पगडी, परंपरा आणि ओळख: 2015 ते 2026 पर्यंत, कशा प्रकारे पीएम मोदींचा प्रजासत्ताक दिन लूक प्रत्येक वर्षी बदलला?

प्रत्येक गणतंत्र दिवसावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लुक नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. त्यांचे परिधान केवळ फॅशनचं एक प्रदर्शन नसून, ते भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेचा, परंपरेचा आणि राजकीय संदेशाचा अनोखा संगम असतो. पीएम मोदींच्या पगडीच्या रंग, डिझाइन आणि स्टाइलने दरवर्षी सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग निर्माण केले आहे. त्यांच्या पगडीला ना केवळ एक अॅक्सेसरी, तर एका प्रदेश, समुदाय किंवा पारंपरिक शिल्पाचा आदर व्यक्त करणारा संदेश म्हणून देखील पाहिले जाते. 2015 ते 2026 या दरम्यान, पंतप्रधान मोदींच्या गणतंत्र दिवस लुक्सने भारताच्या सांस्कृतिक ओळखीचा एक चालता-फिरता कॅनव्हास निर्माण केला.
2026: पंतप्रधान मोदींनी 2026 मध्ये मरून रंगाची पगडी घातली होती, ज्यावर सुनहरे रंगाची पट्टी दिसत होती. त्यांनी ब्लू रंगाचा कुर्ता परिधान केला. या दिवशी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारकावर पोहोचल्यानंतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांची अगवानी केली.
2025: 76व्या गणतंत्र दिवसावर पंतप्रधान मोदी सफेद कुर्ता-पायजामा आणि भूरे रंगाची बंदगला जैकेट घालून दिसले. यावर्षी, त्यांची मरून रंगाची पगडी चर्चेचा केंद्रबिंदू बनली होती. पगडीमध्ये केसरिया रंगाचा वापर भगवान रामच्या प्रिय रंगाशी संबंधित प्रतीकात्मकता दर्शवत होता.
2024: गणतंत्र दिवस 2024 मध्ये पंतप्रधान मोदी पारंपरिक केसरिया 'बांधनी' पगडीमध्ये दिसले. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रों या समारंभाचे मुख्य अतिथी होते. पगडीचा शेड सांस्कृतिक गहिराई आणि पारंपरिक सौंदर्याचं सर्वोत्तम मिश्रण दर्शवित होता.
2023: 74 व्या गणतंत्र दिवसावर पंतप्रधान मोदी राजस्थानी बहुरंगी पगडीमध्ये दिसले. सफेद कुर्ता, ब्लॅक कोट आणि पँटसोबत त्यांचा परिधान अतिशय आकर्षक आणि संतुलित दिसत होता. कंध्याला असलेल्या सफेद स्टोलने त्याच्या लुकला अधिक गरिमा दिली.
2022: या वर्षी पंतप्रधान मोदींनी उत्तराखंडी टोपी घातली होती, ज्यावर ब्रह्मकमल, उत्तराखंड राज्याचा राजकीय फूल, खास सजावट म्हणून होते. सफेद कुर्ता आणि हलकी जैकेटसोबत त्यांनी मणिपुरी स्टोल धारण केला होता.
2020: 71व्या गणतंत्र दिनी पंतप्रधान मोदींनी पांढरा कुर्ता-चूडीदार पायजामा, रंगीबेरंगी सदरी आणि केसरिया पगडी असा पारंपरिक पोशाख केला होता, जो उत्सवी वाटत होता आणि ब्राझीलचे अध्यक्ष जयेर बोलसोनारो मुख्य अतिथी असताना हा लुक सोशल मीडियावर चर्चेत राहिला.
2021: 2021 मध्ये पंतप्रधान मोदी गुजरातच्या जामनगर येथील खास पगडीमध्ये दिसले, जी त्यांना शाही कुटुंबाने भेट दिली होती. सफेद कुर्ता-जॅकेटसोबत पगडीचा लाल-गुलाबी संयोजन विशेष आकर्षक होतं.
2019:70०व्या गणतंत्र दिवसावर पंतप्रधान मोदी रंग-बिरंगी पगडी घालून समारंभात आले. पगडीचा मल्टीकलर पॅटर्न त्यांच्या पारंपरिक परिधानात एक नवा उत्साह भरला, आणि तो लुक लोकांमध्ये लोकप्रिय झाला.
2018: 2018चा गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक ठरला कारण 10 आसियान देशांचे राष्ट्राध्यक्ष एकत्र मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित होते. या विशेष प्रसंगी पंतप्रधान मोदींनी आकर्षक पारंपरिक साफा घातला होता.
2017: 68 व्या गणतंत्र दिवसावर पंतप्रधान मोदी गुलाबी रंगाच्या पगडीमध्ये दिसले. पगडीचा गुलाबी रंग त्यांच्या संपूर्ण लुकला सौम्यता प्रदान करत होता.
2016 : 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी जोधपुरी स्टाइलमधील परिधान निवडलं, ज्यात पिवळ्या रंगाची पगडी आकर्षक दिसत होती.
2015 : पंतप्रधान मोदींचा पहिला गणतंत्र दिवस समारंभ २०१५ मध्ये झाला होता, ज्या दिवशी त्यांनी राजस्थानी बंधनी पगडी घातली होती. त्या वर्षी अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा मुख्य अतिथि होते.
पंतप्रधान मोदींचा गणतंत्र दिन लुक केवळ परिधानापर्यंत मर्यादित नाही; ते भारतीय सांस्कृतिक ओळख, परंपरेचा आदर आणि विविधतेला एकत्र बांधण्याचे कार्य करतात.