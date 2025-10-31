'तुमच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होवो,' संजय राऊतांसाठी नरेंद्र मोदींची पोस्ट; नेमकं काय झालंय?

Narendra Modi Post for Sanjay Raut: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख नेते, खासदार आणि पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते संजय राऊत यांची तब्येत बिघडली आहे. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती त्यांनी स्वत: दिली आहे. आपल्या प्रकृतीत गंभीर स्वरुपाचा बिघाड झाल्याची माहिती त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून दिली आहे. एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांनी आपण दोन महिने आता लोकांपासून दूर राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
संजय राऊतांनी एक्सला अधिकृतपणे पक्षाचं पत्र शेअर केलं आहे. यामध्ये लिहिलं आहे की, "सर्व मित्र परिवार आणि कार्यकर्त्यांसाठी नम्र विनंती. आपण सगळ्यांनी माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि प्रेम केले, पण सध्या अचानक माझ्या प्रकृतीत काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले. उपचार सुरु आहेत, मी यातून लवकरच बाहेर पडेन".
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीत मिसळणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यास नाईलाज आहे. मला खात्री आहे की, मी ठणठणीत बरा होऊन साधारण नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन. आपले प्रेम आणि आशीर्वाद असेच राहू द्या".
Praying for your speedy recovery and good health, Sanjay Raut Ji.@rautsanjay61 https://t.co/nGgRFO4AhS
— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संजय राऊतांच्या पोस्टवर व्यक्त होताना म्हटलं आहे की, "संजय राऊतजी, तुमच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा व्हावी यासाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी प्रार्थना".
दुसरीकडे भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत काळजी घ्या, लवकर बरे व्हा असं म्हटलं आहे. तसंच पत्रकार परिषद घेण्यासाठी पुन्हा मैदानात या असंही सांगितलं आहे. संजय राऊतांची प्रकृती सुधारावी यासाठी देवाकडे प्रार्थना असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
'सामना' या शिवसेना मुखपत्राचे कार्यकारी संपादक असलेल्या संजय राऊतांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. 1990 पासून ते राजकारणात सक्रिय असून 2004 पासून राज्यसभेचे खासदार आहेत. राऊतांना त्यांच्या धारदार लेखणी आणि आक्रमक भाषणशैलीसाठी ओळखले जाते. ते महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महत्त्वाच्या भूमिकेत होते. सध्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते उपचार घेत आहेत.
FAQ
1) संजय राऊत यांच्या आरोग्याबाबतची सद्यस्थिती काय आहे?
उत्तर: ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संजय राऊत यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट करून सांगितले की, त्यांचे आरोग्य अचानक बिघडले असून, ते उपचार घेत आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग न घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
2) त्यांना नेमका काय आजार झाला आहे?
उत्तर: अद्याप आरोग्य समस्या काय आहे याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. फक्त 'गंभीर आरोग्य समस्या' असल्याचे सांगितले आहे. ते मुंबईतील रुग्णालयात दाखल आहेत आणि उपचार सुरू आहेत.
3) या घोषणेचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?
उत्तर: शिवसेना (युबीटी) नेते म्हणून संजय राऊत यांची सक्रियता महत्त्वाची असते. त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे पक्षाच्या कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो, पण ते पूर्णपणे राजकीय जीवन सोडत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.