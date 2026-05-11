/पंतप्रधान मोदींचं शाळांबाबत मोठं आवाहन! वर्क फ्रॉम होमसोबतच ...

PM Modi Appeal on Online School : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा भारतीयांना आवाहन केलं आहे. रविवारी केलेल्या आवाहनांपैकी हे एक नवं आवाहन आहे. पंतप्रधान मोदींनी थेट शाळांना आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोवारी गुजरात वडोदरा येथून भारतीयांना संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी भारतीयांना आणखी एक आवाहन दिलं आहे. यामध्ये त्यांना शाळांना संबोधित केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सर्व शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शाळा घ्याव्यात असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं आहे. मोदींनी भारतीयांना सोने खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच मोदींनी पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळांना ऑनलाइन वर्गांकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीयांना सोन्याची खरेदी टाळणे, परदेश प्रवास पुढे ढकलणे आणि 'वर्क फ्रॉम होम' (घरून काम करणे) यांसारख्या खर्चात कपात करणाऱ्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचे आवाहन केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच ही घोषणा करण्यात आली आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांनी स्वीकारलेल्या पद्धतीप्रमाणेच, सर्व सरकारी, खाजगी आणि अनुदानित शाळांनी ऑनलाइन वर्गांकडे वळावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले.
वडोदरा येथील 'सरदारधाम वसतिगृह संकुला'चे उद्घाटन करताना मोदी यांनी ही सूचना केली. या नवीन संकुलामध्ये 2000 विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय असून, मुलामुलींसाठी येथे समान सुविधा उपलब्ध आहेत. या सुविधेमध्ये भोजनगृह, ग्रंथालय आणि सभागृह यांसारख्या सोयीसुविधांचाही समावेश आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, पालक मुलांना शाळेत सुट्ट्या पडल्या की, परदेशात जातात. मात्र हेच टाळा. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या संकटाचा थेट परिणाम विमान वाहतूक क्षेत्रावर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांच्या दरात सुमारे 50% वाढ झाली आहे, तर परदेशी टूर पॅकेजच्या किमती दुप्पट किंवा अगदी 100% पर्यंत वाढल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे युद्धामुळे विमान टर्बाइन इंधनाच्या (ATF) किमतीत झालेली वाढ. याशिवाय, सुरक्षेच्या चिंतेमुळे विमानांना लांबच्या मार्गांनी प्रवास करावा लागत आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ आणि अंतर वाढत आहे. परिणामी, विमान कंपन्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे आणि हा भार थेट प्रवाशांवर टाकला जात आहे.
इराण-अमेरिका युद्धाच्या आर्थिक परिणामांशी आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी देश झुंजत असताना पंतप्रधान मोदींनी हे विधान केले आहे. 10 मे रविवार रोजी हैदराबादमधील एका सभेत पंतप्रधानांनी असेच विधान केले होते. हैदराबादमधील भाजपच्या सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव असल्याने भारताने परकीय चलन साठा जपून वापरावा आणि इंधनाचा वापर कमी करावा.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचे नवीनतम शांतता प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर काही काळातच पंतप्रधानांनी भारतीयांना हे आवाहन केले आहे. या प्रस्तावांमुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 105 डॉलरच्या वर गेल्या असून, जगभरातील महागाई आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबतची चिंता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी 11 मे रोजी भारतीयांना आवाहन केलं आहे. या दिवशी भारतीयांनी परदेशात न जाता भारतात फिरलं पाहिजे. मुलांना भारत दाखवायला हवा. एवढंच नव्हे तर डेस्टिनेशन वेडिंग न करता आपल्या पूर्वजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी भारतातच लग्न करण्याच आवाहन दिलं आहे.