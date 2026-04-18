PM Narendra Modi: महिला आरक्षणाला विरोध करुन पाप केल्याची शिक्षा विरोधकांना मिळणार- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीका

PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांशी संवाद साधला. लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे संविधान सुधारणा विधेयक अपयशी ठरल्यानंतर हे महत्त्वाचे संबोधन आहे. 2 दिवस सतत चर्चा झाल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या मतदानात हे विधेयक पास होऊ शकले नाही.यामुळे पंतप्रधान मोदी यांच्या संबोधनाकडे देशाचे लक्ष लागले होते.
महिला विधेयकात सुधारणा होऊ शकली नाही. यासाठी मी सर्व महिलांची माफी मागतो. आमच्यासाठी देश हेच सर्वस्व आहे. पण काहींसाठी पक्ष मोठा असतो. काँग्रेस, डीएमसी, टीएमसी आणि समाजवादी दलांनी राजकारण केलं. नारी शक्ती विधेयक पाडलं तेव्हा हे पक्ष आनंदाने टाळ्या वाजवत होते. त्यांनी केलं ते केवळ टेबलावरची थाप नव्हती तर महिलांच्या स्वाभीमान, आत्मसन्मानावर घाला होता. महिला आपला अपमान कधी विसरत नाहीत. प्रत्येक महिलेच्या मनात ही सल कायम राहील. देशातील महिला आपल्या क्षेत्रात या नेत्यांना पाहीलं, त्यावेळी तिला आठवेल, की याच लोकांनी महिला आरक्षण रोखल्याचा आनंद साजरा केला होता. महिला आरक्षणाला विरोध करुन पाप केल्याची शिक्षा विरोधकांना मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
काँग्रेस आणि त्यांच्या साथीदाकांनी देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. भारतातील महिला शक्तीसमोर त्यांनी आपला खरा चेहरा आणलाय. आपला मुखवटा आणलाय. काँग्रेस आपल्या चुका सुधारेल, आपल्याला पापाचं प्रायश्चित करेल असे मला वाटले होते. पण त्यांनी विश्वास गमावल्याचे नरेंद्र मोदी म्हणाले.
काँग्रेस आणि त्यांचे साथी डिलिमिटेशनबद्दल सारखे खोटे बोलतायत. यातून त्यांना विभाजन करायचंय. फोडा आणि राज्य करा, हे इंग्रजांकडून कॉंग्रेस शिकलीय. देशात काँग्रेसने आतापर्यंत फोडाफोडीचेच राजकारण केलंय, असे मोदी म्हणाले. सर्व राज्यांच्या जागा समान वाढतील, असे सांगितले होते. हे बील सर्व राज्यांसाठी मोठी संधी होती. हे बील पास झालं असतं तर सर्व राज्यांच्या जागा वाढल्या असत्या. पण यांनी आपल्या राज्यालाच धोका दिला. डीएमकेला तामिळनाडू, टीएमसीला बंगालला पुढे नेण्याची संधी होती. महिलाविरोधी ही प्रतिमा पुसण्याची समाजवादीला संधी होती. पण त्यांनी लोहीया यांच्या स्वप्नांना चिरडल्याची टीका पंतप्रधान मोदींनी केली.
लोकसभेत एकूण 528 खासदारांनी मतदान केले. यापैकी 298 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मते दिली, तर 230 जणांनी विरोधात मते टाकली. विधेयक पास होण्यासाठी किमान 326 मतांची गरज होती. ही संख्या पूर्ण न झाल्याने विधेयक मागे पडले. महिला विधेयक घटना दुरुस्तीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. वर्षानुवर्षे चालत असलेल्या महिलांच्या राजकीय हक्कासाठीच्या लढ्याला यामुळे नवे वळण मिळाले आहे.
शुक्रवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांच्या वृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या चुकीची किंमत विरोधकांना नक्कीच द्यावी लागेल. महिला आरक्षण हा केवळ कायद्याचा मुद्दा नसून देशातील महिलांच्या समानतेचा मूलभूत प्रश्न आहे, असे त्यांचे मत होते. या बैठकीत झालेली चर्चा आणि पंतप्रधानांचा रोख यामुळे आजच्या संबोधनाची अपेक्षा अधिक वाढली आहे.
भाजपा नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी विरोधकांवर सडेतोड टीका केली. त्यांनी म्हटले की, काँग्रेस आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांनी देशातील संघर्षशील राजकीय महिलांच्या 33 टक्के हक्कावर ‘उत्सव’ साजरा केला. महिलांना त्यांचे हक्क देणे हा सत्तेचा खेळ नव्हता, तर समानतेचा मुद्दा होता. भाजपा कधीही महिलांच्या हक्कासाठी लढत राहील, असे त्यांचे ठाम मत होते.
काँग्रेस नेते प्रियंका गांधी यांनी विरोधकांच्या बाजूने मोर्चा संभाळला. त्यांनी सांगितले की, गुरुवारी जे घडले ते लोकशाहीसाठी मोठी विजय होती. केंद्र सरकारची संघीय रचनेला कमकुवत करण्याची आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवण्याची योजना विफल झाली. विपक्षाची एकजूट आणि संविधानाची शक्ती यामुळे ही योजना रोखली गेली. महिलांचा वापर करून सत्तेत राहण्याची सरकारची योजना उधळली, असे त्यांचे मत होते.
विधेयक अपयशी ठरल्याने संसदेत तीव्र राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे. भाजपा सतत पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर आरोप करत आहे, तर काँग्रेसने याला लोकशाहीचा विजय म्हटले आहे. देशातील महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी वर्षानुवर्षे चाललेल्या आंदोलनाला यामुळे नवीन चर्चेचे व्यासपीठ मिळाले आहे. आगामी काळात विधेयक पुन्हा आणण्याबाबतही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.