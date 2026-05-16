/डाव पलटला! इंधन तुटवड्यावर अवघ्या 2 तासांत निघाला तोडगा; PM मोदींची UAE सह ₹4,79,62,07,50,000 चा करार

PM Modi In UAE: पाच देशांच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच टप्प्यामध्ये मोठं यश मिळवलं असून, देशासाठी एक मोठी सकारात्मक बातमी आणल्याचं स्पष्ट होत आहे.
PM Modi In UAE: देशातील संभाव्य इंधन तुटवडा सर्वज्ञात असून, नागरिकांमध्ये यामुळं भीतीचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. लॉकडाऊन लागणार का, इंधन कपात भीतीदायक रुप धारण करणार का? हे आणि अनेक प्रश्न नागरिक उपस्थित करत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यादरम्यान त्यांचा पहिला थांबा होता संयुक्त अरब अमिराती अर्थात युएई (UAE). अवघ्या दोन तासांसाठी पंतप्रधान तिथं पोहोचले आणि एक मोठा करार करत त्यांनी अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. कारण, या करारामुळं इंधन तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा एक असा करार आहे ज्यामुळं भारताच्या तेल भांडारांना नवी कलाटणी मिळणार असून, एका नव्या पर्वाची सुरुवात होणार आहे.
भारत आणि युएईमध्ये झालेल्या करारानुसार, UAE भारतातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमध्ये जवळपास 30 मिलियन बॅरल कच्चं तेल साठवेल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी याबाबतची माहिती देत भारताच्या दृष्टीनं हा ऐतिहासिक करार असल्याचं म्हटलं.
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड आणि अबू धाबी नॅशनर ऑईल कंपनी यांच्यामध्ये यासंदर्भातील करार झाला. सोबतच युएई भारतातील एसपीआर रिझर्व्हमधील भागिदारी वाढवून 30 मिलियन बॅरल करेल आणि भारतात स्ट्रॅजेजिक गॅस रिझर्व्ह बनवण्यावरही काम करेल हे स्पष्ट झालं. सोप्या शब्दातं सांगावं तर, या करारामुळं भारतातील तेल भांडारात मोठी वाढ होणार आहे. ही साठवणूक किंवा तेलाचे साठे इतके प्रचंड असतील की देशातील महिनोनमहि्यांची तेल गरज पूर्ण होऊ शकते.
SPR किंवा स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियन रिझर्व्ह म्हणजे कच्च्या तेलाचे असे साठे जे आपात्कालीन परिस्थितीत वापरले जातात. कोणताही देश हे साठे युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा जागतिक पुरवठा साखळी खंडित झाल्यास वापरात आणतो.
Highlights from a productive UAE visit, which will deepen our bilateral friendship… pic.twitter.com/e8D8Wuuz0j— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
अवघ्या दोन तासांच्या युएई दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान मोदींनी युएईसोबत 5 अब्ज डॉलरचा मोठा करार केला. यामध्ये संरक्षण विभागापासूनन एलपीजी पुरवठा, तेल साठे अशा अनेक मुद्द्यांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. युएईनं भारतात 5 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचीसुद्धा घोषणा केली. एमिरेट्स एनबीडी भारतच्या आरबीएल बँकेनं भारतात 3 अब्जांच्या गुंतवणुकीची गयोषणा केली. एकंदरच गुंतवणुकीचा हा आकडा आणि तेलाच्या मुद्द्यावर निघालेला तोडगा पाहता मोदींनी ऐन संकटाच्या वेळीच या परदेश दौऱ्यामध्ये मास्टरस्ट्रोक मारला, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.