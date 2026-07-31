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रात्री 11 वाजता PM नरेंद्र मोदी आले ऑनलाईन ; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत जाहीर केला मोठा निर्णय

31 जुलै रोजी रात्री 11.06 वाजता PM नरेंद्र मोदीनी  इंस्टावर Video शेअर केला. या व्हिड्ओत त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत  मोठे वक्तव्य केले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 01, 2026, 12:03 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:03 AM IST
रात्री 11 वाजता PM नरेंद्र मोदी आले ऑनलाईन ; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत जाहीर केला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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