/भारतीय रेल्वे इतिहास रचणार; ना डिझेल, ना विजेच्या तारा, पहिली हायड्रोजन रेल्वे लवकरच धावणार

भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात 17 जुलै हा दिवस नोंदला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील पहिली हायड्रोजन फ्यूल-सेल ट्रेनचे उद्घाटन होणार आहे. हरयाणातील जींद येथे या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवण्यात येणार आहे. ग्रीन टेक्नॉलॉजीने गाठलेला हा महत्त्वपूर्ण टप्पा असून हे तंत्रज्ञान खूपच कमी देशात वापरले जाते. पर्यावरणाला अनुकुल अशी ट्रेन असून हरियाणातील जिंद-सोनीपत मार्गावर धावणार आहे.
आत्तापर्यंत आपण काळा धूर उडवत धावणाऱ्या ट्रेन तसंच, ट्रेनच्या डोक्यावर ओव्हरहेड वायरने धावणारे इलेक्ट्रिक इंजिन अशाच रेल्वे पाहिल्या आहेत. मात्र आता ही नवी रेल्वेला या दोन्ही गोष्टींची गरज भासणार नाही. या ट्रेनचे वैशिष्ट्यै म्हणजे पर्यावरणासाठी घातक ठरणारा धूर यामुळं उत्सर्जित होणार नाही. तर, या ट्रेनच्या सायलेन्सरमधून शुद्ध पाण्याचे थेंब आणि वाफ निघते. हे तंत्रज्ञान स्विकारणारे अगदी मोजके देश आहे. आता त्या यादीत भारताचेही नाव आले आहे.
ना डिजेल ना विजेची तार मग ही ट्रेन धावणार कशी? असा सवाल सध्या अनेकांना सतावत असेल. तर ही ट्रेन हायड्रोजन फ्युल सेल इंजिनच्या मदतीने धावणार आहे. ट्रेनच्या वरच्या किंवा खालच्या बाजूस विशेष हायड्रोजन टाक्या आणि फ्युएल सेल बसवलेले आहेत. हे तंत्रज्ञान ज्या प्रकारे काम करते, ते खूपच रंजक आणि वैज्ञानिक आहे.
ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनचे मिश्रण: जेव्हा ट्रेनच्या टाकीत साठवलेला द्रव हायड्रोजन फ्युएल सेलमध्ये पाठवला जातो, तेव्हा तो हवेतील ऑक्सिजनच्या संपर्कात येतो.
विजेची निर्मिती: हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये एक रासायनिक अभिक्रिया घडते. ही प्रक्रिया उलट्या इलेक्ट्रोलायसिससारखी असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज निर्माण होते.
बॅटरी आणि मोटरची जोडणी: फ्युएल सेलद्वारे निर्माण झालेली वीज ट्रेनमध्ये बसवलेल्या हेवी-ड्युटी लिथियम-आयन बॅटरीमध्ये साठवली जाते. ही वीज नंतर ट्रेनच्या चाकांना जोडलेल्या इलेक्ट्रिक मोटर्सना ऊर्जा पुरवते, ज्यामुळे ट्रेनला वेग मिळतो.
भारतातील पहिली हायड्रोजन रेल्वे जींद ते सोनीपत दरम्यान धावणार आहे. या रेल्वेचा सर्वाधिक वेग 75 किमी प्रति तास इतका असणार आहे. तसंच, 682 प्रवासी या रेल्वेतून प्रवास करु शकणार आहेत. एका दिवसांत दोन फेऱ्या रेल्वेच्या होणार आहेत. तर, एकूण 356 किमीचा प्रवास ही रेल्वे करणार आहे. त्यासाठी 300 किलो हायड्रोजनचा वापर केला जाणार आहे .