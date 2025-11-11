Delhi Red Fort Blast: 'मी काल रात्रभर फक्त...,' दिल्ली स्फोटानंतर नरेंद्र मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, 'हे षडयंत्र रचणाऱ्यांना...'

PM Narendra Modi on Delhi Blast: दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर भाष्य केलं आहे. नरेंद्र मोदी सध्या भूतान दौऱ्यावर आहेत. येथे नागरिकांशी संवाद साधताना त्यांनी आमच्या तपास यंत्रणा या कटाच्या मुळाशी जातील. यामागील गुन्हेगारांना सोडले जाणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे. तसंच मी पीडित कुटुंबाच्या वेदना समजू शकतो. आज संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी आहे असंही म्हटलं आहे.
नरेंद्र मोदींनी भाषणात म्हटलं आहे की, "आजचा दिवस भूतानसाठी, भूतानच्या राजघराण्यासाठी आणि जागतिक शांततेवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे.भारत आणि भूतानमध्ये शतकानुशतके भावनिक आणि सांस्कृतिक बंध आहेत. आणि म्हणूनच, या महत्त्वाच्या प्रसंगी सहभागी होणे ही भारताची आणि माझी वचनबद्धता होती".
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "पण आज मी खूप जड अंतःकरणाने येथे आलो आहे. काल संध्याकाळी दिल्लीत घडलेल्या भयानक घटनेने सर्वांना खूप दुःख झाले आहे. मी पीडित कुटुंबांचे दुःख समजतो. आज संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी आहे. मी काल रात्रभर या घटनेचा तपास करणाऱ्या सर्व तपास यंत्रणांच्या संपर्कात होतो".
आमच्या यंत्रणा या कटाच्या तळाशी पोहोचतील. हा कट रचण्यामागे जे आहेत त्यांना सोडले जाणार नाही. जबाबदार असलेल्या सर्वांना शिक्षा दिली जाईल असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.