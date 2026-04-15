  • US Iran War: पाकिस्तानच्या पुढाकाराने इराणशी चर्चा सुरु असतानाच ट्रम्प यांचा नरेंद्र मोदींना फोन; म्हणाले, अमेरिकेचं भारतावर...; 40 मिनिटं काय बोलले?

US Iran War: पाकिस्तानच्या पुढाकाराने इराणशी चर्चा सुरु असतानाच ट्रम्प यांचा नरेंद्र मोदींना फोन; म्हणाले, 'अमेरिकेचं भारतावर...'; 40 मिनिटं काय बोलले?

US Iran War: अमेरिका आणि इराणमध्ये शस्त्रसंधी झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात तब्बल 40 मिनिटं चर्चा झाली आहे. यादरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा उल्लेख करण्यात आला.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 15, 2026, 07:00 AM IST
US Iran War: पाकिस्तानच्या पुढाकाराने इराणशी चर्चा सुरु असतानाच ट्रम्प यांचा नरेंद्र मोदींना फोन; म्हणाले, 'अमेरिकेचं भारतावर...'; 40 मिनिटं काय बोलले?

PM Narendra Modi and Donald Trump Talks for 40 Miniutes: मध्यपूर्वेत तणाव सुरु असताना आणि अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याची घोषणा केली असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी चर्चा केली आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास 40 मिनिटं चर्चा झाली. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणने शस्त्रसंधीची घोषणा केली असून, इस्लामाबादमध्ये शांततेवर चर्चा सुरु असताना दोन्ही नेत्यांनी संवाद साधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली आहे. पश्चिम आशियामधील सध्याच्या स्थितीवरुन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांना फोन केला होता. 

मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली की, "माझे मित्र राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोन आला होता. आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रात आमच्या द्विपक्षीय सहकार्यात साध्य झालेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचा आढावा घेतला. सर्वच क्षेत्रांमध्ये आमची सर्वसमावेशक जागतिक सामरिक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही पश्चिम आशियातील स्थितीवर चर्चा केली आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित ठेवण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला". 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संदेश

भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोरे यांच्यानुसार, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेचं भारतावर प्रेम आहे, हा संदेश त्यांना पोहोचवायचा आहे असं सांगितलं. सर्जिओ गोरे म्हणाले, "आमची चर्चा अत्यंत चांगली आणि कामाची ठरली. पुढे काय घडते हे पाहण्यासाठी संपर्कात राहा."

अमेरिकन लष्कराने इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी सुरू केल्यामुळे, जागतिक बाजारपेठेतून दररोज सुमारे 20 लाख बॅरल्स (दोन दशलक्ष बॅरल्स) इराणी तेल कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे जागतिक पुरवठ्यावर ताण येईल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरुन ट्रम्प यांची चेतावणी

मागील एका महिन्यात भारताचे 8 पेक्षा जास्त एलपीजी टँकर होर्मुझमधून सुरक्षित आले आहेत. दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका होर्मुझमधून प्रवास करणाऱ्या कोणत्याही जहाजावर इराणला टोल लावण्याची परवानगी देणार नाही असं जाहीर केलं आहे. भारताने एलपीजी जहाजांसाठी कोणताही टोल दिलेला नाही. पण पुढील स्थितीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. 

अमेरिका आणि इराणच यांच्यातील इस्लामाबादमधील चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चेचा विचार केला जात आहे. यामुळेच तेलाच्या किंमती सोमवारी 107 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचल्या होत्या. मंगळवारी संभाव्य चर्चेची अपेक्षा असल्याने किंमी पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा कमी झाल्या. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

