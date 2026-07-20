/कॉकरोच आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान मोदींचा तरुणांना महत्वाचा संदेश, अधिवेशनापूर्वी काय म्हणाले?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना देशातील तरुणांच्या नवकल्पना, स्टार्टअप आणि संशोधन क्षेत्रातील योगदानाचे कौतुक केले. याचवेळी त्यांनी एका 28 वर्षीय तरुण नवोन्मेषकाचा उल्लेख करताना, “मी काही 56 वर्षांच्या युवकाबद्दल बोलत नाही,” असे वक्तव्य केले. या विधानाचा थेट उल्लेख त्यांनी कोणाचेही नाव न घेता केला असला, तरी हा टोला काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या वक्तव्याने राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातील नव्या पिढीच्या वैज्ञानिक, उद्योजक आणि संशोधकांनी जागतिक स्तरावर देशाची ओळख निर्माण केल्याचे सांगितले. त्यांनी तरुणांना देशाच्या विकासाचा सर्वात मोठा आधारस्तंभ म्हटले. त्याच वेळी त्यांनी वय आणि नेतृत्व यांचा संदर्भ देत केलेले वक्तव्य विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका म्हणून पाहिले जात आहे. मोदी यांनी तरुणाई म्हणजे केवळ वय नव्हे, तर नवकल्पना, ऊर्जा आणि राष्ट्रनिर्मितीतील योगदान असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राहुल गांधी सध्या 56 वर्षांचे असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे विधान त्यांच्यावर उद्देशून असल्याचे मानले जात आहे. भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक टोलेबाजी वाढल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यावेळीही मोदींच्या वक्तव्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये नवीन राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काँग्रेसकडून या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया येण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक संवेदनशील विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे. विविध राष्ट्रीय प्रश्न, महत्त्वाची विधेयके, आर्थिक घडामोडी तसेच विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे यावर सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांच्या या विधानाने राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, पंतप्रधानांनी तरुण नेतृत्व, नवकल्पना आणि भारताच्या प्रगतीचा संदर्भ देताना विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका करण्याची रणनीती अवलंबली. एका बाजूला देशातील नव्या पिढीला प्रोत्साहन देण्याचा संदेश देण्यात आला, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षाच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हे विधान केवळ भाषणापुरते मर्यादित न राहता आगामी राजकीय चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरू शकते.
पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यानंतर आता काँग्रेसची अधिकृत भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, संसदेत लोकहिताचे प्रश्न, विकास, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या विषयांवर विधायक चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांनी सकारात्मक सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले.