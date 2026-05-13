/सोनं खरेदी करु नका म्हणणाऱ्या मोदींकडे किती तोळं सोनं आहे? त्याची किंमत किती? स्वत: दिली माहिती

How Much Gold Does PM Modi Have: पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्याकडे किती सोनं आहे याची माहिती एका प्रतिज्ञापत्रामधून दिली होती. हे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे दिलं होतं.
How Much Gold Does PM Modi Have: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 10 मे रोजी तेलंगणमधील सिकंदराबादमध्ये आणि त्यानंतर पुढल्याच दिवशी म्हणजेच 11 मे रोजी गुजरातमधील सार्वजनिक सभेमध्ये परकीय चलन वाचवण्यासंदर्भात भारतीयांना आवाहन केलं. पुढील वर्षभर तरी सणासुदीला सोनं खरेदी करु नका असं मोदी म्हणाले. भारत हा सोनं आयात करणाऱ्या आघाडीच्या देशांपैकी एक असून यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होतं. त्यामुळेच मोदींनी देशहिताचा विचार करुन सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलं आहे. मोदींच्या या आवाहनाला प्रतिसाद मिळताना दिसत असून अनेक ठिकाणी ज्वेलर्सकडील गर्दी कमी झाल्याचं दिसत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. तर दुसरीकडे या आवाहनामुळे कोट्यवधि कारागिरी बेरोजगार होतील अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मोदींनी केलेल्या आवाहनाला वेगवेगळ्या स्तरातून वेगवेगळा प्रतिसाद मिळत असला तरी इंटरनेटवरही अनेक गोष्टींची चर्चा आहे. मोदींनी सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं असलं तरी त्यांच्याकडे वैयक्तिक स्तरावर किती सोनं आहे हे तुम्हाला माहितीये का? याचबद्दल जाणून घेऊयात...
मोदींनी त्यांच्याकडील संपत्तीचं विवरण 2024 मध्ये उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलं होतं. यामध्ये त्यांनी त्यांच्याकडील स्थावर संपत्ती, जंगम संपत्ती किती आहे याची सविस्तर माहिती दिली होती. मोदींनी आपल्या एकूण संपत्तीमध्ये त्यांच्याकडे सोन्याचे कोणते दागिने आहेत, त्यांचं वजन किती आहे आणि त्यांचं मूल्य किती आहे याची माहिती दिली होती.
मोदींनी त्यांच्याकडे एकूण चल संपत्ती म्हणजेच मुव्हेबल असेट्स 3.02 कोटींचे असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं होतं. यामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील फिक्स डिपॉझिटमधील रक्कमेचा आहे. एसबीआयमध्ये मोदींच्या 2.86 कोटींच्या एफडी आहेत. तसेच मोदींनी उमेदवारी अर्ज सादर करताना आपल्याकडे 52 हजार 920 रुपये रोख रक्कम असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच मोदींनी नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेटमध्ये 9.12 लाखांची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात आहे. मोदींनी त्यांच्या नावावर कोणतीही अचल संपत्ती म्हणजेच इमुव्हेबल असेट्स नसल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच मोदींकडे घर, जमीन, कार यापैकी काहीही नाही. मात्र मोदींनी चल संपत्तीमध्ये त्यांच्याकडील सोन्याचा उल्लेख केला होता.
मोदींनी त्यांच्याकडे 4 सोन्याच्या अंगठ्या असल्याचं उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. मोदींकडील या चार सोन्याच्या अंगठ्यांचं एकूण वजन 45 ग्राम म्हणजेच साडेचार तोळे इतकं आहे. मोदींनी अर्ज भरताना या सोन्याची किंमत 2 लाख 67 हजार 750 रुपये इतकी होती. या रक्कमेचा उल्लेख त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात आहे. ही आकडेवारी 2024 च्या निवडणुकीच्या काळातील असून त्यानंतर मोदींच्या संपत्तीसंदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
मंगळवार म्हणजेच 12 मे 2026 च्या सोन्याच्या दराप्रमाणे म्हणजेच प्रति ग्रॅम 15 हजार 398 रुपये दराने 45 ग्रॅम सोन्याची अंगठी बनवली तर 24 कॅरेटच्या अंगठीसाठी 6 लाख 92 हजार 910 रुपये खर्च करावे लागतील.