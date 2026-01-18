English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महाराष्ट्रातून काँग्रेस संपली.., मुंबई मनपातील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचं विधान

'महाराष्ट्रातून काँग्रेस संपली..', मुंबई मनपातील विजयानंतर पंतप्रधान मोदींचं विधान

PM Narendra Modi On Congress:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील कालीबोर येथे एका जाहीर सभेत बोलताना भाजपच्या मुंबईमधील विजयांचा उल्लेख केला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 18, 2026, 02:51 PM IST
PM Narendra Modi On Congress:  मुंबईच्या जनतेने भाजपला विक्रमी जागा दिल्या असं वक्तव्य पंतप्रधान मोदींनी केलंय. मुंबईचा जल्लोष आसामच्या काजीरंगापर्यंत सुरु असल्याचं मोदींनी म्हटलंय. मुंबईत काँग्रेस चौथ्या पाचव्या स्थानी राहिली.. त्यामुळे महाराष्ट्रात काँग्रेस संपल्याचा हल्लाबोलही त्यांनी केलाय. काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाममधील कालीबोर येथे एका जाहीर सभेत बोलताना भाजपच्या मुंबई, बिहारमधील विजयांचा उल्लेख केला. देशभरातील लोक भाजपला पहिली पसंती देत आहेत आणि गेल्या दीड वर्षात पक्षावरचा विश्वास वाढला आहे. बिहार निवडणुकीत भाजपला 20 वर्षांनंतर विक्रमी मते आणि जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये मुंबईसारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या महानगरपालिकेत पहिल्यांदाच भाजपला विक्रमी जनादेश मिळाला. इतर शहरांमध्येही पक्षाने यश मिळवले. 'मुंबईत विजय होत आहे, तर काझीरंगा येथे उत्सव साजरा होत असल्याचे मोदी म्हणाले. हे यश चांगल्या शासन आणि विकासाच्या जनादेशाचे प्रतीक आहे, ज्यात प्रगती आणि वारसा दोन्हीचा समावेश आहे. लोक भाजपला यासाठीच निवडत आहेत.

काँग्रेसवर टीका

मोदींनी काँग्रेस पक्षावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, काँग्रेस जन्मलेल्या मुंबईत आता हा पक्ष चौथ्या किंवा पाचव्या क्रमांकावर घसरला आहे. देश सतत काँग्रेसला नाकारत आहे कारण त्यांचे राजकारण नकारात्मक आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात लोकांना विकास आणि चांगल्या शासनाची अपेक्षा नव्हती, पण आता भाजपने ते बदलले आहे. भाजपचे यश हे लोकांच्या विश्वासाचे फळ आहे, जे काँग्रेसच्या अपयशामुळे वाढले आहे. काँग्रेसने देशाला फक्त निराशा दिली, तर भाजपने विकासाची नवी दिशा दाखवल्याचे मोदी म्हणाले.

ईशान्य भारतातील विकास 

ईशान्य भारत विशेषत: आसामला पूर्वी देशाच्या मुख्य भागापासून दूर वाटायचे. हे अंतर केवळ भौगोलिक नव्हते, तर भावनिक आणि आर्थिकही होते.  भाजप सरकारने हे बदलले आहे. डबल इंजिन सरकारच्या माध्यमातून ईशान्य भागाच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे मोदी म्हणाले. आसामला रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलमार्गांनी जोडले जात आहे. यामुळे लोकांच्या जीवनात बदल घडला आणि विश्वास वाढला. पूर्वीच्या सरकारांनी या भागाकडे दुर्लक्ष केले, पण आता विकासाची गती वाढल्याचे मोदी म्हणाले.

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा

मोदींनी आसामच्या विकासातील पायाभूत सुविधांचा उल्लेख केला. काँग्रेसच्या केंद्रातील सरकारच्या काळात आसामला रेल्वे बजेटमध्ये फक्त 2000 कोटी रुपये मिळायचे. आता भाजप सरकारने ते वाढवून वार्षिक 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेले आहे. हे पैसे रेल्वे नेटवर्क विस्तारासाठी वापरले जात आहेत. याशिवाय रस्ते, विमानतळ आणि जलमार्गांच्या विकासावर भर दिला. हे बदल आसामच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत करत आहेत आणि लोकांना नव्या संधी देत असल्याचे मोदी म्हणाले. 

गेंडा संरक्षणात यश

2013-14 मध्ये काझीरंगात गेंड्यांची शिकार मोठ्या प्रमाणात होत होती, दरवर्षी डझनभर एकशिंगी गेंडे मारले जायचे. भाजप सरकारने वन विभागाला आधुनिक साधने दिली, निरीक्षण वाढवले आणि महिलांची भागीदारी वाढवली. परिणामी 2025 मध्ये शिकारीचे एकही प्रकरण घडले नसल्याचे मोदी म्हणाले. यावेळी मोदींनी आसाम सरकार आणि लोकांचे कौतुक केले. घुसखोरी रोखण्यासाठी भाजप सरकार कठोर पावले उचलत असल्याने सीमावर्ती भाग सुरक्षित झाल्याचे मोदी म्हणाले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

