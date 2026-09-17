/चहावाला ते पंतप्रधान पद असा प्रवास करणाऱ्या नरेंद्र मोदींची एकूण संपत्ती माहितीये का? आकडा ऐकून हैराण व्हाल

Narendra Modi Networth : अतिशय सर्वसामान्य कुटुंबात जन्मलेला मुलगा ते भारतीय राजकारणातील सर्वोच्च पद असलेल्या देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी नरेंद्र मोदी हे त्यांचा 76 वा वाढदिवस साजरा करत असून यानिमित्ताने त्यांच्यावर सर्वस्थरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. तीन टर्म भारताचं पंतप्रधानपद भूषवलेल्या नरेंद्र मोदी यांचा व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक प्रवास हा सुद्धा लक्षवेधी आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एकूण संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात.
पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे 2025-26 मध्ये घोषित केलेल्या संपत्तीनुसार 31 मार्च 2026 पर्यंत नरेंद्र मोदी यांची संपत्ती ही जवळपास 4.02 कोटी रुपये आहे. नरेंद्र मोदींची सर्व मालमत्ता ठेव खाती आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांच्यास्वरूपात असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. घोषणापात्रानुसार नरेंद्र मोदींच्या नावावर चार सोन्याच्या अंगठ्या असल्याचं नमूद आहे. याशिवाय नरेंद्र मोदींच्या नावावर कोणतीही जमीन, निवासी मालमत्ता, व्यावसायिक मालमत्ता किंवा खाजगी वाहन नाही असा यात उल्लेख आहे.
SBI बँक खात्यात जमा रक्कम : पंतप्रधान मोदींची SBI गांधीनगर एनएससी शाखेत 3,79,76,101 रुपयांची एफडीआर (FDR) आणि एमओडी (MOD) ठेवींच्या स्वरूपात गुंतवणूक होती.
बँकेतील बॅलेन्स रक्कम : मोदींच्या नावे बँक खात्यात जमा असलेली रक्कम 3,562 एवढी आहे.
हातात असलेली रोख रक्कम : त्यांनी आपल्याकडे 34,429 रुपये रोख रक्कम असल्याचे जाहीर केले.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे: त्यांच्याकडील राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांचे मूल्य 10,24,724 इतके होते.
टीडीएस : मोदींचा पगार आणि बँकेतील मुदत ठेवींवरील व्याजातून 6,63,309 रुपयांचा टीडीएस नोंदवला गेला.
एकूण घोषित मालमत्ता: ताज्या घोषणेनुसार त्यांची एकूण घोषित मालमत्ता अंदाजे 4.02 कोटी इतकी होती.
सोन्याचे दागिने : त्यांच्या दागिन्यांमध्ये अंदाजे 45 ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या चार अंगठ्यांचा समावेश होता. या अंगठ्यांचे एकूण मूल्य हे जवळपास 4,58,864 होते.
इतर गुंतवणूक : नरेंद्र मोदींच्या घोषणापत्रानुसार बॉण्ड, शेअर, म्यूचुअल फंड आणि इतर ठिकाणी त्यांची कोणतीही गुंतवणूक नसल्याचे दिसून आले.
चल मालमत्ता: चल मालमत्तेचे एकूण मूल्य 4,01,60,999 इतके असल्याचे नमूद करण्यात आले.