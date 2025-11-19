English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोणत्या ब्रँडचं रॉयल घड्याळ वापरतात PM मोदी? त्यात 1947 च्या 1 रुपयाचं खरं नाणं अन् वाघ... किंमतही पाहाच!

PM Modi 1947 rupee coin Roman Baagh watch : रोमन लिपीतील आकडे, मध्यभागी वाघ... पंतप्रधानांच्या घड्याळानं फॅशन जगताचीसुद्धा नजर वळवली... हे घड्याळ का आहे इतकं खास?  

सायली पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 10:36 AM IST
कोणत्या ब्रँडचं रॉयल घड्याळ वापरतात PM मोदी? त्यात 1947 च्या 1 रुपयाचं खरं नाणं अन् वाघ... किंमतही पाहाच!
PM Modi watch made of 1947 rupee coin Roman numericals and Baagh by Jaipur Watch Company see price and features

PM Modi 1947 rupee coin Roman Baagh watch : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचं नेतृत्त्वं जगभरात अशा उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे, जिथं या देशाला प्रचंड आदरपूर्वकत नजरेनं पाहिलं जातं. आर्थिक महासत्ता राष्ट्रांच्या यादीच चौथ्या क्रमांकावर येणाऱ्या या भारताचे पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या राजकीय कौशल्यासमवेतच आणखी एका कारणामुळंही चर्चेच असतात. ते कारण म्हणजे चारचौघात उठून दिसेल असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्वं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंतप्रधानांच्या पेहरावाची संपूर्ण जगात चर्चा... 

भारतीय कलाकुसर आणि कौशल्यासह दुर्गम भागांमध्ये असणाऱ्या कलावंतांसह त्यांच्या कलेला कायमच वाव देणाऱ्या मोदींनी पुन्हा एकदा अशीच कृती केली. यावेळी लक्ष वेधलं ते म्हणते PM मोदी यांच्या मनगटावर असणारं एक सुरेख घड्याळ. या घड्याळामध्ये 1947 मधील 1 रुपयाच्या नाण्याची प्रतीमा दिसत असून त्यात प्रत्यक्षात एक नाणं बसवण्यात आलं असल्याचं सांगण्यात येतं. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान विविध जाहीर कार्यक्रमांदरम्यान मोदींनी याच घड्याळाला पसंती दिली. सहाजिकच या विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावणाऱ्या मोदींचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर समोर आले आणि त्यांच्या पेहरावासह विशेष लक्ष वेधून गेलं ते म्हणजे त्यांचं घड्याळ. 

कोणत्या कंपनीचं आहे हे घड्याळ? त्याची किंमत काय? 

उपलब्ध माहितीनुसार पंतप्रधानांचं हे घड्याळ जयपूर वॉच कंपनीनं बनवलं असून, (Jaipur Watch Company coin watch) या घड्याळाच्या मॉडेलचं नाव आहे, रोमन बाघ (Roman Baagh). या घड्याळाची सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे त्याची डायल. ज्यामध्ये भारताचा जगप्रसिद्ध 'वॉकिंग टायगर'ही पाहायला मिळतो. मोदींच्या मनगटावर असणारं हे घड्याळ फक्त तितक्यापुरताच सिमीत नसून, त्या दिवसांचं प्रतीक आहे जेव्हा भारतानं स्वातंत्र्याच्या दिशेनं पावलं उचलली होती. मोदींच्या 'Make in India' या संकल्पनेशी हे घड्याळ प्रचंड ताळमेळ साधताना दिसतं. 

Roman Baagh घड्याळ 43 एमएमचं असून ते 316L स्टेनलेस स्टीलपासून तयार करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये जपानी मियोटा ऑटोमॅटिक मूव्हमेंट (Miyota automatic movement) चालते ज्यामुळं हे घड्याळ एक उत्तम उदाहरण आहे. घड्याळाच्या पुढं आणि मागं सफायर क्रिस्टल स्क्रॅच रेझिस्टंड डिझाईन असून, 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस आहे. घड्याळाची मागील बाजू ही पूर्णपणे पारदर्शक असून, त्याच्या आतील यंत्रणा नेमकी कशी काम करते हे स्पष्ट दिसतं. 

हेसुद्धा वाचा : नको तेच घडलं! मानवी हव्यासामुळं पृथ्वी कलंडली? 20 वर्षांत पृथ्वी 'इतक्या' इंचांनी... NASA चिंतातूर 

अतिशय राजेशाही दिसणाऱ्या या घड्याळाची किंमत 55 ते 60 हजार रुपयांदरम्यान असल्याचं सांगण्यात येत आहे. लक्झरी घड्याळांच्या श्रेणीत हे एंट्रीलेवल घड्याळ असून, कलेचा उत्तम नमुना आहे. गौरव मेहता यांच्या 'जयपूर वॉच कंपनी'ला या घड्याळानं वेगळी ओळख करून दिली असून ही कंपनी भारतीय इतिहास, वारसा, जुनी नाणी, पोस्ट तिकीटं, पारंपरिक डिझाईनला लक्झरी टाईमपीसमध्ये सादर करण्यासाठी ओळखली जाते. त्यामुळं आता पंतप्रधानांनी पसंती दिलेली ही कंपनी येत्या दिवसांत आंतरराष्ट्रीय ब्रँडना कशी टक्कर देते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. 

FAQ

PM मोदींनी नुकतंच कोणतं घड्याळ घातलं ज्याची सर्वत्र चर्चा आहे?
जयपूर वॉच कंपनीचं (Jaipur Watch Company) “रोमन बाघ” (Roman Baagh) मॉडेल. याच्या डायलमध्ये खऱ्याखुऱ्या 1947 च्या 1 रुपयाच्या नाण्याचा वापर करण्यात आला आहे आणि त्यावर भारताचा प्रसिद्ध ‘वॉकिंग टायगर’ दिसतो.

हे घड्याळ मोदींनी कधी-कधी घातलं?
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान विविध जाहीर कार्यक्रमांमध्ये (परदेश दौरे, सार्वजनिक सभा इत्यादी) मोदींनी हे घड्याळ सतत घातलं, त्यामुळेच त्याचे अनेक फोटो व्हायरल झाले.

घड्याळाची किंमत किती आहे?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार 55 ते 60 हजार रुपये दरम्यान. लक्झरी घड्याळांच्या श्रेणीत हे एंट्री-लेव्हल मानलं जातं, तरीही त्याची क्राफ्ट्समनशिप आणि भारतीय वारसा यामुळे ते खास आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
PM ModiPM Modi watch1947 rupee coin watchJaipur Watch CompanyRoman Baagh watch

इतर बातम्या

...तर राज्यातील सर्व निवडणुका रद्द होणार? दिल्लीतून येणार स...

महाराष्ट्र बातम्या