English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Delhi Red Fort Blast: 'मी काल रात्रभर फक्त...,' दिल्ली स्फोटानंतर नरेंद्र मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, 'हे षडयंत्र रचणाऱ्यांना...'

PM Narendra Modi on Delhi Blast: दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर भाष्य केलं आहे. नरेंद्र मोदी सध्या भूतान दौऱ्यावर आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 11, 2025, 01:13 PM IST
Delhi Red Fort Blast: 'मी काल रात्रभर फक्त...,' दिल्ली स्फोटानंतर नरेंद्र मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, 'हे षडयंत्र रचणाऱ्यांना...'

PM Narendra Modi on Delhi Blast: दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर भाष्य केलं आहे. नरेंद्र मोदी सध्या भूतान दौऱ्यावर आहेत. येथे नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांनी आमच्या तपास यंत्रणा या कटाच्या मुळाशी जातील. यामागील गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे. तसंच मी पीडित कुटुंबाच्या वेदना समजू शकतो. आज संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी आहे असंही म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नरेंद्र मोदींनी भाषणात म्हटलं आहे की, "आजचा दिवस भूतानसाठी, भूतानच्या राजघराण्यासाठी आणि जागतिक शांततेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.भारत आणि भूतानमध्ये शतकानुशतके भावनिक आणि सांस्कृतिक बंध आहेत. आणि म्हणूनच, या महत्त्वाच्या प्रसंगी सहभागी होणे ही भारताची आणि माझी वचनबद्धता होती". 

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "पण आज मी खूप जड अंतःकरणाने येथे आलो आहे. काल संध्याकाळी दिल्लीत घडलेल्या भयानक घटनेने सर्वांना खूप दुःख झाले आहे. मी पीडित कुटुंबांचे दुःख समजतो. आज संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी आहे. मी काल रात्रभर या घटनेचा तपास करणाऱ्या सर्व तपास यंत्रणांच्या संपर्कात होतो". 

आमच्या यंत्रणा या कटाच्या तळाशी पोहोचतील. हा कट रचण्यामागे जे आहेत त्यांना सोडले जाणार नाही. जबाबदार असलेल्या सर्वांना शिक्षा दिली जाईल असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PM Narendra Modidelhi blastDelhi Red Fort blastदिल्ली स्फोटदिल्ली लाल किल्ला स्फोट

इतर बातम्या

Delhi Blast: घटनास्थळावर सापडलेला तो हात दहशतवाद्याचा? सुसा...

भारत