मोदींनी मगर पकडून घरी आणलेली तेव्हा...; स्वत: किस्सा सांगताना आईचा केलेला उल्लेख

PM Modi Adventurous Crocodile Story Mother Heeraben Advice: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आज 75 वा वाढदिवस आहे. भारतीय जनता पार्टीबरोबरच मोदी समर्थकांकडून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करुन हा दिवस साजरा केला जात आहे. असं असतानाच आत इंटरनेटवर पंतप्रधान मोदींबद्दल अनेक गोष्टी ट्रेंड होताना दिसत आहेत. मोदींच्या दैनंदिन आयुष्यापासून त्यांनी मिळवलेले पुरस्कार, त्यांनी केलेलं काम, त्यांची कारकिर्द याबरोबरच त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दलही बऱ्याच गोष्टी चर्चेत आहेत. असं असतानाच मोदींनी सांगितलेली काही किस्सेही चर्चेत आहेत. यापैकीच एक किस्सा म्हणजे जेव्हा मोदींनी एक छोटीशी मगर पकडून घरी आणली होती. स्वत: मोदींनी डिस्कव्हरी चॅनेलवरील नावाजलेल्या 'मॅन व्हर्सेस वाइल्ड'च्या एका विशेष भागात ही माहिती दिलेली.
नरेंद्र मोदींचं बालपण गुजरातमधील वडनगर येथे गेलं. येथील स्थानिकांमध्ये मगरींचं तलाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शर्मिष्ठा तलावाजवळ मोदी आपल्या सवंगड्यांसोबत खेळायचे. असेच एकदा खेळत असताना त्यांनी मगरीच्या एका छोट्या पिल्लाला पकडले. त्यांनी ते पिल्लू घरी आणले आणि त्याची देखरेख करण्याचं ठरवलं. स्वत: हा किस्सा बेअर ग्रिल्सला सांगताना मोदींनी त्यावेळी त्यांची आई काय म्हणाली होती हे सुद्धा सांगितलं.
मी घरी मगरीचं पिल्लू आणल्याचं पाहून माझ्या आईने मला हे योग्य नसल्याचं सांगितलं. त्यांच्या आईने म्हणजेच हीराबेन यांनी त्यांना समजावले की, "जसे तुला आईपासून वेगळे केले तर दुख होते, तसेच या मगराच्या आईला तिच्या पिल्लापासून वेगळे केले तर तिला दुख होईल." आईचं हे विधान ऐकल्यानंतर ते मोदींना पटलं आणि त्यांनी ते मगरीचं पिल्लू नदीत सोडून दिलं.
नरेंद्र मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातमधील वडनगर गावात झाला. याच ठिकाणी त्यांचे वडील दामोदरदास मोदी चहाचे दुकान चालवायचे. मोदींची आई हिराबेन या गृहिणी होत्या. हीराबेन यांचं 30 डिसेंबर 2022 रोजी वयाच्या 99 व्या वर्षी अहमदाबादमधील एका रुग्णालयात निधन झालं. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर ट्विटरवर (सध्याचं एक्स) भावनिक संदेश लिहिला होता. "आज माझ्या आईंचे देहावसन झाले. तिच्यासोबत माझे बालपण, किशोरवय आणि अनेक क्षण जोडलेले आहेत," असं मोदींनी म्हटलं होतं. पंतप्रधान झाल्यानंतरही मोदी दर वाढदिवसाला आवर्जून आपल्या गुजरातमधील मूळ घरी जाऊन आईची आशीर्वाद घ्यायचे. मोदी आईसोबत त्यांचा आवडता पदार्थ असलेल्या खिचडीचा आस्वादही घ्यायचे. हिराबेनसुद्धा आवर्जून लेकाच्या वाढदिसवाच्या दिवशी त्याला पैसे द्यायला विसरायच्या नाहीत.
