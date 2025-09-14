'मी शिवाचा भक्त, विषही प्राशन करेन,' भारत-पाक सामन्यातील वादादरम्यान PM मोदींचं विधान

Narendra Modi on Congress: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना जनताच आपलं सर्वकाही आणि "रिमोट कंट्रोल" आहेत आणि त्यांच्यासमोरच ते त्यांच्या वेदना व्यक्त करतात असं म्हटंलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आई हीराबेन मोदींवर झालेल्या आक्षेपार्ह टीकेवरुन सुरू असलेल्या वादादरम्यान ते म्हणाले की, ते भगवान शिवाचे भक्त आहेत आणि शिव्यांचे "विष गिळून टाकतील".
"मला माहित आहे, संपूर्ण काँग्रेस व्यवस्था मला लक्ष्य करेल आणि म्हणेल की मोदी पुन्हा रडत आहेत. जनता माझा देव आहे; जर मी त्यांच्यासमोर माझे दुःख व्यक्त केले नाही तर मी ते कुठे करणार? ते माझे स्वामी आहेत, माझे देवता आहेत आणि माझे रिमोट कंट्रोल आहेत. माझ्याकडे दुसरे कोणतेही रिमोट कंट्रोल नाही," असं त्यांनी आसामच्या दरंग येथे अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केल्यानंतर एका सभेत सांगितलं.
बिहारमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आरजेडी-काँग्रेसच्या मंचावरून झालेल्या शाब्दिक टीकेवरुन पंतप्रधान काँग्रेसवर निशाणा साधत आहेत. विरोधी पक्षाने यावर भर दिला आहे की जेव्हा हे वक्तव्य करण्यात आले तेव्हा त्यांचा कोणताही नेता मंचावर नव्हता. त्यानंतर, काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या आईचा एआय-जनरेटेड व्हिडिओ तयार केल्यामुळे वाद निर्माण झाला.
रिमोट कंट्रोलचा संदर्भ येथे महत्त्वाचा आहे. भूतकाळात, पंतप्रधान मोदींनी माजी यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर नियंत्रण असल्याचा आरोप करण्यासाठी या शब्दप्रयोगाचा वापर केला होता. त्यांनी असाही आरोप केला आहे की काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे गांधी कुटुंबाचे रिमोट कंट्रोल आहेतय हा आरोप काँग्रेसने वारंवार खोडून काढला आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारने आसामचे दिग्गज गायक दिवंगत भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी त्यांना खरगे यांचे एक विधान दाखवले होते. "ज्या दिवशी भारत सरकारने या देशाचे थोर सुपुत्र आणि आसामचे अभिमान भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न देऊन सन्मानित केले, त्याच दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले की मोदी 'गायक आणि नर्तकांना' हा पुरस्कार देत आहेत," असं पंतप्रधान म्हणाले.
त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष नसलेले खरगे यांनी 2019 मध्ये भूपेन हजारिका यांना भारतरत्न देण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याने वाद निर्माण केला होता. त्यांनी नंतर स्पष्टीकरण जारी केलं होतं. "डॉ. हजारिका हे आपल्या देशातील सर्वात प्रतिभावान कलाकारांपैकी एक होते ज्यांच्या असाधारण प्रतिभेमध्ये संगीत, कविता, साहित्य आणि चित्रपट यांचा समावेश होता. त्यांच्या योगदानामुळे आसामची संस्कृती आणि कला जगासमोर आली," असं त्यांनी म्हटलं होतं.
पंतप्रधानांनी जवाहरलाल नेहरूंचा उल्लेख करत म्हटलं की, 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणाले होते की, ईशान्येकडील लोकांच्या जखमा अजूनही बऱ्या झालेल्या नाहीत. काँग्रेसची सध्याची पिढी त्या जखमांवर मीठ शिंपडत आहे".
"काँग्रेसने अनेक दशकांपासून आसामवर राज्य केले, तरीही त्यांनी 60 ते 65 वर्षांत ब्रह्मपुत्रा नदीवर फक्त तीन पूल बांधले. याउलट, जेव्हा तुम्ही आम्हाला संधी दिली, तेव्हा आम्ही फक्त एका दशकात सहा नवीन पूल बांधले. आमच्या प्रयत्नांचे तुम्ही कौतुक कराल आणि तुमच्या पाठिंब्याचा आशीर्वाद द्याल हे स्वाभाविक आहे," असंही ते म्हणाले.
ऑपरेशन सिंदूरचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, काँग्रेसच्या राजवटीत दहशतवाद झाला तेव्हा ती गप्प बसायची. "आता आमचे सैन्य ऑपरेशन सिंदूर चालवत पाकिस्तानच्या कानाकोपऱ्यातून दहशतवाद उखडून टाकते, परंतु काँग्रेसचे लोक पाकिस्तानी सैन्यासोबत उभे आहेत. ते त्यांचे अजेंडे पुढे चालवतात. पाकिस्तानचे खोटे बोलणे हा काँग्रेसचा अजेंडा बनतो. म्हणूनच तुम्ही नेहमीच काँग्रेसपासून सावध राहिले पाहिजे," असा इशारा त्यांनी दिला.
आसाममधील घुसखोरी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान म्हणाले की, काँग्रेसचे सर्व लक्ष मतदारांवर आहे आणि त्यांना देशाची पर्वा नाही. आता काँग्रेस देशद्रोही आणि घुसखोरांचे रक्षक बनले आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांनी घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले आणि आता त्यांना घुसखोरांनी कायमचे देशात स्थायिक व्हावे आणि भारताचे भविष्य ठरवावे असे वाटते".