/पंतप्रधान मोदींच्या सोने खरेदी वक्तव्यानंतर रेखा झुनझुनवालांना 1700 कोटींचा फटका, नेमकं काय इपरित घडलं?

Titan Shares : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रात्री उशिरा सोने, गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठं वक्तव्य केलं. यानंतर शेअर बाजारात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली. याचा फटका दिग्गज गुंतनवणूकदार रेखा झुनझुनवाला यांना 1700 कोटी रुपयांचा फटका बसला.
Rekha Jhunjhunwala : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रात्री पेट्रोज, डिझेलचा वापर कमी करा असं आवाहन भारतीयांना केलं. एवढंच नव्हे तर पुढच्या वर्षभरात सोनं खरेदी करु नका असं आवाहनही मोदींनी भारतीयांना केलं आहे. यानंतर टाटा ग्रुप कंपनीच्या टायटनच्या शेअरमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. यामुळे शेअर मार्केटमध्ये खूप मोठा बदल झाला आहे. टायटन कंपनीचे शेअर सोवारी BSEमध्ये इंट्राडे दरम्यान 7 टक्क्यांहून अधिक घसरण पाहायला मिळाली. 4151.40 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पंतप्रधान मोदींनी रविवारी हैदराबादमध्ये नागरिकांना पुढील वर्षभर सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. भारतातील टायटनसारख्या कंपन्या पूर्णपणे देशांतर्गत सोन्याच्या मागणीवर अवलंबून आहेत. गुंतवणूकदारांना साहजिकच भीती वाटते की, पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामुळे लग्न आणि सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या विक्रीत मोठी घट होऊ शकते.
याच कारणामुळे आजच्या ट्रेडिंग सत्रात टायटनचे शेअर्स 6.28% नी घसरून ₹4230 वर आले. हा भाव त्याच्या मागील बंद भावापेक्षा ₹283.40 ने कमी आहे, जो ₹4513.40 होता. शेअर ₹4350 वर उघडला आणि दिवसभरातील व्यवहारादरम्यान तो घसरून ₹4220 च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला. केवळ टायटनच नाही, तर कल्याण ज्वेलर्स आणि सेन्को गोल्डसारख्या इतर ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण दिसून आली.
पंतप्रधानांचे हे आवाहन पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाशी संबंधित होते. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, भारत मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि सोने आयात करतो आणि या दोन्हींची किंमत अमेरिकन डॉलर्समध्ये दिली जाते. वाढत्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढतो आणि रुपया कमकुवत होऊ शकतो.
आज टायटनच्या शेअर्समध्ये झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे ज्येष्ठ गुंतवणूकदार रेखा झुनझुनवाला यांच्या निव्वळ संपत्तीला अंदाजे ₹1700 कोटींचे नुकसान झाले आहे. मार्च 2026 च्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार, रेखा झुनझुनवाला यांच्याकडे टायटन कंपनीचे 47,184,470 शेअर्स आहेत, जे 5.31% हिस्सेदारीइतके आहे. आज प्रति शेअर ₹362 च्या घसरणीमुळे, त्यांच्या निव्वळ संपत्तीत अंदाजे ₹1700 कोटींची घट झाली आहे.