फक्त तीन दिवस बाकी, नंतर थेट बँक खातंच होणार बंद, तुमचं 'या' बँकेत खातं नाही ना? फटाफट करा काम

पीएनबी ज्या खातेधारकांनी गेल्या 3 वर्षांपासून बँकेतील खात्यात कोणतीही देवाण-घेवणा केलेली नाही किंवा खात्यात रक्कम नसेल त्या खातेधारकांना 15 एप्रिल ही डेडलाईन दिलेली आहे. या प्रकारच्या बँक खात्यांना डेडलाईनपर्यंत ऍक्टिव केलं नाही तर त्यांना बंद करणार असल्याचं बँकेने सांगितलं आहे. गेल्या महिन्यात पंजाब नॅशनल बँकेद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकृत हँडलवरुन ही पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामाध्यमातून बँक खातेधारकांना इशारा देण्यात आला होता
प्रत्येक बँकेचे आता सगळे व्यवहार ऑनलाईन झाले आहेत. त्यामुळे खातेधारकांचं बँकेत जाणं फार कमी होतं. अशावेळी पीएनबी बँकेकडून मोठी अपडेट समोर आली आहे. बँकेने मार्च महिन्यातच मोठी चेतावणी देण्यात आली आहे. 16 एप्रिलला काही खाते थेट बंद केले जाणार आहेत. यामध्ये जी खाते गेल्या तीन वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत, ज्यामध्ये शून्य बॅलेन्स आहेत अशी खाते निष्क्रिय होणार आहेत. जर तुमचं बँक खातं या कॅटेगिरीत असेल तर फटाफट याच्याशी निगडीत सर्व कामे आताच पूर्ण करा. नाहीतर कोणतीही सूचना न मिळता बँक खाते (PNB Account Close Alert) बंद होऊ शकते.
पीएनबी ज्या खातेधारकांनी गेल्या 3 वर्षांपासून बँकेतील खात्यात कोणतीही देवाण-घेवणा केलेली नाही किंवा खात्यात रक्कम नसेल त्या खातेधारकांना 15 एप्रिल ही डेडलाईन दिलेली आहे. या प्रकारच्या बँक खात्यांना डेडलाईनपर्यंत ऍक्टिव केलं नाही तर त्यांना बंद करणार असल्याचं बँकेने सांगितलं आहे. गेल्या महिन्यात पंजाब नॅशनल बँकेद्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकृत हँडलवरुन ही पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामाध्यमातून बँक खातेधारकांना इशारा देण्यात आला होता. PNB ने एक्स पोस्ट अलर्ट जारी करत सांगितलं होतं की, या प्रकारचे निष्क्रिय खाते पुन्हा ऍक्टिव करणे गरजेचे आहे. जर तसे झाले नाही तर 16 एप्रिलला ही खाते डिएक्टिव करण्याची ऍक्शन घेतली जाणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये बँक पुन्हा ऍक्टिव करण्याची प्रोसेस देखील शेअर केली आहे.
Important Alert regarding Inoperative Accounts - please take note.#PublicNotice #Information #Alert #Banking #PNB #KYC pic.twitter.com/ieZwUgO07c
— Punjab National Bank (@pnbindia) March 18, 2026
पीएनबीने अशा खात्यांना पुन्हा ऍक्टिव करण्यासाठी बँकेकडून 15 एप्रिलची डेडलाईन दिली आहे. यासाठी खातेधारकांनी जवळच्या बँकेत जाऊन भेट देणे आवश्यक आहे. यामध्ये ग्राहकांनी PNB KYC प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. म्हणजे या केवायसीनंतर खाते पुन्हा सुरु करु शकता.
पंजाब नॅशनल बँक या प्रकारच्या निष्क्रिय खात्यांना बंद करण्याचा निर्णय का घेतल आहे. पीएनबीने याबद्दल माहिती देताना सांगितलं की, अशाप्रकारच्या खात्यांमध्ये जास्त जोखिम असते. फसवणुकीचे प्रकार अधिक होत असतात अशावेळी सगळ्या खात्यांवर बारीक लक्ष ठेवलं जात आहे.