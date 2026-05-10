'वर्षभर सोने खरेदी करु नका', पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी थेट सांगितलं कारण

PM Narendra Modi on Gold : मध्य पूर्वेत युद्ध आणि वैश्विक स्तरावर तेल संकट निर्माण झालं आहे. कारण पीएम मोदी यांनी भारतीयांना परदेशी गुंतवणूक रोखण्यासाठी वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
मध्य पूर्वेतील सुरू असलेले युद्ध आणि जागतिक तेल संकटामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची भीती वाढत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशाला एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले. परकीय चलन साठा जपण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी लोकांना घरून काम करण्याकडे परत जाण्याचे, इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि वर्षभर लग्नासाठी सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. आपल्या संबोधनात, पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना अनावश्यक खर्चावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. वाढत्या जागतिक ऊर्जा खर्चामुळे देशावर आलेल्या मोठ्या आर्थिक दबावाचा उल्लेख करत, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "मी लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी वर्षभर लग्नासाठी सोने खरेदी करू नये."
भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या उपभोक्त्यांपैकी एक आहे, तरीही त्याचे उत्पादन नगण्य आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या सोन्याच्या गरजा जवळजवळ पूर्णपणे परदेशातून आयात केल्या जातात. जेव्हा आपण परदेशातून सोने आयात करतो, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्याला त्याचे पैसे रुपयांमध्ये नव्हे, तर अमेरिकन डॉलर्समध्ये द्यावे लागतात. जर देशाच्या नागरिकांनी तात्पुरती सोन्याची खरेदी कमी केली, तर सरकारला परदेशातून कमी सोने आयात करावे लागेल. यामुळे देशाच्या मौल्यवान परकीय चलन साठ्याची बचत होईल.
देशाचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी तेल खरेदी करणे ही एक गरज आहे, तर सोने खरेदी करणे ही ऐच्छिक बाब आहे. सोन्याची आयात कमी केल्यामुळे वाचलेल्या डॉलर्सचा वापर सरकारला कच्च्या तेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत चुकवण्यासाठी करता येईल. यामुळे देशातील इंधनाचे संकट टळेल आणि सर्वसामान्य जनतेला कर भरावा लागणार नाही.
#WATCH | Secunderabad, Telangana | On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "... But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,… pic.twitter.com/56w72yyYrE— ANI (@ANI) May 10, 2026
जेव्हा आपण परदेशातून सोने आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स खरेदी करतो, तेव्हा परकीय चलन बाजारात डॉलर्सची मागणी वाढते, ज्यामुळे रुपया कमकुवत होतो (रुपया विरुद्ध डॉलर). जेव्हा सोन्याची आयात थांबते, तेव्हा डॉलर्सची मागणी कमी होते, ज्यामुळे रुपया मजबूत होतो.