशाला तारलं, अशीच काहीशी ती स्थिती.
भारतातील सोनं गहाण का ठेवावं लागलं होतं?
1991 हेच ते वर्ष जेव्हा भारत आर्थिक क्षेत्रात अनेक टप्प्यांवर अडखळत होता. देशाच्या तिजोरीमध्ये फक्त आठवड्याभर पुरेल इतकाच निधी होता, तिथं कर्जाचा डोंगर मोठाच होत चालला होता. व्याज भरण्याचेही पैसे नसल्यानं देशाची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीच्या वाटेवर होती. अशा या परिस्थितीमध्ये सोन्याच्या ठेवीच तारणहार ठरल्या. भारतानं सोनं गहाण ठेवून कर्ज घेतल या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबला.
हा तो काळ होता जेव्हा व्यापारामध्ये सरकारचंही लक्ष होतं. देशाल लायसन्स, 'परमिट राज' होतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी परवान्याची गरज भासत होती. कोणतंही उत्पादन बनवणं असो किंवा ते विकणं असो, त्यासाठी सरकारचा परवाना आणि तत्सम गोष्टींचे अडथळो व्यावसायिकांना ओलांडावे लागत होते. देशातील ही धोरणं आणि राजकीय अस्थिरतेमुळं अर्थव्यवस्थेला वाळवी लागली आणि दिवसागणित ती आणखी पोखरली जाऊ लागली. आधील कोलमडलेल्या अर्थव्यस्थेवर युद्धानं वाढीव भार आला.
तिथं आखाती देशांनी तेलाचे दर प्रति बॅरल 17 डॉलरवरून 36 डॉलर इतके केले होते. या संकटामध्ये भारताचा आधार असणारा सोविएत संघसुद्धा आव्हानांचा सामना केला. भारतातील राजकोषीय तुट दरडोई उत्पन्नाच्या 8.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आणि इतक्या गंभीर परिस्थितीमध्ये अखेर सरकारसह RBI नं मिळून सोनं गहाण ठेवण्याचा निर्णय घेतला, या माध्यमातून कर्जही मिळवलं.
सोनं गहाण ठेवण्याचा निर्णय झाला आणि...
पोखरलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पाहता 1991 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान चंद्रशेखर, अर्थ मंत्रालयातील सल्लागार मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि आरबीआयचे गव्हर्नर एस वेंकटरमण यांनी मिळून देशातील सोनं गहाण ठेवण्याचा अतिशय कठीण निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात ही एक मोठी बाब होती. देशातील नागरिकांना ही गोष्ट कळली तर अडचणी उभ्या राहतील. ज्यामुळं RBI नं कोणाला कानोकान खबर पोहोचू न देता जपान आणि इंग्लंडशी चर्चा केली, करार केला. मुंबई विमानतळाहून (Mumbai Airport) 47 टन इतक्या प्रचंड प्रमाणात सोनं देशाबाहेर नेणं अतिशय कठीण होतं.
एका खास आराखड्याअंतर्गत बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे भारताचं सोनं पाठवण्यात आलं. 47 टन सोनं भारतातून पाठवण्यात आलं, तर युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंड मध्ये ठेवलेलं 20 टन सोनं गहाण ठेवण्यात आलं. या गहाण सोन्याच्या बदल्यात भारतानं कर्ज घेत आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढलं. सोनं कायमच संकटसमयी फक्त सामान्यांसाठी नव्हे तर इतक्या मोठ्या देशासाठीसुद्धा तारणहार ठरलं. सध्यासुद्धा देशापुढं असणारं संकट लहान नाही. मात्र अशा प्रसंगी देशाची अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर ठेवण्यासाठी म्हणून पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना तूर्तास सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं आहे.