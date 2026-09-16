/EPF संदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! थेट 10 हजारांची भली मोठी वाढ, कोणाला होणार फायदा?

केंद्र सरकारने देशभरातील विविध उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) साठीची वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, "सध्याच्या पीएफ (PF) नियमांनुसार, वेतन मर्यादा 15 हजार रुपये होती. ही मर्यादा 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि त्यात शेवटची सुधारणा सप्टेंबर 2014 मध्ये झाली होती. आता आम्ही ती वाढवून 25 हजार रुपये प्रति महिना केली आहे."
केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, "पीएफ कपातीसाठीची नवीन मर्यादा 25 हजार रुपये प्रति महिना असेल. यामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन श्रेणीतील सुमारे 51 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल आणि ते नवीन पीएफ नियमांच्या कक्षेत येतील. या निर्णयामुळे भारत सरकारवर अंदाजे 11,339 कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च येईल."
त्यांनी पुढे सांगितले की, "ही दीर्घकाळापासूनची मागणी होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 सप्टेंबर रोजी याला मंजुरी दिली. या प्रस्तावावर विविध मंत्रालयांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली आणि 16 जून 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत 'एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी'ने (Expenditure Finance Committee) याला शिफारस केली. पाच वर्षांतील याचा अंदाजित खर्च सुमारे 56,696 कोटी रुपये इतका आहे."
यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना एका संघटित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल. वेतनाच्या मर्यादेत (wage ceiling) वाढ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना तीन मुख्य फायदे मिळतील. पहिला फायदा म्हणजे, 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' (EPF) अंतर्गत त्यांना नियमित बचतीचा लाभ मिळेल. दुसरा फायदा म्हणजे, 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना' (EPS) द्वारे त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शनची सुरक्षा मिळेल. तिसरा फायदा म्हणजे, 'कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा' (EDLI) योजनेअंतर्गत त्यांना विमा संरक्षण उपलब्ध होईल. याव्यतिरिक्त, पेन्शनसाठी ग्राह्य धरले जाणारे वेतन आणि कायदेशीर अंशदान (contribution) प्रणाली यांचा सध्याच्या वेतन पातळीशी अधिक चांगल्या प्रकारे मेळ बसेल.
सरकारचे असे मत आहे की, औपचारिक रोजगार हा केवळ वेतनापुरता मर्यादित नसावा, तर त्यात खात्रीशीर आणि 'पोर्टेबल' (एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करता येण्याजोगी) सामाजिक सुरक्षा देखील समाविष्ट असावी. नवीन प्रणाली या तत्त्वाला बळकटी देते. हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर नियोक्त्यांसाठीही फायदेशीर मानला जातो. सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा संरक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल, गुणवान कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यास मदत होईल आणि परिणामी अधिक स्थिर व भविष्यासाठी सज्ज अशी कार्यशक्ती (workforce) तयार होईल.
कामगार मंत्रालयाचे असे मानणे आहे की, या निर्णयामुळे कंपन्या आणि कर्मचारी यांच्यातील परस्पर विश्वास अधिक दृढ होईल. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारचा वार्षिक खर्च सध्याच्या सुमारे 10,250 कोटी रुपयांवरून वाढून अंदाजे 11,339 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. सध्या, ईपीएफओ (EPFO) ही जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालींपैकी एक प्रणाली चालवते. अलीकडील आकडेवारीनुसार, ईपीएफओकडे योगदान देणारे सुमारे 7.98 कोटी सदस्य आहेत आणि ती 7.68 लाखांहून अधिक आस्थापनांशी जोडलेली आहे. त्याचबरोबर, सुमारे 82 लाख निवृत्तीवेतनधारक 'कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजने'चा (Employees' Pension Scheme) लाभ घेत आहेत.
सरकारचे म्हणणे आहे की, देशाची कार्यशक्ती (workforce) हा भारताच्या विकासाच्या प्रवासाचा मुख्य आधार आहे. वाढते उत्पन्न, रोजगाराच्या उत्तम संधी आणि औपचारिक क्षेत्राचा विस्तार यांसोबतच सामाजिक सुरक्षा आराखड्याचा विस्तार करणेही आवश्यक आहे. ईपीएफओची वेतन मर्यादा 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.