English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Modi on US-Iran War: कोविड काळात होते तशा आव्हानांसाठी तयार राहा, परिणाम दीर्घकाळ राहतील; PM मोदींनी दिला इशारा

Narendra Modi on US Israel - Iran War: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागू शकतात असा इशारा दिला आहे. तसंच राज्यांना एकत्रितपणे कृती करण्याचे,, असुरक्षित गटांचे संरक्षण करण्याचे व काळाबाजार रोखण्याचे आवाहन केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 03:58 PM IST
Narendra Modi on US Israel - Iran War: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सध्या संपूर्ण जगाची चिंता वाढवणाऱ्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धावर भाष्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी नागरिकांना मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धातून उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहण्याचं आवाहन केलं आहे. तसंच या युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी आणि महागाईवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, असंही अधोरेखित केलं आहे. याआधी लोकसभेत बोलताना नरेंद्र मोदींनी, "कोरोनाच्या महामारीच्या काळातही आपण अशा आव्हानांचा सामना एकजुटीने केला आहे. आता, पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे सज्ज राहण्याची आपल्याला गरज आहे," असं आवाहन केलं होतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोकांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी आणि परिस्थिती सांभाळण्यासाठी सरकार सर्व आघाड्यांवर काम करत असल्याचंही नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, "मी नागरिकांना प्रत्येक आव्हानासाठी तयार राहण्याचं आवाहन करतो. या युद्धाचे परिणाण दीर्घकालीन असू शकतात. पण मी लोकांना आश्वासन देतो की, सरकार अलर्ट असून देशहित सर्वोच्च प्राथमिकता आहे".

पंतप्रधानांनी राज्यांना एक टीम असल्याप्रमाणे एकत्रितपणे काम कऱण्याचं आणि करोना काळात ज्याप्रकारे आव्हानांचा सामना केला त्याप्रकारे काम कऱण्याचं आवाहन केलं. "पुढील काळात येणारी आव्हाने आपली कसोटी पाहतील. मी सर्व राज्यांना आवाहन करतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन काम करावं. कारण कठीण काळात कामगार आणि समाजातील दुर्बल घटकांनाच सर्वाधिक फटका बसत असतो. आपल्या स्थलांतरित कामगारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पावलं उचलली गेली पाहिजेत. राज्य सरकारांनी काळाबाजार रोखण्याबाबतही सतर्क राहावं. अशा काळात त्यात वाढ होण्याची शक्यता असते. अशा प्रकारचे गैरप्रकार होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी," असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

'युद्ध सुरु राहिल्यास गंभीर परिणाम'

भारताने संवादाचा मार्ग स्विकारला असल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांसह यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांशी आम्ही सतत संपर्कात आहोत. या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करता, जर हे युद्ध असेच सुरू राहिले, तर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. आमचे आर्थिक पायाभूत घटक (fundamentals) आजही भक्कम आहेत आणि भारतावर होणारा प्रतिकूल परिणाम किमान राहील, याची खात्री करण्यासाठी आम्ही धोरणात्मक पातळीवर काम करत आहोत असंही त्यांनी म्हटलं.  

पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे आतापर्यंत जे नुकसान झाले आहे, त्यातून सावरण्यासाठी जगाला बराच मोठा कालावधी लागेल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. आगामी काळात हे संकट आपली एक मोठी कसोटी पाहणार आहे असं त्यांनी सांगितलं. 

कोविड महामारीच्या काळात आपण प्रशासनाचा एक नवा आदर्श जगासमोर ठेवला होता. त्याच भावनेने आणि त्याच उत्साहाने आपण पुढे वाटचाल करत राहिले पाहिजे. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच, हे गंभीर संकट परतवून लावण्यात देशाला निश्चितपणे यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

