/75व्या वर्षीही तंदुरुस्त! पंतप्रधान मोदींच्या फिटनेसचं गुपित नेमकं काय? ‘ही’ एक सवय रोजच्या रुटीनचा भाग

वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सक्रिय आणि व्यस्त जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या फिटनेस रुटीनबद्दल अनेकदा चर्चा झाली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, योग, प्राणायाम, चालणे, आहारातील शिस्त आणि उपवास या त्यांच्या दिनचर्येतील महत्त्वाच्या सवयी आहेत. मात्र, यातील काही गोष्टी या मोदींनी स्वतः सांगितलेल्या वैयक्तिक सवयी आहेत; त्या प्रत्येकासाठी तशाच प्रकारे योग्य असतीलच असे नाही.
मोदी नियमित योग, प्राणायाम आणि ध्यान करण्याबद्दल बोलतात. सूर्यनमस्काराचाही त्यांच्या दिनचर्येत समावेश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. जून 2026 मध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या कार्यक्रमातही मोदींनी योगामुळे शरीर लवचिक राहण्यास, ऊर्जा टिकवण्यास आणि शारीरिक-मानसिक आरोग्यात संतुलन साधण्यास मदत होते, असे सांगितले.
फिटनेससाठी मोदींच्या रुटीनमधील आणखी एक चर्चेची बाब म्हणजे‘पंचतत्व वॉक’. या संकल्पनेत पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचतत्त्वांशी संबंधित वातावरणातून चालण्याचा समावेश आहे. वृत्तानुसार, ते गवतावर अनवाणी चालणे, पाण्यातून चालणे, सकाळची हवा-कोवळे ऊन घेणे आणि त्यानंतर स्ट्रेचिंग करतात. या सवयींमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते—फिटनेससाठी नेहमी जिममधील कठीण व्यायामच आवश्यक असतो असे नाही; नियमित हालचालही महत्त्वाची आहे.
2025 मध्ये पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमन यांच्याशी झालेल्या संभाषणात मोदींनी त्यांच्या उपवासाच्या सवयीबद्दल माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले की, साधारण जूनच्या मध्यापासून दिवाळीपर्यंत काही काळ ते 24 तासांत एकदाच जेवतात. ही सवय त्यांनी वयाच्या 50-55 वर्षांच्या आसपास स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले होते. त्यांच्या मते उपवासामुळे त्यांना सक्रिय राहण्यास मदत होते.
मोदींच्या वैयक्तिक उपवासाच्या पद्धतीची माहिती समोर आल्यानंतर अनेकांना ती स्वतःच्या जीवनात लागू करण्याची उत्सुकता होऊ शकते. मात्र 24 तासांत एकदाच जेवणे किंवा दीर्घकाळ उपवास करणे ही प्रत्येकासाठी योग्य पद्धत नाही. वय, आरोग्य, औषधे, मधुमेह, शारीरिक मेहनत आणि दैनंदिन गरजेनुसार आहाराची आवश्यकता बदलते. त्यामुळे कोणत्याही सेलिब्रिटी किंवा सार्वजनिक व्यक्तीची डाएट पद्धत तज्ज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय कॉपी करणे टाळणे महत्त्वाचे आहे.
वृत्तानुसार, मोदी साधारण साडेतीन तास झोप घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. ते पहाटेच्या सुमारास झोपतात आणि सकाळी लवकर उठतात. मात्र, ही त्यांची वैयक्तिक दिनचर्या आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींनी एवढीच झोप घेणे आरोग्यासाठी योग्य आहे, असा निष्कर्ष यातून काढता येत नाही. उलट, नियमित आणि पुरेशी झोप ही आरोग्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे मोदींच्या झोपेच्या वेळेची नक्कल करण्याऐवजी आपल्या शरीराला आवश्यक विश्रांती देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
मोदींच्या फिटनेसविषयीच्या माहितीतून सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे सातत्य आणि शिस्त. योग, चालणे, स्ट्रेचिंग, ध्यान आणि आहारातील नियंत्रण यांसारख्या सवयी नियमितपणे पाळण्यावर त्यांचा भर असल्याचे दिसते. 2026 च्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाची थीमही ‘Yoga for Healthy Ageing’ म्हणजेच ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ अशी होती. मोदींनी योगाला केवळ एका दिवसापुरते मर्यादित न ठेवता दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवण्याचे आवाहन केले.