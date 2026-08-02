/पंतप्रधान मोदींची Gen Z च्या भल्यासाठी मोठी घोषणा, भारतातील तब्बल 100 आठवडे चालणार कॅम्पेन!

देशातील युवकांना व्यसनमुक्त जीवनाचा संदेश देत विकसित भारताच्या उभारणीत त्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ सुरू केले. या अभियानाद्वारे महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि विविध युवा संघटनांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये जनजागृती केली जाणार असून, व्यसनमुक्त समाज घडविण्याचा व्यापक प्रयत्न केला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या MY Bharat (मेरा युवा भारत) या उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभर हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत' हा केवळ सरकारी कार्यक्रम नसून, तो युवकांच्या सहभागातून उभे राहणारे सामाजिक जनआंदोलन बनवण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा अमली पदार्थांविरोधात संपूर्ण समाजाने एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. त्याच संकल्पनेला पुढे नेत हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. युवकांनी स्वतः व्यसनापासून दूर राहण्याबरोबरच इतरांनाही जागरूक करण्याची भूमिका निभावावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
या अभियानांतर्गत देशभरातील महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. व्यसनमुक्ती विषयावरील चर्चासत्रे, शपथविधी, जनजागृती मोहिमा, सामाजिक उपक्रम आणि युवकांचा थेट सहभाग यावर भर दिला जाईल. विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी जीवनशैली, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रनिर्माण यांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या MY Bharat या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून युवकांना या अभियानात सहभागी होता येणार आहे. येथे नोंदणी, शपथ, विविध उपक्रम आणि स्पर्धांमध्ये सहभागाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. युवकांनी आपल्या परिसरात व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती करण्यासाठी स्वयंसेवक म्हणूनही काम करता येईल. सरकारचा उद्देश लाखो युवकांना या अभियानाशी जोडण्याचा आहे.
या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे युवकांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा. नृत्य, संगीत, रील आणि शॉर्ट फिल्म, नाटक, स्लॅम पोएट्री, घोषवाक्य लेखन, चित्रकला आणि वादविवाद अशा अनेक सर्जनशील माध्यमांतून व्यसनमुक्तीचा संदेश दिला जाणार आहे. जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा तीन स्तरांवर स्पर्धा होऊन उत्कृष्ट स्पर्धकांना राष्ट्रीय युवा परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
सरकारच्या मते, विकसित भारत घडवण्यासाठी निरोगी, सक्षम आणि जबाबदार युवकांची गरज आहे. अमली पदार्थांचे व्यसन केवळ व्यक्तीचेच नव्हे, तर कुटुंब आणि समाजाचेही मोठे नुकसान करते. त्यामुळे व्यसनमुक्त युवक ही विकसित भारताची महत्त्वाची अट मानली जात आहे. या अभियानाद्वारे युवकांमध्ये नेतृत्व, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रसेवेची भावना वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, व्यसनमुक्त भारतासाठी केवळ सरकारी योजना पुरेशा नाहीत. युवकांनी स्वतः व्यसनापासून दूर राहणे, मित्रपरिवारात जागरूकता निर्माण करणे, संशयास्पद अमली पदार्थांच्या व्यवहारांची माहिती संबंधित यंत्रणांना देणे आणि आरोग्यदायी जीवनशैली स्वीकारणे आवश्यक आहे. पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांनीही या अभियानात सक्रिय सहभाग घेतल्यास त्याचा अधिक व्यापक परिणाम होऊ शकतो. सरकारने या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.