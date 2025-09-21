English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पंतप्रधान मोदी आज कोणती मोठी घोषणा करणार? 5 वाजता देशाला करणार संबोधित

PM Narendra Modi to address nation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहे. यावेळी नरेंद्र मोदी कोणती मोठी घोषणा करणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र अद्याप तरी नरेंद्र मोदी कोणत्या विषयावर बोलणार आहेत याबाबत कोणतीही पुष्टी झालेली नाही.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 21, 2025, 11:46 AM IST
पंतप्रधान मोदी आज कोणती मोठी घोषणा करणार? 5 वाजता देशाला करणार संबोधित

PM Narendra Modi to address nation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज संध्याकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करणार आहे. यावेळी नरेंद्र मोदी कोणती मोठी घोषणा करणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. मात्र अद्याप तरी नरेंद्र मोदी कोणत्या विषयावर बोलणार आहेत याबाबत कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. मात्र त्यांनी निवडलेली वेळ महत्त्वाची आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी 2.0 सुधारणांची अंमलबजावणी होण्याच्या एक दिवस आधी नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आपल्या भाषणात जीएसटीच्या बदलांवर बोलण्याची शक्यता आहे. याशिवाय ज्या शक्यता आहेत त्यात एच1 बी व्हिसा धारकांवर अमेरिकेची कारवाई देखील आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञांच्या मोठ्या वर्गावर परिणाम होईल. याशिवाय अमेरिकेने लादलेल्या करांवरही बोलण्याची शक्यता आहे. 

2014 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च कार्यकारी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून, पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधित करून अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी त्यांनी राष्ट्राला संबोधित केलं आणि 500, 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली होती. 12 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधानांनी पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर बालाकोट हवाई हल्ल्याची घोषणा केली तेव्हा असेच आणखी एक भाषण झालं होतं. पंतप्रधानांनी 24 मार्च 2020 रोजी राष्ट्राला संबोधित करून कोविड-19 साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन आठवड्यांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला होता. 

14 एप्रिल 2020 रोजी त्यांनी पुन्हा राष्ट्राला संबोधित करून लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली. मे महिन्यात त्यांनी राष्ट्राला सांगितले की सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

पंतप्रधानांचं राष्ट्राला संबोधित शेवटचं भाषण 12 मे 2025 रोजी झालं होतं, जेव्हा त्यांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या प्रतिहल्ला, ऑपरेशन सिंदूरबद्दल माहिती दिली

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PM Narendra ModiNarendra Modi Address Nation

इतर बातम्या

पंतप्रधान मोदी आज कोणती मोठी घोषणा करणार? 5 वाजता देशाला कर...

भारत