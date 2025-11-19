कोणत्या ब्रँडचं रॉयल घड्याळ वापरतात PM मोदी? त्यात 1947 च्या 1 रुपयाचं खरं नाणं अन् वाघ... किंमतही पाहाच!

PM Modi 1947 rupee coin Roman Baagh watch : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताचं नेतृत्त्वं जगभरात अशा उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे, जिथं या देशाला प्रचंड आदरपूर्वकत नजरेनं पाहिलं जातं. आर्थिक महासत्ता राष्ट्रांच्या यादीच चौथ्या क्रमांकावर येणाऱ्या या भारताचे पंतप्रधान मोदी हे त्यांच्या राजकीय कौशल्यासमवेतच आणखी एका कारणामुळंही चर्चेच असतात. ते कारण म्हणजे चारचौघात उठून दिसेल असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्वं.
भारतीय कलाकुसर आणि कौशल्यासह दुर्गम भागांमध्ये असणाऱ्या कलावंतांसह त्यांच्या कलेला कायमच वाव देणाऱ्या मोदींनी पुन्हा एकदा अशीच कृती केली. यावेळी लक्ष वेधलं ते म्हणते PM मोदी यांच्या मनगटावर असणारं एक सुरेख घड्याळ. या घड्याळामध्ये 1947 मधील 1 रुपयाच्या नाण्याची प्रतीमा दिसत असून त्यात प्रत्यक्षात एक नाणं बसवण्यात आलं असल्याचं सांगण्यात येतं. सप्टेंबर ते नोव्हेंबरदरम्यान विविध जाहीर कार्यक्रमांदरम्यान मोदींनी याच घड्याळाला पसंती दिली. सहाजिकच या विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावणाऱ्या मोदींचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर समोर आले आणि त्यांच्या पेहरावासह विशेष लक्ष वेधून गेलं ते म्हणजे त्यांचं घड्याळ.
उपलब्ध माहितीनुसार पंतप्रधानांचं हे घड्याळ जयपूर वॉच कंपनीनं बनवलं असून, (Jaipur Watch Company coin watch) या घड्याळाच्या मॉडेलचं नाव आहे, रोमन बाघ (Roman Baagh). या घड्याळाची सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे त्याची डायल. ज्यामध्ये भारताचा जगप्रसिद्ध 'वॉकिंग टायगर'ही पाहायला मिळतो. मोदींच्या मनगटावर असणारं हे घड्याळ फक्त तितक्यापुरताच सिमीत नसून, त्या दिवसांचं प्रतीक आहे जेव्हा भारतानं स्वातंत्र्याच्या दिशेनं पावलं उचलली होती. मोदींच्या 'Make in India' या संकल्पनेशी हे घड्याळ प्रचंड ताळमेळ साधताना दिसतं.
Roman Baagh घड्याळ 43 एमएमचं असून ते 316L स्टेनलेस स्टीलपासून तयार करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये जपानी मियोटा ऑटोमॅटिक मूव्हमेंट (Miyota automatic movement) चालते ज्यामुळं हे घड्याळ एक उत्तम उदाहरण आहे. घड्याळाच्या पुढं आणि मागं सफायर क्रिस्टल स्क्रॅच रेझिस्टंड डिझाईन असून, 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस आहे. घड्याळाची मागील बाजू ही पूर्णपणे पारदर्शक असून, त्याच्या आतील यंत्रणा नेमकी कशी काम करते हे स्पष्ट दिसतं.
अतिशय राजेशाही दिसणाऱ्या या घड्याळाची किंमत 55 ते 60 हजार रुपयांदरम्यान असल्याचं सांगण्यात येत आहे. लक्झरी घड्याळांच्या श्रेणीत हे एंट्रीलेवल घड्याळ असून, कलेचा उत्तम नमुना आहे. गौरव मेहता यांच्या 'जयपूर वॉच कंपनी'ला या घड्याळानं वेगळी ओळख करून दिली असून ही कंपनी भारतीय इतिहास, वारसा, जुनी नाणी, पोस्ट तिकीटं, पारंपरिक डिझाईनला लक्झरी टाईमपीसमध्ये सादर करण्यासाठी ओळखली जाते. त्यामुळं आता पंतप्रधानांनी पसंती दिलेली ही कंपनी येत्या दिवसांत आंतरराष्ट्रीय ब्रँडना कशी टक्कर देते हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
PM मोदींनी नुकतंच कोणतं घड्याळ घातलं ज्याची सर्वत्र चर्चा आहे?
जयपूर वॉच कंपनीचं (Jaipur Watch Company) “रोमन बाघ” (Roman Baagh) मॉडेल. याच्या डायलमध्ये खऱ्याखुऱ्या 1947 च्या 1 रुपयाच्या नाण्याचा वापर करण्यात आला आहे आणि त्यावर भारताचा प्रसिद्ध ‘वॉकिंग टायगर’ दिसतो.
हे घड्याळ मोदींनी कधी-कधी घातलं?
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यान विविध जाहीर कार्यक्रमांमध्ये (परदेश दौरे, सार्वजनिक सभा इत्यादी) मोदींनी हे घड्याळ सतत घातलं, त्यामुळेच त्याचे अनेक फोटो व्हायरल झाले.
घड्याळाची किंमत किती आहे?
सध्या उपलब्ध माहितीनुसार 55 ते 60 हजार रुपये दरम्यान. लक्झरी घड्याळांच्या श्रेणीत हे एंट्री-लेव्हल मानलं जातं, तरीही त्याची क्राफ्ट्समनशिप आणि भारतीय वारसा यामुळे ते खास आहे.