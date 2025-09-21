पंतप्रधान मोदी आज कोणती मोठी घोषणा करणार? 5 वाजता देशाला करणार संबोधित

PM Narendra Modi to address nation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहे. यावेळी नरेंद्र मोदी कोणती मोठी घोषणा करणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र अद्याप तरी नरेंद्र मोदी कोणत्या विषयावर बोलणार आहेत याबाबत कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. मात्र त्यांनी निवडलेली वेळ महत्त्वाची आहे.
जीएसटी 2.0 सुधारणांची अंमलबजावणी होण्याच्या एक दिवस आधी नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आपल्या भाषणात जीएसटीच्या बदलांवर बोलण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ज्या शक्यता आहेत त्यात एच1 बी व्हिसा धारकांवर अमेरिकेची कारवाई देखील आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांच्या मोठ्या वर्गावर परिणाम होईल. याशिवाय अमेरिकेने लादलेल्या करांवरही बोलण्याची शक्यता आहे.
2014 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधित करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी त्यांनी राष्ट्राला संबोधित केलं आणि 500, 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. 12 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधानांनी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर बालाकोट हवाई हल्ल्याची घोषणा केली तेव्हा असेच आणखी एक भाषण झालं होतं. पंतप्रधानांनी 24 मार्च 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करून कोविड-19 साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन आठवड्यांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला होता.
14 एप्रिल 2020 रोजी त्यांनी पुन्हा राष्ट्राला संबोधित करून लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली. मे महिन्यात त्यांनी राष्ट्राला सांगितले की सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधानांचं राष्ट्राला संबोधित शेवटचं भाषण 12 मे 2025 रोजी झालं होतं, जेव्हा त्यांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या प्रतिहल्ला, ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती दिली