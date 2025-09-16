PM Modi Birthday: दोन वर्षांची ताटातूट... अन् अचानक हिमालयातून मोदी वडनगरला पोहोचले; तो क्षण कोणीही विसरलेलं नाही

PM Narendra Modi 75th Birthday: देशाच्या पंतप्रधानपदी असणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी गुजरातच्या वडनगर इथं झाला होता. वयाच्या 17 व्याच वर्षी त्यांनी
एका साधुनं सांगितल्यानुसारच अतिश. मोठा निर्णय घेतला. त्या साधूची भविष्यवाणी खरी ठरत होती. 17 व्या वर्षी मोदींनी घर, शिक्षण सारंकाही त्यागलं आणि अध्यात्मिकतेकडे वाट वळवली. यासाठी त्यांनी हिमालयाची वाट धरली. हा निर्णय त्यांच्या कुटुंबावर आघात करून गेला. मात्र त्यागाचा दृढनिश्चय केल्यानं ही ताटातूट कोणाला टाळता आली नाही.
आईवडिलांसमोर मोठा पेच होता, पण मुलाच्या निर्णयाला त्यांनी साथ दिली. एका शुभदिनी हिरा बानं लेकाच्या मस्तकी टीळा लावला आणि त्यानंतर आईचा हा लेक तिचे आशीर्वाद घेऊन घरापासून दूर गेला. या अध्यात्मिक प्रवासात 17 वर्षांच्या त्या मुलाला खूप साधूसंत भेटले, हा प्रवास त्यांना हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये घेऊन गेला. खिशात पैसा नव्हता, पण अनेकांच्या अनुभवानं मात्र त्यांच्या जगण्याच्या खात्यातील श्रीमंती वाढत गेली. पण, असं फिरत राहून अपेक्षित लक्ष्य गाठता येणार नाही, ही वस्तूस्थितीसुद्धा त्यांच्या लक्षात आली.
‘मला खूप काही करायचं होतं, पण मलाच स्वत:लाच कळत नव्हतं की नेमकं काय करायचं आहे.’, निरुद्देश्य भटकंती करत त्यांनी दोन वर्षांचा काळ व्यतीत केला आणि एके दिवशी घराची वाट धरण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांच्या या ताटातुटीदरम्यान त्यांची कोणाला काहीच माहिती नव्हती. सर्वप्रथम ते राजकोटच्या रामकृष्ण मिशन इथं पोहोचले, जिथं त्यांची निष्ठा पाहता तिथं राहण्यासाठी त्यांना स्थान देण्यात आलं. पण, ते आठवड्याभरापेक्षा अधिक काळ तिथं राहू शकले नाहीत आणि अखेर ते वडनगरला परत आले.
तो क्षण आठवताना पंतप्रधानांची आई, हिरा बा म्हणाल्या होत्या, ‘दोन वर्षे आम्हाला त्याची काहीच माहिती नव्हती. मला वेड लागायचीच वेळ आली होती. अचानक तो एक दिवस घरी आला तेव्हा त्याच्या हातात एक झोळी होती. मी तेव्हा स्वयंपाकघरात होते. माझी लेक वासंती बाहेर होती. ती एकाएकी किंचाळलीच... आई दादा आला...’. दोन वर्षांनी परतलेल्या लेकाला पाहून या मातेचे अश्रू थांबत नव्हते, ‘तू कुठं होतास, काय खात होतास?’ असे प्रश्न आईन विचारले आणि लेकानं उत्तर दिलं, मी हिमालयाच्या दिशेनं गेलेलो.
घरचं आईनं बनवलेलं जेवण जेऊन मोदी गावाच्या दिशेनं गेले. ते जाताच आईनं उत्सुकतेपोटी त्यांची झोळी उघडली. ज्यामध्ये एक जोड कपडे, केशरी रंगाची शाल, खाली आईचा फोटो होता. एक दिवस आणि एक रात्र घरी थांबल्यानंतर या मातेचा लेक पुन्हा घरातून निघाला आणि त्यानंतर वडनगरला कधीच परतला नाही. याच हिरा बा यांच्या लेकानं अर्थात नरेंद्र मोदी यांनी देशाचं पंतप्रधानपद भूषवत जगाच्या पाठीवर देशाला एक मानाचं स्थान मिळवून देण्यात मोलाचं योगदान दिलं.