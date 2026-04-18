PM Narendra Modi: काहीतरी मोठं होणारेय? पंतप्रधान मोदी आज रात्री देशाला करणार संबोधित; चर्चांना उधाण!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 18, 2026, 06:05 PM IST
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज शनिवार रात्री साडेआठ वाजता संपूर्ण देशाला थेट संबोधन करणार आहेत. लोकसभेत महिला विधेयक घटना दुरुस्ती संबंधित 131 वे संविधान सुधारणा विधेयक अपयशी ठरल्यानंतर हे महत्त्वाचे संबोधन होत आहे. 2 दिवस सतत चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या मतदानात हे विधेयक पास होऊ शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान काय संबोधन करणार? याबद्दल देशभरातील महिलांसह सर्व नागरिकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

महिला विधेयक घटना दुरुस्तीवेळी काय घडले?

लोकसभेत एकूण 528 खासदारांनी मतदान केले. यापैकी 298 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मते दिली, तर 230 जणांनी महिला विधेयक घटना दुरुस्तीच्या विरोधात मते टाकली. विधेयक पास होण्यासाठी किमान 326 मतांची गरज होती. ही संख्या पूर्ण न झाल्याने विधेयक मागे पडले. महिला विधेयक घटना दुरुस्तीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या महिलांच्या राजकीय हक्कासाठीच्या लढ्याला यामुळे नवे वळण मिळाले आहे.

कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधानांची नाराजी

शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांच्या वृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या चुकीची किंमत विरोधकांना नक्कीच द्यावी लागेल. महिला आरक्षण हा केवळ कायद्याचा मुद्दा नसून देशातील महिलांच्या समानतेचा मूलभूत प्रश्न आहे, असे त्यांचे मत होते. या बैठकीत झालेली चर्चा आणि पंतप्रधानांचा रोख यामुळे आजच्या संबोधनाची अपेक्षा अधिक वाढली आहे.

भाजपाकडून विरोधकांवर जोरदार टीका

भाजपा नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी विरोधकांवर सडेतोड टीका केली. त्यांनी म्हटले की, काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी देशातील संघर्षशील राजकीय महिलांच्या 33 टक्के हक्कावर ‘उत्सव’ साजरा केला. महिलांना त्यांचे हक्क देणे हा सत्तेचा खेळ नव्हता, तर समानतेचा मुद्दा होता. भाजपा कधीही महिलांच्या हक्कासाठी लढत राहील, असे त्यांचे ठाम मत होते.

विरोधक काय म्हणाले? 

काँग्रेस नेते प्रियंका गांधी यांनी विरोधकांच्या बाजूने मोर्चा संभाळला. त्यांनी सांगितले की, गुरुवारी जे घडले ते लोकशाहीसाठी मोठी विजय होती. केंद्र सरकारची संघीय रचनेला कमकुवत करण्याची आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवण्याची योजना विफल झाली. विपक्षाची एकजूट आणि संविधानाची शक्ती यामुळे ही योजना रोखली गेली. महिलांचा वापर करून सत्तेत राहण्याची सरकारची योजना उधळली, असे त्यांचे मत होते.

राजकीय परिस्थिती कशी? 

विधेयक अपयशी ठरल्याने संसदेत तीव्र राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजपा सतत पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर आरोप करत आहे, तर काँग्रेसने याला लोकशाहीचा विजय म्हटले आहे. देशातील महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वर्षानुवर्षे चाललेल्या आंदोलनाला यामुळे नवीन चर्चेचे व्यासपीठ मिळाले आहे. आगामी काळात विधेयक पुन्हा आणण्याबाबतही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

संबोधनातून काय अपेक्षा?

पंतप्रधान मोदींच्या आजच्या रात्रीच्या संबोधनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. महिला विधेयक घटना दुरुस्तीबाबत, विरोधकांची भूमिका आणि पुढील राजकीय धोरणांबाबत ते काय संदेश देतील, यावर सर्वांचे लक्ष आहे. हे संबोधन महिलांच्या सक्षमीकरणावर नवीन प्रकाश टाकेल आणि देशातील राजकीय वातावरणाला नवी दिशा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

