/140 तासांत ₹38,50,57,00,00,000 सुपर डील, तेल LPG ते चिप्सपर्यंत... 5 देशांच्या दौऱ्यातून मोदींनी काय काय कमावलं?

PM Modi 5 Nation Visit Achievement: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 5 देशांचे दौरे करुन नवी दिल्लीत पोहोचले. यामध्ये यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलँड आणि इटली सारखे दौरे करुन भारताला काय काय मिळाले?
PM Modi 5 Nation Visit Achivement: इराण युद्ध आणि ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका महत्त्वपूर्ण पाच देशांच्या दौऱ्यावरून परतले आहेत. 15 मे रोजी संयुक्त अरब अमिरातीसाठी (UAE) रवाना होऊन, त्यांनी सहा दिवसांत UAE, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड्स आणि इटली या पाच देशांचा दौरा केला. पंतप्रधान 21 मे रोजी नवी दिल्लीत परतले. आपल्या 140 मिनिटांच्या मॅरेथॉन दौऱ्यातून पंतप्रधान मोदी 40 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या गुंतवणुकीसह परतले, ज्यामध्ये तेल आणि एलपीजी करारांपासून ते दुर्मिळ खनिजे, सेमीकंडक्टर आणि एआय (AI) पर्यंतच्या करारांचा समावेश आहे. या पाच देशांसोबत भारताने केलेल्या करारांवर एक नजर टाकूया. या 5 दौऱ्यातून भारताला काय मिळणार?
पंतप्रधान मोदी UAE मध्ये केवळ तीन तास थांबले, पण त्या तीन तासांत त्यांनी तेल साठ्यांसह सात सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षरी केली. या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी 'स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह ॲग्रीमेंट'वर स्वाक्षरी केली, ज्याअंतर्गत UAE भारतात 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा तयार करेल. हा साठा तयार करण्याचा आणि तो भाड्याने घेण्याचा खर्च UAE उचलेल. या करारामुळे भारताचा सामरिक तेल साठा 14 ते 15 दिवसांनी वाढेल. संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या तेल करारामुळे भारताचे होर्मुझ बंदरावरील अवलंबित्व कमी होईल, कारण हे तेल होर्मुझऐवजी पाईपलाईनद्वारे फुजैरा बंदरात पोहोचेल आणि नंतर भारतासाठी जहाजांवर चढवले जाईल. याशिवाय, संयुक्त अरब अमिराती भारतात 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी एलपीजीवरही एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी करार केला. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि संयुक्त अरब अमिरातीची कंपनी एडीएनओसी (ADNOC) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पुरवठा भागीदारी करार झाला. संयुक्त अरब अमिराती भारताच्या देशांतर्गत एलपीजीच्या 40% गरजा पुरवते.
पंतप्रधान मोदींनी नेदरलँड्समध्ये केवळ दीड तास घालवला, पण त्या वेळेत त्यांनी 17 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार चिप्स निर्मितीशी संबंधित होता. डच कंपनी एएसएमएल (ASML) आणि भारताची टाटा यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार झाला, ज्याअंतर्गत गुजरातच्या धोलेरा येथे चिप्स निर्मितीचा कारखाना उभारला जाईल. भारत सध्या आपल्या 90% चिप्स आयात करतो. या करारामुळे चिप्ससाठी चीन आणि तैवानवरील त्याचे अवलंबित्व कमी होईल. चिप्सव्यतिरिक्त, दोन्ही देशांमध्ये दुर्मिळ खनिजांवरही एक महत्त्वपूर्ण करार झाला.
पंतप्रधान मोदी त्यांच्या दौऱ्याच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी स्वीडनमध्ये दाखल झाले. या दौऱ्यात त्यांनी सहा सामंजस्य करारांवर (एमओयू) स्वाक्षरी केली. पुढील पाच वर्षांत व्यापार दुप्पट करण्यास दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. या दौऱ्यात भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) देखील महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. भारत-युरोपियन युनियन एफटीएमुळे युरोपमधून भारतात येणाऱ्या 96.6% वस्तू शुल्कमुक्त होतील.
भारतीय पंतप्रधानांनी 43 वर्षांनंतर नॉर्वेला भेट दिली. या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये 12 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी झाली. दोन्ही देशांमध्ये हरित सामरिक भागीदारीवर एकमत झाले. स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणुकीवर चर्चा झाली. इराण युद्धानंतर भारत ज्या देशातून मोठ्या प्रमाणात एलपीजी आयात करतो, त्या युरोपमधील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक देशासोबत भारताने एक महत्त्वपूर्ण करार केला. ऊर्जा आयात वाढवण्यावर भारत आणि नॉर्वे यांच्यात चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींचा दौरा नॉर्वेजियन पत्रकार हेली लिंग यांच्या प्रश्नांवर अधिक केंद्रित होता.
इटलीमधील अंतिम दौऱ्याचे मुख्य आकर्षण 'मेलोडी चॉकलेट' हे होते. पंतप्रधान मोदी आपल्या पाच देशांच्या दौऱ्याच्या अंतिम टप्प्यासाठी इटलीमध्ये दाखल झाले, जिथे त्यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये आयएमईसी (IMEC) व्यापार जोडणी आणि एआय (AI) तंत्रज्ञानावर एक करार झाला. आयएमईसी (भारत, मध्य पूर्व, युरोप आर्थिक कॉरिडॉर) चा उद्देश रेल्वे, बंदर आणि जहाज वाहतूक जाळ्यांद्वारे भारताला मध्य पूर्व आणि युरोपशी जोडणे हा आहे. 2029 पर्यंत भारत आणि इटली यांच्यातील व्यापार 20 अब्ज युरोपर्यंत वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.