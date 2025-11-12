PM Modi Degree:पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीसंदर्भात हायकोर्टने याचिकाकर्त्याला झापलं, 'पदवी सार्वजनिक...'

PM Modi Degree: पीएम मोदींच्या पदवी प्रकरणासंदर्भात अनेक तर्क वितर्क लढवले जातात, अनेक चर्चा रंगतात. दरम्यान या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी पार पडली. दिल्ली उच्च न्यायालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीच्या माहिती संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अपीलांमुळे एकल न्यायमूर्तींच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशाला रद्द केले होते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आरटीआय कार्यकर्ते नीरज, आप नेते संजय सिंह आणि वकील मोहम्मद इरशाद यांनी अपील दाखल केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
25 ऑगस्ट रोजी एकल न्यायमूर्तींनी सीआयसीचा 21 डिसेंबर 2016 चा आदेश रद्द केला. सीआयसीने 1978 मधील दिल्ली विद्यापीठाच्या बी.ए. परीक्षेतील सर्व विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड तपासण्यास परवानगी दिली होती, कारण त्या वर्षी मोदींनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. न्यायमूर्तींनी म्हटले की, सार्वजनिक पदावर असल्याने सर्व वैयक्तिक माहिती उघड करता येणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्यासाठी विविध याचिकाकर्त्यांनी अपील याचिका दाखल करण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी चिंता व्यक्त केली. एकल खंडपीठाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील वेळेच्या मर्यादेबाहेर दाखल करण्यात आले होते आणि त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यापूर्वी या पैलूवर सुनावणी करेल. न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठाला (डीयू) विलंबावर आपले आक्षेप नोंदवण्यास सांगितले. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने याबद्दल माहिती दिली.
दिल्ली विद्यापीठाच्यावतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांनी विलंबासाठी याचिकाकर्त्यांनी दिलेली कारणे विचारात घेतली नाहीत, परंतु त्यांना खटल्याच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्यास कोणतीही अडचण नाही.
माहिती उघड करण्यात कोणताही जनहित दिसत नाही. आरटीआय कायदा सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, की खळबळजनक बातम्या पसरवण्यासाठी? असा प्रश्न विचारण्यात आला. पदवी ही सार्वजनिक पदासाठी कायदेशीर अट नाही, असेही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केले.
दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. विद्यापीठाच्या वकिलांनी रेकॉर्ड न्यायालयात दाखवण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले, पण उघड करण्यास विरोध केला. यावेळी एकल न्यायमूर्तींनी सहा याचिकांवर एकत्र निर्णय दिला.
न्यायालयाने सीआयसीचा स्मृति इराणी यांचा दहावी-बारावीच्या रेकॉर्ड उघड करण्याचा आदेशही रद्द केला. हा मुद्दा मोदींच्या प्रकरणाशी जोडला गेला होता.या सुनावणीत पदवीच्या खरेपणापेक्षा गोपनीयता आणि जनहित यांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
