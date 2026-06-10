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PM Modi Speech : 'विशाल लोकसंख्येवर 'हिंदू ग्रोथ रेट'चा शिक्का मारला गेला'; काँग्रेसवर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात

PM Modi Speech in New Delhi : निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक काळ सलग कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्यानंतर, भाजपने '12 वर्षे अतुलनीय सेवा' (12 साल बेमिसाल) ही मोहीम सुरू करण्याची तयारी जोरात सुरू केली आहे. दरम्यान, 'भारत मंडपम' येथे झालेल्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदी एनडीए (NDA) नेत्यांना संबोधित केले.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 10, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:06 PM IST
PM Modi Speech : 'विशाल लोकसंख्येवर 'हिंदू ग्रोथ रेट'चा शिक्का मारला गेला'; काँग्रेसवर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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