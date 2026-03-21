PNB बँकेकडून अलर्ट जारी, 15 एप्रिलची डेडलाईन चुकली तर खाते होणार बंद! आत्ताच करा महत्त्वाचे काम

PNB Bank Notice: पीएनबी बँकेमध्ये तुमचे खाते असेल तर, ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण, एप्रिल मिहन्याच्या 15 तारखेपासून बँकेच्या कार्यपद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. खाते असूनही गेल्या तीन वर्षांपासून त्यामधून कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार झाला नसेल, अशा खाते धारकांसाठी बँकेकडून एक अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी जर तुम्ही बँकेच्या व्यवहाराशी संबंधित काही महत्त्वाची कामे पार पाडली नाहीत तर, तुमचे खाते बंद होण्याची शक्यता आहे. ही कामे कोणती आहेत पुढील माहितीत जाणून घ्या.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या अधिकृत माहितीनुसार, केवळ त्यांचेच खाते बंद होणार आहेत जे गेल्या तीन वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत किंवा ज्यामध्ये अद्याप कोणतीही रक्कम शिल्लक नाही. बँकेने सोशल मीडियावरील अधिकृत अकाउंटद्वारा एक्सवर (x) ही माहिती देणारी पोस्ट शेअर केली आहे. आणि खाते धारकांना त्यांची निष्क्रिय असलेले खाते पुन्हा सक्रिय करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
— Punjab National Bank (@pnbindia) March 16, 2026
दरम्यान, खाते सक्रिय करण्यासाठी बँकेकडून 15 एप्रिल 2026 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीपर्यंत हे महत्त्वाचे काम न केल्यास दुसर्या दिवशी 16 तारखेला, लगेचच त्यांचे खाते बंद होऊ शकते. यासाठी खाते धारकांना जवळच्या शाखेत जाऊन केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. तसेच तुम्ही बँकेच्या अधिकृत अॅपद्वारे घरबसल्याही ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता. यासाठी पुढील स्टेप्स फॉलो करा.
पीएनबीच्या अधिकृत अॅपद्वारे अशी करा ई-केवायसी:
प्लेस्टोअरवर जाऊन पीएनबी वन अॅप डाउनलोड करा.
लॉगइन प्रक्रिया पूर्ण करा.
यानंतर माय प्रोफाईल (My Profile) किंवा सर्विसेस (Services) हा पर्याय निवडा.
केवायसी अपडेट किंवा री-केवायसी पर्याय निवडा
आता आधार आणि पॅन कार्ड तपशील भरून ओटीपी (OTP) द्रावे प्रक्रिया पूर्ण करा.
आजकाल फसवणूक करून पैसे लुटण्याच्या अनेक घटना समोर येत असतात. याचा परिणाम होऊन सक्रिय खात्यांना नुकसान होऊ नये यासाठी बँकेला हा निर्णय घ्यावा लागला. यासाठीच बँका शिल्लक आणि व्यवहार सुरू नसलेल्या निष्क्रिय किंवा चालू खात्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे वेळोवेळी केवायसी अद्ययावत करणे हा देखील बँकिंग नियमांचा एक भाग आहे.