Explainer: कोरोनासारखी परिस्थिती? भारतात नियमावली जाहीर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली मोठी घोषणा, भाषणातील 10 महत्वाचे मुद्दे

PM Narendra Modi Parliament Budget Session 2026 : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा भडका उडाला आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत भारताच्या परिस्थितीची माहिती दिली. पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिंताजनक असून त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. परिस्थिती पार गंभीर आहे. युद्ध इतक्यात थांबवणार नाही असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे भारतासमोर अनपेक्षित आव्हाने उभी राहिली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
युद्धामुळे अनेक संकटे उभी राहिले आहेत. कोरोनाकाळात जसा लढा दिला तसाच लढा आता द्यादयाच आहे. या संघर्षात भारतीयांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी सरकार कोणती पावले उचलत आहे, याची रूपरेषा त्यांनी मांडली. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पुरवठा करण्याचे सध्याचे आव्हान खूप मोठे असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले. होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग रोखणे अस्वीकार्य आहे. भारताने नेहमीच मानवतेच्या हितासाठी आणि शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. युद्ध संपवून शांतता प्रस्थापित करणे हा आमचा प्रयत्न आहे. सर्व पक्षांना शक्य तितक्या लवकर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी भारत प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा असे संकट निर्माण होते, तेव्हा काही घटक त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे, सर्व कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले आहे. भूमी, हवाई, जलमार्ग ते सायबर स्पेसपर्यंतच्या यंत्रणा सतर्क आहेत. या युद्धामुळे परिस्थिती दीर्घकाळ बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, आपल्याला तयार राहावे लागेल. संसदेतून एकजूट होऊन जगापर्यंत आवाज पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सांगितले की, पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळात अनेक जहाजे भारतात आली आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि हरदीप पुरी यांनी या विषयावर संसदेला महत्त्वाची माहिती दिली आहे. हे संकट आता तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळापासून सुरू आहे. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकांच्या जीवनावर विनाशकारी परिणाम होत आहे. त्यामुळे, संपूर्ण जग सर्व पक्षांना हे संकट लवकरात लवकर सोडवण्याचे आवाहन करत आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
या युद्धामुळे भारतासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. ही आव्हाने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणि मानवतावादी आहेत. युद्धग्रस्त आणि युद्धग्रस्त देशांसोबत भारताचे व्यापक व्यापारी संबंध आहेत. ज्या प्रदेशात हे युद्ध सुरू आहे, तो प्रदेश जगभरातील इतर देशांसोबतच्या आपल्या व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्गही आहे. विशेषतः, हा प्रदेश आपल्या कच्च्या तेलाची आणि वायूची मोठी गरज भागवतो. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "हे युद्ध सुरू झाल्यापासून, बाधित देशांमधील प्रत्येक भारतीयाला मदत पुरवण्यात आली आहे. मी पश्चिम आशियातील बहुतेक देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी दोन फेऱ्यांमध्ये फोनवर बोललो आहे. त्या सर्वांनी भारतीयांच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले आहे. या संघर्षात काहींनी आपले प्राण गमावले आहेत आणि काही जण जखमी झाले आहेत.
1 हे युद्ध भारतासाठी इतके महत्त्वाचे का आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत स्पष्ट केले. भारत आपल्या तेल आणि वायूच्या गरजांचा मोठा भाग युद्ध सुरु असलेल्या प्रदेशातून आयात करतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि आखात भारतासाठी फक्त सागरी मार्ग नाहीत. मार्ग भारताच्या ऊर्जेची जीवनरेखा आहे.
2 युद्धात सामील असलेल्या आणि प्रभावित देशांशी भारताचे घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. हा प्रदेश उर्वरित जगासोबतच्या आपल्या व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्गही आहे.
3 1 कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि तेथे काम करतात. त्याच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने महत्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. आखाती प्रदेशात कार्यरत असलेल्या व्यापारी जहाजांवर लक्षणीय संख्येने भारतीय खलाशी आहेत.
4 भारताची चिंता इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे संसदेतून जगापर्यंत एकसंध आणि स्पष्ट आवाज पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे.
5 मध्य पूर्वेत अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. बाधित देशांमधील भारतीय दूतावास अथकपणे काम करत आहेत. तेथे काम करणारे भारतीय असोत किंवा भेट देणारे पर्यटक असोत, सर्वांना मदत केली जात आहे.
6 भारतात आणि बाधित देशांमध्ये गरजू लोकांना अद्ययावत माहिती पुरवण्यासाठी चोवीस तास आपत्कालीन हेल्पलाइन आणि संपर्क कक्ष उभारण्यात आले आहेत.
7 पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "संकटाच्या काळात देशात आणि देशाबाहेर असलेल्या प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. 3.75 लाख भारतीय सुखरूप परतले. एकट्या इराणमधूनच जवळपास 1,000 भारतीय परतले असून , त्यात 700 हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
8 पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आखाती देशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सीबीएसईने आखाती देशांमधील शाळांमधील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मुलांचे शिक्षण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
9 पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, भारताचे कच्चे तेल, गॅस, खते आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. युद्धानंतर या मार्गावरील जलवाहतूक अधिकाधिक कठीण झाली आहे. तथापि, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम होणार नाही, हे सरकारने सुनिश्चित केले आहे.
10 भारतात 60 टक्के इंधन परदेशातून आयात केले जाते. पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता, सरकारने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य दिले आहे. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईची मोठी घोषणा देखील त्यांनी केली आहे.
बाधित देशांमधील दूतावासे भारतीयांना मदत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
भारतीय शाळांमधील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परिस्थिती पाहून परिक्षा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
व्यत्यय टाळण्यासाठी एक मंत्रीस्तरीय गट ऊर्जा, इंधन आणि खतांच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवत आहे. पंतप्रधानांनी राज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अत्यावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजाराला आळा घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले. याची अंमलबाजवणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
ज्या व्यक्तींकडे पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडणी आहे, त्यांना नवीन किंवा विद्यमान अतिरिक्त एलपीजी जोडणी घेण्यास सक्त मनाई आहे. त्यांच्याकडे दोन्ही जोडण्या असतील तर त्यांनी घरगुती एलपीजी गॅस परत करावा.
साठेबाजी रोखण्यासाठी एलपीजी रिफिलच्या बुकिंगचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. शहरी भागांसाठी हा नवीन कालावधी 25 दिवसांचा , तर ग्रामीण ग्राहकांसाठी 45 दिवसांचाआहे .
आयात झालेल्या एलपीजी पुरवठ्याचे घरगुती कुटुंबे, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी प्रोपेन/ब्युटेनचा वापर थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडियावर सैन्याच्या हालचाली, लष्करी तळ किंवा संवेदनशील ठिकाणे शेअर करू नका, पोस्ट करू नका किंवा त्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीम) करू नये.