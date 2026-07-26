'फ्रेण्ड्स विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी..',धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर मोदींचा सेल्फी व्हिडीओ, केली मोठी घोषणा!

कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजेच सीजेपीने जंतरमंतरवर केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. यानंतर आता पंतप्रधान मोदी यांनी मोठी घोषणा केलीय.केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत मोठा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडीओ संदेशातून परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय (हाय-पॉवर) टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. या टास्क फोर्सचे नेतृत्व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ नंदन निलेकणी करणार असून, देशातील परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संदेशात विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहावे, यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने ठोस पावले उचलत आहे. परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात कोणतीही गैरप्रकाराची घटना घडू नये, यासाठी नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, परीक्षा प्रक्रियेत गैरव्यवहार करणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ करणाऱ्या संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांतील अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधातील खटले जलदगतीने चालवण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, हा सरकारचा स्पष्ट उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोदी यांनी जाहीर केले की, परीक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेत नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याद्वारे प्रश्नपत्रिका गळती, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या फसवणुकीवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आधुनिक गरजांनुसार परीक्षा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल करण्यात येणार आहेत.
फ्रेण्ड्स, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी भारत सरकार अनेक पावलं उचलत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ केला ते तुरुंगात आहेत. आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट बनवलंय. आम्ही उद्या संसदेत नवीन कायदा बनवण्यासाठी पुढे जात आहोत. पण आपल्याला भविष्याचा विचार करायचाय. आपली परीक्षा पद्धती विश्वस्त, पारदर्शक, तंत्रज्ञानाचा वापर त्यात असावा. यासाठी जगप्रसिद्ध तांत्रिक एक्सपर्ट नंदन निलेगणिक यांच्या नेतृत्वाव हाय पॉवर टास्क फोर्स बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. जो परीक्षांच्या रिफॉर्मवर काम करेल आणि लवकरात लवकर येणाऱ्या परीक्षेची विश्वसनियता सुनिश्चित करण्याचे काम केले जाईल.
परीक्षा सुधारणांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचे नेतृत्व नंदन निलेकणी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रशासन क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि सुरक्षित परीक्षा प्रणाली विकसित करण्यासाठी हा गट काम करणार आहे. देशातील तज्ज्ञ, शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार आणि तंत्रज्ञान विशेषज्ञ यांचाही या प्रक्रियेत सहभाग असणार आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पडताळणी, सुरक्षित डेटा व्यवस्थापन आणि आधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना निष्पक्ष वातावरणात परीक्षा देता यावी, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता कायम राहावी आणि निकाल प्रक्रियेवर कोणताही संशय निर्माण होऊ नये, यासाठी तांत्रिक सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने परीक्षा सुधारणांच्या दिशेने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या टास्क फोर्सच्या शिफारशींच्या आधारे आगामी काळात परीक्षा प्रणाली, मूल्यमापन प्रक्रिया, तांत्रिक सुरक्षा आणि विद्यार्थीकेंद्रित धोरणांमध्ये व्यापक बदल होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल आणि देशातील स्पर्धा परीक्षांची गुणवत्ता व विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.