Marathi News
PM Modi Birthday: भारतातलं मोदी नावाचं वादळ पंचाहत्तरीला!तरीही झंझावात सुरूच...

PM Narendra Modi 75th Birthday: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 75 वा वाढदिवस अख्खा भारत देश साजरा करतोय. पण एक साधा संघ स्वयंसेवक ते देशाचे पंतप्रधान हा मोदींचा प्रवास होता तरी कसा? वाचा... 

ब्युरो | Updated: Sep 17, 2025, 07:43 AM IST
नाव...नरेंद्र दामोदारदास मोदी 
जन्म...17 सप्टेंबर 1950 
मूळगाव...वडनगर, गुजरात
पद...भारताचे पंतप्रधान

तसं पाहिलं तर नरेंद्र मोदींचा गुजरातमधील वडनगरपासून सुरू झालेला प्रवास फक्त प्रेरणादायीच नाहीतर शब्दश: थक्क करणारा हे. कारण ते स्वतंत्र भारतात जन्मलेले पहिले पंतप्रधान आहेत. एवढंच नाहीतर गुजरातसारख्या राज्याचे सलग तीनवेळा मुख्यमंञीपद भुषवण्यासोबतच भारतासारख्या महाकाय लोकशाही वादी देशाचे सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पद मिळवण्याचा विक्रम देखील त्यांच्याच नावावर आहे. नरेंद्र मोदींचा प्रारंभीचा काळ प्रचंड संघर्षाचा गेला. बालपणापासून देशासाठी काहीतरी करून दाखवण्याची उर्मीच त्यांना राष्ट्रप्रथमची शिकवण असलेल्या संघपरिवारात घेऊन गेली. 

वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी त्यांनी घर सोडले...

वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी त्यांनी घर सोडले. वयाच्या 21 व्या वर्षी ते संघाचे पूर्णवेळ संघ स्वयंसेवक बनले. पुढे त्यांच्या कामाचा झपाटा बघूनच संघाने 1987 साली मोदींना गुजरातच्या राजकारणात उतरवलं. पण पक्षांतर्गंत कुरघोड्यांमुळे त्यांना पुन्हा दिल्लीत जावं लागलं तिथेही त्यांनी अगदी मन लावून पार्टीची सेवा केली. लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयाञेचं नियोजनही मोदीजींकडेच होतं. त्याचेच फलित म्हणून पुढे 2001 साली पार्टीने त्यांना थेट गुजरातच्या मुख्यमंञीपदी नियुक्त केलं. तो दिवस ते आजचा दिवस या तब्बल 25 वर्षांच्या कालखंडात या धेयवेड्या कणखर नेतृत्वाने आजवर एकदाही मागे वळून पाहिलेलं नाही. 

सत्तेत कसं आलं भाजपचं सरकार?

केंद्रात काँग्रेसचं सरकार असूनही मोदीजींनी गुजरातच्या विकासाचं यशस्वी मॉडेल देशासमोर ठेवलं आणि त्याच जोरावर 2013 साली थेट राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतली. तेव्हा खरंतर त्यांच्यासमोर अनेक सिनिअर स्पर्धक नेते होते. पण पार्टी आणि संघनेृत्वाचा विश्वास सार्थ ठरवत देशभरात झंझावाती प्रचार केला आणि भारतात प्रथमच उजव्या विचारसरणीच्या भाजपचे स्वबळावर सरकार आणले. नरेंद्र मोदी संसदेच्या पायऱ्यांवर नतमस्तक ठेऊन देशाच्या पंतप्रधान पदी विराजमान झाले आणि तो दिवस होता 26 मे 2014...!

पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच...

पंतप्रधान पदाची शपथ घेताच मोदींनी स्वच्छ भारतच अभियान हाती घेतलं तेही राष्ट्रपिता गांधीजींचा चेहरा वापरून. तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. कारण मोदीजी हे संघपरिवारातून आलेले!!! तिथेच ते देशवासियांच्या गळ्यातले ताईत बनले. देशाचं नेतृत्व स्वीकारताच मोदीजींनी मनमोहन सिंह यांचेच उदारमतवाती आर्थिक धोरण पुढे नेत मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक भारतात आकृष्ट केली आणि विकासाचा गाडा पुढे नेला. पण हे करतानाही मोदींजीनी आणखी एक नारा दिला आणि तो म्हणजे आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण भारत डिजीटल इंडिया त्याच जोरावर आज आपला देश मोठ्या आत्मविश्वासाने आंतराष्ट्रीय पातळीवर एक विकसनशील देश म्हणून ताठ मानेनं उभा हे. पण याच काळात मोदींनी नोटबंदी सारखा जबर धक्का देऊन काळ्या पैशाला पायबंद घालण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. त्यावरून मोदींवर प्रचंड टीका ही झाली पण ते कधीच मागे हटले नाहीत. आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले...!!!

बालाकोटचा 'सर्जिकल एअर स्ट्राईक'

पुढे दहशतवाद्यांनी पुलवामा हल्ला घडवून देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करताच या कणखर नेतृत्वाने बालाकोटचा 'सर्जिकल एअर स्ट्राईक' करून पहिल्यांदाच शञू राष्ट्र पाकिस्तानला 'मुव्हतोड' जबाब दिला. भारतात हे पहिल्यांदाच घडतंय अनेकांना वाटून गेलं आणि याच 'राष्ट्र प्रेमा'च्या लाटेवर स्वार होत मोदी 2019 साली तब्बल 303 जागा जिंकून सलग दुसऱ्यांना देशाचे पंतप्रधान बनले!!!

संसदेत सलग दुसऱ्यांदा भाजपला संपूर्ण बहुमत मिळताच मोदीजींनी 370 कलम हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आणि जम्मू- काश्मीरपासून लडाखला स्वतंत्र केलं. कलम 370 हटवल्याने मोदींजीची प्रतिमा भारतीयांमधे आणखीनच उंचावली. राम मंदिर- बाबरी मशिदीसारखा जटिल प्रश्नही मोदीजींनी कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेऊनच सोडवला एवढं करूनच मोदी थांबले नाहीतर त्यांनी तमाम हिंदु धर्मियांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय बनलेलं राम मंदिर ही बांधून दाखवलं. तमाम रामभक्त हिंदुधर्मी यांसाठी ही खूप मोठी उपलब्धी होती. 

मुस्लिम महिला वर्गातच प्रचंड लोकप्रियता 

मुस्लिम महिलांना 'तीन तलाख'वाला बुरख्यातून बाहेर काढण्याचा निर्णय तर मोदीजींना मुस्लिम महिला वर्गातच प्रचंड लोकप्रियता मिळवून गेला. याच दरम्यान, मोदींजी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील "जी 20 समिट" सारखी महत्वाची परिषद भारतात भरवून स्वत:ला विश्वनेता म्हणून प्रोजेक्ट केलं. त्याचाच फायदा घेत मोदीजींनी भारतीय संस्कृतिचे भूषण असलेल्या 'योगासन' विद्येला थेट जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवलं त्याचेच फलित म्हणून 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिन संपूर्ण जगात साजरा होतोय.

नरेंद्र मोदीजी एवढंच करून थांबले नाहीतर त्यांनी 'परिक्षा पे चर्चा' हा उपक्रम लाईव्ह करून तमाम विद्यार्थी वर्गाला आपलंसं केलं. थोडक्यात काय तर असा कोणताच वर्ग नाही जिकडे मोदीजी लोकप्रिय नाहीत आणि लोकप्रियतेच्या जोरावर मोदीजी 2024 साली सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले. पण, यावेळी "संविधान खतरे में" या विरोधकांनी निर्माण केलेल्या 'परसेप्शन'मुळे यावेळी भाजपच्या जागा निश्चितच 303 वरून 240 पर्यंत खाली आल्या. पण तरीही एनडिए आघाडीने पुन्हा एकदा मोदीजींच्या नेतृत्वावरच विश्वास ठेवलाय. 

वयाच्या पंचाहत्तरीला आजही ते 18-18 तास काम करताहेत

वयाच्या पंचाहत्तरीला आलेल्या या वैश्विक नेतृत्वाने भारतासमोर आता 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचं उदिष्ठ ठेऊन 2047 साली भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचं स्वप्न दाखवलं. एवढंच नाहीतर तेच मोदी जीएसटी कर प्रणालीत प्रचंड सुधारणा करून येत्या 22 सप्टेंबर पासून देशात स्वस्ताईचं युग आणायला निघालेत. थोडक्यात काय तर जसजसं वय वाढतंय तसंतसं मोदीजींचा उत्साह आणखी वाढतंच चाललाय. किंबहुना आजही ते 18-18 तास काम करताहेत. दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूर राबवून मोदीजींनी पहलगामच्या भ्याड हल्ल्याचा फक्त बदलाच घेतला नाहीतर "घुस के मारेंगे"चा..."ये नया भारत है" वाला...अँटिट्यूड पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिलाय....तर अशा या वैश्विक भारतीय नेतृत्वाला झी मीडिया परिवारातर्फे अमृतमहोत्सवी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा !!!!

FAQ

नरेंद्र मोदींचा प्रारंभिक काळ कसा होता?  
मोदींचा प्रारंभिक काळ प्रचंड संघर्षमय होता. वडनगर येथे साधारण परिस्थितीत वाढले, वयाच्या 17 व्या वर्षी त्यांनी घर सोडलं आणि 21 व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ स्वयंसेवक बनले.

मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्री कसे बनवलं गेलं?  
1987 मध्ये संघाने त्यांना गुजरातच्या राजकारणात उतरवलं. पक्षांतर्गत कुरघोड्यांमुळे ते दिल्लीत गेले, तिथे अडवाणींच्या रथयात्रेचं यशस्वी नियोजन केलं आणि 2001 मध्ये भाजपने त्यांना गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त केलं.

मोदींनी केंद्रात सत्ता कशी मिळवली?  
2013 मध्ये त्यांनी गुजरातच्या यशस्वी विकास मॉडेलच्या जोरावर राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेतली. झंझावाती प्रचाराने 2014 मध्ये भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवून दिलं आणि ते पंतप्रधान बनले.

