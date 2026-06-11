/मास्टरप्लान की आणखी काही? 2047 असं काय घडणार, ज्याची तयारी PM Modi आतापासून करतायत?

PM Modi News : भारतात, केंद्र शासनावर सत्तेची पताका 12 वर्षे अर्थात एका तपापर्यंत उंचावणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी आता एका नव्या आव्हानाच्या दिशेनं आगेकूच सुरू केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात नीती आयोगाच्या 11 व्या गव्हर्निंग काऊन्सिल बैठकीचं आयोजन केलं असून, तेच या बैठकीचं अध्यक्षस्थान भूषवत आहेत.
"विकसित भारत 2047 साठी सर्वसमावेशक मानवी विकास" या विषयावर ही बैठक आधारिक असेल. ज्यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल सहभागी झाले आहेत. विकसित भारत आणि टीम इंडिया या संकल्पनांवर आधारित मानवी विकास आणि सर्वसमावेशक प्रगतीच्या प्रमुख मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा होत असल्याची माहिती आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीत विकसित भारत 2047 च्या रोडमॅपवर मंथन होणार असून, भविष्योन्मुख कौशल्यांसह मजबूत मानवी भांडवल, रोजगार- उद्योजकतेवर आधारित विकेंद्रित विकास, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, समानता- सन्मान सुनिश्चित करणे हे मुद्दे इथं महत्त्वाचे आहेत.
बालशिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण तसेच क्रीडा आणि सहशालेय उपक्रमांवर विशेष भर दिला जाईल. याशिवाय विकसित भारताचं हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आपआपल्या मांडणीसाठी 7 मिनिटांचा वेळ दिला, ज्यावर ऑन-स्क्रीन टायमरनं वेळेवर देखरेख ठेवण्यात आली.
देश तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनंही पुढे जात असून, डेटा गव्हर्नन्स, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि स्थानिक प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर यावर भर देण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाली. याशिवाय अंगणवाडी आणि शाळांचे एकत्रीकरण हा महत्त्वाचा अजेंडासुद्धा विचाराधीन होता. केंद्राच्या या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी जानेवारी 2026 मध्ये सुरू झालेल्या ‘पंखुडी पोर्टल’ च्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यामध्ये देशातील बाल कुपोषणात घट झाल्याची आकडेवारीही सादर करण्यात येतेय. ही आकडेवारी खालीलप्रमाणे...
स्टंटिंग 32.92% वरून 29.73%
अंडरवेट 14.03% वरून 12.23%
वेस्टिंग 4.81% वरून 4.07%
देशातील दुर्बल आदिवासी गटांसाठीच्या PM जनमन योजनेच्या प्रगतीचीही समीक्षा या बैठकीत करण्यात येत आहे. एकंदरच विकसित भारत 2047 चं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र-राज्य समन्वय साधत त्या दिशेनं कार्यरत आहेत. त्यामुळं ही बैठक देशाच्या विकासाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची ठरत आहे.