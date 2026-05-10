/Petrol Diesel PM Modi Message : पेट्रोल गॅस, डिझेलचा जपून वापर करा, पंतप्रधान मोदींचं भारतीयांना आवाहन, सांगितलं काय कराल अन् काय टाळालं?

जगभरात पेट्रोल आणि डिझेलचं संकट असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना आवाहन केलं आहे की, इंधनाचा आणि गॅसचा वापर जपून करा. तसेच त्यांनी हे देखील सांगितले की, कोविडच्या काळात ज्या पद्धतीने आपलं जीवन होतं अगदी त्याचपद्धतीने जगायचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काय करावे आणि काय करु नये हे सांगितलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नागरीकांना आवाहन केलं आहे की, पश्चिम आशियाई देशातील संकटामुळे पेट्रोल, गॅस, डिझेल सारख्या रोजच्या वापराच्या इंधनावर संकट आलेलं आहे. हैद्राबादमधील आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनचा वापर जपून करण्याच आवाहन केलं आहे. याचे कारण म्हणजे भारत मोठ्या प्रमाणावर इंधनाची आयात करतो. त्यांनी तेलंगणामध्ये अंदाजे ९,४०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान मोदींचे हे आवाहन अशा वेळी आले आहे, जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची जोरदार चर्चा आहे. स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल विकून तेल कंपन्यांना दररोज अंदाजे १,६००-१,७०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाचा सामना भारत करत असताना त्यांनी हे आवाहन केले आहे. या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी झाली आहे. यामुळे अत्यावश्यक इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा तेल वाहतुकीसाठी एक महत्त्वाचा जागतिक मार्ग आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "कोविड-19 महामारीच्या काळात, आम्ही वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठका, व्हिडिओ कॉन्फरन्स यांसारख्या अनेक प्रणाली विकसित केल्या आणि त्यांची आम्हाला सवय झाली. सध्याची परिस्थिती पाहता, या प्रणाली पुन्हा सुरू करणे आवश्यक आहे; हे राष्ट्रीय हिताचे असेल आणि आपण त्यांना पुन्हा प्राधान्य दिले पाहिजे. सध्याच्या संकटात, आपण परकीय चलन वाचवण्यावरही विशेष भर दिला पाहिजे. कारण जागतिक स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेल खूप महाग झाले आहे, त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीवर खर्च होणारे परकीय चलन वाचवून त्याची बचत करणे ही आपली जबाबदारी आहे."
On the impact of West Asia conflict, Prime Minister Narendra Modi says, "... But friends, when the supply chain continues to be in crisis, no matter what measures we take, the difficulties only increase. Therefore, now we must fight unitedly,…"
जागतिक अनिश्चिततेच्या संदर्भात, पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "जग अनेक मोठ्या आव्हानांना तोंड देत आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले, ज्यामुळे जागतिक समस्या अधिकच गंभीर झाल्या. अन्न, इंधन आणि खतांवर याचा गंभीर परिणाम झाला. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून आमचे सरकार या संकटाचा सामना करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे." ते म्हणाले, "युद्धामुळे जगभरात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्या असून त्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. भारताकडे तेलाचे मोठे साठे नाहीत. आम्हाला इतर देशांकडून मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात करावा लागतो."