/योगासन करताना चुकीची बैठक; पंतप्रधान मोदींनी प्रोटोकॉल तोडून करुन दिली दुरुस्त; काय दिला आरोग्याचा मंत्र?

International Yoga Day 2026: आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2026 निमित्त देशभरात योगाचे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. देशभरातील नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री तसेच सरकारी कर्मचारी योगा दिनाचे कार्यक्रम करतायत. यंदाच्या योग दिनाचे राष्ट्रीय आयोजन कोलकात्यातील रेड रोड येथे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजारो नागरिकांसोबत योगाभ्यास करताना योगाचे महत्त्व सांगितले. तसेच काही सहभागींच्या योगासनातील चुका प्रत्यक्ष दुरुस्त करून योग्य पद्धतीने आसने कशी करावीत याचे मार्गदर्शनही केले. यामुळे योग केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून योग्य तंत्राने केल्यासच त्याचे संपूर्ण फायदे मिळतात, हा संदेश अधोरेखित झाला. यासंदर्भातील एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
योग दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान मोदी विविध योगासनांचे प्रात्यक्षिक पाहत होते. यावेळी काही सहभागींची बैठक किंवा शरीराची स्थिती योग्य नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ संबंधितांना मार्गदर्शन करून हात, पाठ, मान आणि पायांची योग्य ठेवण कशी असावी हे समजावून सांगितले. योगामध्ये फक्त आसन पूर्ण करणे महत्त्वाचे नसून ते योग्य पद्धतीने करणे अधिक गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. चुकीच्या पद्धतीने योग केल्यास अपेक्षित लाभ कमी होऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
Getting your yoga posture checked is one thing.— MyGovIndia (mygovindia) June 21, 2026
Getting it checked by PM narendramodi That's a different level altogether
Today, PM Modi stepped in as a yoga guide, interacting with participants, sharing tips, and helping them perfect their asanas.#IDY2026… pic.twitter.com/KY7WsdwidG
यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ म्हणजेच निरोगी वृद्धत्वासाठी योग अशी होती. वाढते वय, बदलती जीवनशैली आणि तणावपूर्ण दिनक्रम यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत नियमित योगाभ्यास शरीर लवचिक ठेवण्यास, मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यास आणि जीवनमान उंचावण्यास मदत करतो, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. योग हा औषधांचा पर्याय नसला तरी निरोगी जीवनासाठी प्रभावी पूरक साधन ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात योग हा भारताचा प्राचीन वारसा असून आज तो जागतिक आरोग्य चळवळ बनल्याचे सांगितले. जगभरातील अनेक देशांमध्ये लाखो लोक योगाचा स्वीकार करत आहेत. विविध भाषा, संस्कृती आणि देशांना जोडण्याचे सामर्थ्य योगामध्ये आहे. त्यामुळे योग हा केवळ व्यायामाचा प्रकार नसून जीवनशैली सुधारण्याचा मार्ग असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
योग दिन वर्षातून एकदाच साजरा करून उपयोग नाही. प्रत्येकाने दररोज काही मिनिटे योगासाठी दिल्यास त्याचे दीर्घकालीन फायदे मिळू शकतात, असे मोदी म्हणाले. विशेषतः तरुण, विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या दिनक्रमात योगाचा समावेश करावा. नियमित योगामुळे शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबरच एकाग्रता, आत्मविश्वास आणि मानसिक संतुलनही वाढते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोलकात्यातील मुख्य कार्यक्रमासह देशातील विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर योग सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांनी सहभाग घेतला. शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाणे आणि सामाजिक संस्थांमधून योगाबाबत जनजागृती करण्यात आली. योग हा निरोगी भारताच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकतो, असा संदेश या कार्यक्रमांतून देण्यात आला.