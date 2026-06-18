'संपूर्ण फ्रान्समध्ये जितकी घरे तितकी मी 12 वर्षांत बांधून माझ्या देशवासियांना सुपूर्द केली', पॅरिसमध्ये काय म्हणाले मोदी?

PM Modi: फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगासमोर भारताची भूमिका ठामपणे मांडली. दहशतवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हवामान बदल, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही मूल्ये यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. भारत हा केवळ वेगाने वाढणारा देश नसून जागतिक समस्यांवर उपाय सुचवणारा जबाबदार भागीदार असल्याचा संदेश त्यांनी दिला. त्यांच्या भाषणाला अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवाद हा संपूर्ण मानवजातीसमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे नमूद केले. दहशतवादाला कोणत्याही प्रकारचे समर्थन किंवा आश्रय देणाऱ्या शक्तींविरोधात जगाने एकत्र येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई ही निवडक नव्हे तर सार्वत्रिक असली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) हे भविष्यातील परिवर्तनाचे प्रमुख साधन असल्याचे सांगताना मोदी यांनी त्याच्या जबाबदार वापराचे महत्त्व अधोरेखित केले. AI मुळे रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशासन क्षेत्रात मोठे बदल होऊ शकतात. मात्र, त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी जागतिक स्तरावर नियम आणि नैतिक चौकट तयार करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
मोदी यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करत देशातील पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, स्टार्टअप्स आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ अधोरेखित केली. जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी भारत मोठी संधी बनला असून आगामी काळात जागतिक आर्थिक विकासात भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची राहील, असे त्यांनी सांगितले.
हवामान बदलाच्या संकटावर बोलताना मोदी यांनी शाश्वत विकास आणि हरित ऊर्जेवर भर दिला. भारताने सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात केलेल्या कामांचा उल्लेख केला. विकसित आणि विकसनशील देशांनी समान जबाबदारी स्वीकारून पर्यावरण संरक्षणासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारताची लोकशाही व्यवस्था, युवा शक्ती आणि नवकल्पनांची क्षमता ही देशाची मोठी ताकद असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. जागतिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी देशांनी परस्पर सहकार्य वाढवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. संघर्षाऐवजी संवाद आणि विकासाच्या माध्यमातून जग अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध होऊ शकते, असा संदेश त्यांनी दिला.
"देशातील 25 कोटी लोक गरिबी रेषेच्या वर आले आहेत. याच प्रगतीचा परिणाम म्हणून भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. आज भारताची गाथा केवळ आर्थिक प्रगतीची नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचीही आहे. ही एक उल्लेखनीय बाब आहे की, भारतातील २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत आणि याचा लाभ समाजातील अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत आहे. अवघ्या 12 वर्षांत आम्ही गरजू लोकांसाठी इतकी घरे बांधली आहेत, जेवढी संपूर्ण फ्रान्स देशात एकूण कुटुंबे आहेत. आता प्रत्येक कुटुंबाकडे—अगदी अत्यंत गरीब कुटुंबाकडेही—स्वतःचे बँक खाते आहे. भारताची आर्थिक समावेशकता मोहीम ही केवळ एक सरकारी योजना न राहता सामाजिक परिवर्तनाची एक चळवळ बनली आहे. मित्रांनो, या सर्व यशांमध्ये अशी एक गोष्ट आहे जिचे मोजमाप आकडेवारीद्वारे करता येणार नाही, ती म्हणजे 140 कोटी भारतीयांचा आत्मविश्वास.", असेही ते पुढे म्हणाले.