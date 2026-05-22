INSIDE STORY : '2014 पासून सत्ता असली तरीही आता 2026 मध्ये...' PM मोदींचा संपूर्ण मंत्रिमंडळाला स्पष्ट इशारा

PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये काही अतीव महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जिथं मोदींनी काही गोष्टींवर अधिक भर दिला. युद्धाच्या संकटावर काय म्हणाले PM?
PM Modi News: परराष्ट्र दौऱ्यावरून मायदेशी परतल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवार, 21 मे 2026 रोजी एक खास बैठक बोलावली. मंत्र्यांसोबत झालेल्या या जवळपास साडेचार तासांच्या बैठकीमध्ये देशाच्या प्रगतीपथाला अनुसरून बऱ्याच महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. मंत्रालयांचं कामकाज आणि भविष्यातील रणनितीचाही पंतप्रधानांनी या बैठकीत आढावा घेतला. 'सेवा तीर्थ' इथं झालेल्या या बैठकीमध्ये सर्व कॅबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी राज्यमंत्र्यांसह इतरही राज्यमंत्र्यांचा समावेश होता. संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा सहभाग असणारी 2026 या वर्षातील ही पहिलीच महत्त्वाची बैठक ठरली. सूत्रांच्या माहितीनुसार या बैठकीकडे 'मिड टर्म रिव्ह्यू' म्हणून पाहण्यात आलं. ज्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांसह त्यांचे परिणाम आणि भविष्यातील तयारीवर उजेड टाकण्यात आला.