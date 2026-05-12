/पश्चिम आशियातील युद्धसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची मोठी राजनैतिक हालचाल; पंतप्रधान मोदींची इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार

नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परराष्ट्रमंत्री परिषदेसाठी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची 14 आणि 15 मे रोजी भारतात दाखल होणार आहेत. 13 मे रोजी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर ते BRICS देशांच्या इतर परराष्ट्र मंत्र्यांसह पंतप्रधान मोदींची संयुक्त भेट घेण्याची शक्यता आहे.
उर्वशी खोना, नवी दिल्ली : पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणि वाढत्या ऊर्जा संकटामुळे भारतावर निर्माण झालेल्या आर्थिक दबावाच्या काळात केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जागतिक राजनैतिक संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांचा या आठवड्यात भारत दौरा होणार असून, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राजनैतिक सूत्रांनी दिली आहे.
14 आणि 15 मे रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परराष्ट्रमंत्री परिषदेसाठी अराघची भारतात दाखल होणार आहेत. 13 मे रोजी दिल्लीत पोहोचल्यानंतर ते BRICS देशांच्या इतर परराष्ट्र मंत्र्यांसह पंतप्रधान मोदींची संयुक्त भेट घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया आणि इंडोनेशियाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. मोदींच्या UAE दौऱ्यापूर्वी होणारी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला असून त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही थेट प्रभाव जाणवत आहे. देशांतर्गत ऊर्जा तुटवडा आणि खर्च नियंत्रणाच्या चर्चांदरम्यान भारताने राजनैतिक पातळीवर सक्रिय भूमिका घेतल्याचे या घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहे.
गेल्या एका वर्षातील अब्बास अराघची यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. मार्च महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केल्यानंतर काही दिवसांतच इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री सईद खतिबझादे यांनी दिल्ली भेट देत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर संघर्ष सुरू झाल्यापासून अराघची आणि जयशंकर यांच्यात पाच वेळा दूरध्वनीवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील सुरू असलेला अडथळा. या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गात भारताची 13 जहाजे आणि सुमारे 340 भारतीय खलाशी अडकले आहेत. याशिवाय ऊर्जा, खतं आणि इतर महत्त्वाच्या मालवाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते आणि तेथील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अस्थिरता वाढली आहे.
दरम्यान, BRICS परिषदेसाठी अजेंडा निश्चित करण्यासाठी सदस्य देशांचे प्रतिनिधी, म्हणजेच ‘शेरपा’, सोमवारी दिल्लीत एकत्र आले होते. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या या गटासाठी पुढील धोरणात्मक दिशा ठरवण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. 14 आणि 15 मे रोजी होणारी BRICS परराष्ट्रमंत्री परिषद भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. या बैठकीत सप्टेंबर 10 आणि 11 रोजी दिल्लीत होणाऱ्या BRICS शिखर परिषदेसाठी अजेंडा निश्चित केला जाणार आहे.
या शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियन, UAEचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद, इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह एल-सीसी, इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांना निमंत्रित केले जाणार आहे.
ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा हे ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमुळे परिषदेला अनुपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेसाठी दिल्ली दौऱ्यावर असताना त्यांनी आपल्या अडचणींबाबत भारताला माहिती दिली होती. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारी हितसंबंध आणि जागतिक रणनीतिक संतुलन टिकवण्यासाठी बहुपक्षीय राजनैतिक प्रयत्न अधिक तीव्र केल्याचे या सर्व हालचालींमधून दिसून येत आहे.