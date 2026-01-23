English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  पंतप्रधान मोदींनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या 100 व्या जयंतीनिमित्त केली खास पोस्ट, पाहा काय म्हणाले?

Balashaheb Thackeray : बाळासाहेब ठाकरे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात राजकीय सोबतच मैत्रीपूर्ण संबंध होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून 100 व्या जयंतीनिमित्त खास पोस्ट केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 23, 2026, 01:03 PM IST
Photo Credit - Social Media

Balashaheb Thackeray : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balashaheb Thackeray) यांची आज 100 वी जयंती आहे. आज बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनिमित्त राज्यभरात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलाय. या कार्यक्रमाला ठाकरे कुटुंबासह अनेक प्रतिष्ठित मान्यवर उपस्थित असतील. भाजप आणि शिवसेना यांची अनेक वर्ष राज्यात आणि देशात युती होती, मात्र मागीलकाही वर्षात आता ही समीकरण बदलली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात सुद्धा राजकीय सोबतच मैत्रीपूर्ण संबंध होते. तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून 100 व्या जयंतीनिमित्त खास पोस्ट केली आहे. 

काय म्हणाले नरेंद्र मोदी? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून लिहिलं की, 'महाराष्ट्राच्या सामाजिक राजकीय परिदृश्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारे दिवंगत मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त, या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाला  भावपूर्ण आदरांजली. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम विचारसरणीसाठी ओळखले जाणारे बाळासाहेब जनतेशी एक अद्वितीय नाते जपून होते. राजकारणाबरोबरच त्यांना संस्कृती, साहित्य आणि पत्रकारितेचीही विशेष आवड होती. व्यंगचित्रकार म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीत समाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण आणि विविध विषयांवरील निर्भय भाष्य दिसून येते. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी त्यांच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला मोठी प्रेरणा मिळते आणि ती साकार करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील राहू'.

बाळासाहेब ठाकरेंची कारकीर्द : 

बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्म 23 जानेवारी 1926 रोजी पुणे येथे झाला होता. त्यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात ही व्यंगचित्रकार म्हणून केली होती. 1950 च्या दशकात त्यांनी मुंबईतील फ्री प्रेस जर्नलमध्ये काम करत व्यंगचित्रकार म्हणून आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवली. त्यानंतर बाळासाहेबांनी मार्मिक हे राजकीय साप्ताहिक सुरु केलं. दक्षिण भारतीय आणि गुजराती लोकांची मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्कांसाठी त्यांनी आवाज उठवला. 1966 मध्ये त्यांनी शिवसेनेची स्थापना केली जी हिंदू राष्ट्रवाद आणि मराठी अस्मितेचं प्रतीक बनली. बाळासाहेब हे हिंदू हृदय सम्राट म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 1990 च्या दशकात शिवसेना भाजप युतीने महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली. 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबईतील राहत्या घरी वृद्धापकाळाने निधन झाले. 

