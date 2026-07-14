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भारतीय रेल्वे इतिहास रचणार; ना डिझेल, ना विजेच्या तारा, पहिली हायड्रोजन रेल्वे लवकरच धावणार

हायड्रोजनवर चालणाऱ्या देशाच्या पहिल्या रेल्वेगाडीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हरियाणातील जिंद येथे हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:03 PM IST
भारतीय रेल्वे इतिहास रचणार; ना डिझेल, ना विजेच्या तारा, पहिली हायड्रोजन रेल्वे लवकरच धावणार
Image Credit: PM Modi To launch first hydrogen train in india how it works in marathi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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