संसदेबाबेर दुर्मिळ क्षण! नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींमध्ये निवांत गप्पा; पंतप्रधान स्वत: चर्चेसाठी थांबले, VIDEO व्हायरल

Narendra Modi Chats with Rahul Gandhi: संसदेच्या परिसरात शनिवारी एक दुर्मिळ क्षण पाहण्यास मिळाला. नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यातील संभाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 11, 2026, 07:13 PM IST
Narendra Modi Chats with Rahul Gandhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांचा संसद परिसरातील एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओ व्हायरल होण्याचं कारण म्हणजे, नेहमी एकमेकांवर टीका करणारे दोन्ही नेते निवांतपणे एकमेकाशी गप्पा मारताना दिसत आहेत. नरेंद्र मोदी कारमधून बाहेर पडल्यानंतर सर्वांना हात जोडून नमस्कार करतात. यानंतर ते राहुल गांधींकडे जाऊन गप्पा मारताना दिसत आहेत. ही चर्चा फक्त औपचारिक नसून एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ते बोलत असावे असं व्हिडीओत दिसत आहे. दोन्ही नेते काही काळ गप्पा मारत होते. 

दोन्ही नेते सौहार्दपूर्ण वातावरणात एकमेकांशी काही वेळ बोलत होते. कार्यक्रमला सुरुवात करण्यापूर्वी ते जवळ उभे राहून गंभीरपणे संवाद साधत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त, संसदेच्या आवारातच असलेल्या 'प्रेरणा स्थळ' येथे त्यांना पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी पंतप्रधान आले होते. यावेळी राहुल गांधींसह ज्येष्ठ नेते आणि मान्यवर उपस्थित होते. 

राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संवाद जास्त वेळासाठी झाला नसला तरी तरी सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील अनेकदा तीव्र असणाऱ्या राजकीय वाक्युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर त्याला महत्व आहे. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील थेट व अनौपचारिक संवादाची एक दुर्मिळ झलक यानिमित्ताने दिसली आहे. हा संवाद सुरु असताना शेजारी उभे असणारे नेतेही गांभीर्याने ऐकत होते. संसदेच्या आवारातील हा क्षण लक्षणीय ठरला आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभेचे माजी उपसभापती हरिवंश आणि इतर नेतेही या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विविध पक्षांचे नेते एकत्र आले होते. या नेत्यांनी महात्मा फुले यांच्या कार्याचा गौरव केला. महात्मा फुले यांचे कार्य आजही समकालीन सामाजिक आणि राजकीय चर्चाविश्वात अत्यंत प्रासंगिक मानले जाते.

दरम्यान व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकरी त्यावर कमेंट्स करत आहेत. अनेकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधींमधील हे संभाषण पाहून बरं वाटल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

