/व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारकडून 20 लाखांपर्यंत कर्ज; तारणाची गरज नाही; अर्ज कसा करायचा?

स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे किंवा सध्याचा व्यवसाय वाढवण्याचे नियोजन करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) महत्त्वाची ठरू शकते. या योजनेअंतर्गत पात्र व्यावसायिकांना व्यवसायाच्या गरजेनुसार कर्ज मिळू शकते. विशेष म्हणजे योजनेतील तरुण प्लस श्रेणीत ₹10 लाखांपासून कमाल ₹20 लाखांपर्यंत कर्जाची तरतूद आहे. मात्र, ₹20 लाखांचे कर्ज प्रत्येकाला आपोआप मिळत नाही. अर्जदाराची पात्रता आणि बँकेची कर्जमंजुरी प्रक्रिया महत्त्वाची आहे.
लघु व्यवसाय आणि स्वयंरोजगाराला आर्थिक आधार देण्यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. दुकान, सेवा व्यवसाय, उत्पादन किंवा इतर पात्र सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी अथवा त्याचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज घेता येते. योजनेचा उद्देश छोट्या उद्योजकांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
मुद्रा कर्जाची रक्कम चार श्रेणींमध्ये विभागली जाते. शिशु अंतर्गत ₹50 हजारांपर्यंत, किशोरमध्ये ₹50 हजार ते ₹5 लाख, तर तरुण श्रेणीत ₹5 लाख ते ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. याशिवाय तरुण प्लसमध्ये ₹10 लाख ते ₹20 लाखांपर्यंत कर्जाची तरतूद आहे. त्यामुळे ₹20 लाखांची कमाल मर्यादा मुख्यतः तरुण प्लस श्रेणीशी संबंधित आहे.
या योजनेतील कर्जाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे कोलेटरल फ्री फायनान्सिंग. म्हणजे पात्र कर्जासाठी पारंपरिक तारण देण्याची गरज नसते. मात्र, याचा अर्थ कर्ज मंजुरीची हमी मिळते असा नाही. बँक अर्जदाराची आर्थिक स्थिती, व्यवसायाचा प्रकार, कर्जफेडीची क्षमता आणि इतर निकष तपासून निर्णय घेते.अर्जदाराने कोणता व्यवसाय करायचा, त्यासाठी किती भांडवल लागेल, उत्पन्न कसे मिळेल आणि कर्जाची परतफेड कशी करणार, याची स्पष्ट योजना असणे उपयुक्त ठरते.
अर्ज करताना सामान्यतः आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, फोटो, केवायसी कागदपत्रे, उत्पन्नाशी संबंधित कागदपत्रे आणि व्यवसायाचा आराखडा आवश्यक ठरू शकतो. नेमकी कागदपत्रे कर्जदाता संस्था आणि अर्जाच्या स्वरूपानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित बँकेकडून अद्ययावत कागदपत्रांची यादी तपासणे योग्य ठरेल.
मुद्रा कर्जासाठी ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. अधिकृत मुद्रा संकेतस्थळावरून संबंधित प्रक्रियेची माहिती घेता येते. तसेच संबंधित बँक किंवा कर्जदाता संस्थेकडे प्रत्यक्ष अर्ज करण्याचाही पर्याय असू शकतो. अर्ज मिळाल्यानंतर बँक व्यवसाय योजना, उत्पन्न, कर्जाचा इतिहास, कागदपत्रे आणि परतफेडीची क्षमता यांची तपासणी करते. त्यानंतरच कर्ज मंजुरीचा निर्णय घेतला जातो.
या योजनेची माहिती घेताना एक गैरसमज टाळणे गरजेचे आहे. ‘सरकार प्रत्येकाला ₹20 लाखांचे कर्ज देते’ असे नाही. ₹20 लाख ही योजनेतील कमाल कर्जमर्यादा आहे. प्रत्यक्ष मंजूर होणारी रक्कम अर्जदाराची पात्रता, व्यवसायाची व्यवहार्यता, कर्जाची गरज, कागदपत्रे आणि बँकेच्या मूल्यांकनावर अवलंबून असते. तसेच व्याजदर सर्वांसाठी समान नसून संबंधित बँक आणि अर्जदाराच्या प्रोफाइलनुसार ठरू शकतो. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.