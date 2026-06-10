PM Modi Speech : 'विशाल लोकसंख्येवर 'हिंदू ग्रोथ रेट'चा शिक्का मारला गेला'; काँग्रेसवर पंतप्रधान मोदींचा घणाघात

PM Modi 12 Year Tenure: देशाचे निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक काळ सेवा करण्याचा विक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रस्थापित केला आहे. या निमित्ताने दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे एनडीएचे नेते, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकत्र आले होते. सर्व नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींचा सन्मान केला. एनडीए नेत्यांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांच्यासाठी जनता हीच 'जनता जनार्दन' (ईश्वराचे रूप) आहे. त्यांनी यावर भर दिला की मध्यमवर्गीयांना मागे राहू दिले जाणार नाही आणि त्यासाठी अहोरात्र काम केले जाईल.
लोकांच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा नक्कीच पूर्ण केल्या जातील. पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, काँग्रेसच्या राजवटीत विशाल लोकसंख्येवर "हिंदू ग्रोथ रेट"चा शिक्का मारला गेला होता. विकासदराचा मंद वेग म्हणजे "हिंदू ग्रोथ रेट" असे लेबल लावून देशातील मोठ्या हिंदू लोकसंख्येला कलंकित करण्यात आले होते. लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे विकासदर कमी असल्याचे दावे केले जात होते; परंतु प्रत्यक्षात या स्थितीला "काँग्रेस ग्रोथ रेट" असे नाव द्यायला हवे होते.
यापूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट करत म्हटले होते की, राष्ट्रीय हित आणि प्रादेशिक आकांक्षांना पुढे नेण्याच्या सामायिक संकल्पाने एनडीएचा प्रवास नेहमीच प्रेरित राहिला आहे. गेल्या १२ वर्षांत एनडीएने देशाला एक स्थिर सरकार दिले आहे, ज्याने विविध क्षेत्रांतील प्रगतीला नवी दिशा दिली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, 'विकसित भारता'साठी सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. या प्रसंगी चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान मोदींची मुक्तकंठाने स्तुती केली. ते म्हणाले, "मोदी-जी, आपण या शतकाचे नेतृत्व करत आहात. आपण आम्हा सर्वांना प्रेरणा देता. जनसेवेसाठी आपण दाखवलेला संकल्प आणि आपण केलेली कामे अतुलनीय आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "पूर्वी ईशान्य भारतात बॉम्ब आणि बंदुकांच्या हिंसाचारात कोणतीही घट होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. आम्ही त्या भागात शांतता प्रस्थापित केली आणि स्थिरता आणली. यापूर्वी, दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत मूकपणे वेदना सहन करत असे. आम्ही दहशतवाद्यांविरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइक केले आणि 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान जगाने भारताची ताकद पाहिली."