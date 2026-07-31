/रात्री 11 वाजता PM नरेंद्र मोदी आले ऑनलाईन ; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत जाहीर केला मोठा निर्णय

PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर एक नवीन व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. 31 जुलै रोजी 11 वाजून 6 मिनिटांनी नरेंद्र मोदी ऑलनाईन आले आणि त्यांनी 2 मिनिटी 54 सेकंदाचा एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडओच्या माध्यामातून नरेंद्र मोदी यांनी जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला.
पन्हा एकदा नरेंद्र मोदी इन्स्टाग्रामवर लाईव्ह आले आणि त्यांनी 'जनरेशन-Z'ला संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मित्रांनो, आज मला फक्त तुमच्याशीच बोलावेसे वाटत आहे. जंतर मंतरवर काय घडले ते संपूर्ण देशाने आणि जगाने पाहिले. काही तरुणांनी अशी अश्लील आणि असभ्य भाषा वापरली. त्यांची भाषा सुसंस्कृत समाजाला शोभणार नाही. असे घाणेरडे शब्द वापरले गेले. मला शिवीगाळ करण्यात आली आणि माझ्या दिवंगत आईलाही शिवीगाळ केली.
मुलांचे वागण किती वाईट होतं हे मला माहीत नाही. पण आज मला या वस्तुस्थितीबद्दल बोलायचं आहे की, लहानपणी चुका होतात, आणि त्या सुधारण्याची संधीही असते. हाच तर बालिशपणा आहे. त्यामुळे, समाजात जो संताप आहे तो मी पूर्णपणे समजू शकते. यावेळी मोदींनी मुलींचाही उल्लेख केला. आपल्या मुली अशी भाषा कशी वापरू शकतात. मुलींच्या या असभ्य भाषेमुळे एक सांस्कृतिक समाजाला धक्का बसला आहे.
या मुलांना आपलेसे करून त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्याची हीच वेळ आहे.. ही मुले भरकटलेली आहेत, त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांना शिक्षा केल्याने, न्यायालयांमध्ये फिरवल्याने, समाजात त्यांचा छळ केल्याने परिस्थितीत काहीही बदल होणार नाही. मला त्यांना माफ करायचे आहे. समाजानेही हे स्वीकारले पाहिजे, कारण माझ्या मनात एकच भावना आहे: कधीकधी आपली जीभ दातांमध्ये अडकते आणि रक्त येते, पण आपण दात तोडत नाही कारण दात आपले आहेत, जीभही आपलीच आहे.
"ही मुलेही आपलीच आहेत, त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे हे आपले काम आहे. चुकीच्या मार्गावर गेलेल्यांना मार्ग दाखवणे कठीण असते, पण कठीण कामे करावीच लागतात. म्हणून मी या मुलांना सांगतो, चला आपण देशासाठी एकत्र पुढे जाऊया. काहीतरी नवीन शिका. चुकांमधूनही शिका. चला, आपल्या स्वप्नांसह पुढे जाऊया. देश खूप प्रगती करत आहे, पुढेही करत राहणार आहे आणि तुमची प्रगती निश्चित आहे. हेच माझे स्वप्न आहे. मी तुमच्यासाठी जगतो. तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मी कठोर परिश्रम करतो. चला, आपण एकत्र मिळून देशाला पुढे नेऊया. खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. फक्त या, चुकांमधून शिका आणि पुढे चला. शिवीगाळीने कधीच काहीही साध्य होत नाही. चला, भरकटलेल्यांना मार्गदर्शन करूया. चला, एकत्र काम करूया. चला, भारतासाठी काम करूया असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले.