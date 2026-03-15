Explained: LPG गॅस पुरवठा संपला तरी, PNG गॅस कनेक्शन धारकांना कधीच होणार नाही तुटवडा! जाणून घ्या काय आहेत फायदे

PNG Gas Benefits: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. परिस्थिती अधिक बिघडली तर काय कारायचे याबाबत सरकार उपाय योजना शोधत आहेत. तसेच नागरिकांना गॅसची बचत करण्याचे आवाहन केले जात आहे. गॅसच्या किंमतीही वाढल्या आहेत ज्याचा फटका सामान्या नागरिकांच्या खिशाला बसला आहे. पण ज्या भागात पीएनजी गॅस पाइपलाईनचे कनेक्शन बसवण्यात आले आहे, त्यांना गॅस टंचाईबाबत कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. कारण पीएनजी म्हणजे पाईप्ड नॅचरल गॅस, जो प्रामुख्याने मिथेन वायू असतो. ज्याप्रमाणे घरात नळाला पाणी येते, त्याचप्रमाणे पाइपलाईनद्वारे हा गॅस थेट तुमच्या स्वयंपाकघरातील शेगडीपर्यंत पोहोचवला जातो. ही गॅस पाइपलाईन्स तुमच्या घरात कशी उपलब्ध करता येऊ शकते? याचा काय फायदा होतो? जर युद्ध परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅस पुरवठा संपला तर पीएनजी गॅस कसा उपयोगी पडू शकतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पुढील माहितीत सविस्तर जाणून घेऊया.
हा नैसर्गिक वायू जमिनीखाली किंवा समुद्राच्या तळाशी हजारो फूट खालून उपलब्ध होतो. तेल आणि गॅस विहिरींमधून हा वायू काढला जातो. यामध्ये मुख्यतः मिथेन वायू असतो. विहिरीतून काढलेला वायू थेट वापरता येत नाही. त्यावर प्रक्रिया करून त्यातील पाणी, कचरा काढून त्याचे शुद्धिकरण केले जाते. त्यानंतर हा वायू कोणत्याही ट्रक किंवा टेम्पोद्वारे नाही तर थेट पाइपलाईनद्वारे मुख्य केंद्रावर पोहोचवला जातो. हा नैसर्गिक वायू असल्याने याला कोणताही वास नसतो. त्यामुळे त्यात मर्केप्टन नावाचे रसायन मिसळले जाते, जेणेकरून गॅस गळती झाल्यास लगेच उग्र वास येईल आणि धोक्याची सूचना मिळेल.
पीएनजी गॅसचे कनेक्शन असल्यास दर महिन्याला सिलिंडर बुक करण्याची आवश्यकता भासत नाही, तसेच गॅस संपण्याचीही भीती नसते. यासाठी तुम्हाला एलपीजी गॅसप्रमाणे दर महिन्याला ठराविक रक्कम भरून गॅस खरेदी करण्याची गरज नाही, तर ज्याप्रमाणे तुम्ही विजेचे बिल भरता त्याचप्रमाणे गॅसचे बिल भरावे लागते. म्हणजेच तुम्ही जितका गॅस वापरता तितकाच बिल भरावा लागतो. सुरक्षिततेच्या बाबतीतही या गॅसचा मोठा फायदा होतो. हा गॅस हवेपेक्षाही हलका असतो. गळती झाल्यास तो घरात साचून न राहता लगेच हवेत विरघळतो, ज्यामुळे स्फोटाचा किंवा आगीचा धोका कमी असतो. तसेच स्वयंपाकघरात सिलिंडरची जागा वाचते. विशेष म्हणजे सिलिंडरमधून गॅस चोरी होण्याचे प्रकार इथे शक्यच नाहीत.
भारतात एलपीजी गॅस हा प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या आखाती देशांकडून आयात केला जातो. गॅसची बहुतांश आयात होर्मुझची सामुद्रधुनी या सागरी मार्गावरून होते, जिथे सध्या युद्ध परिस्थितीमुळे आयात करणे सुरक्षित नाही. पण पीएनजी गॅसचा पुरवठा मोठ्या पाइपलाईन्सद्वारे होतो आणि भारताकडे स्वतःचे नैसर्गिक वायूचे साठेही आहेत. ज्याचा पुरवठा जमिनीखालून होत असल्यामुळे आणि आयातीसाठी कोणत्याही वाहतुकीची गरज नसल्याने पुरवठा अखंडित राहू शकतो.
आजच्या आधुनिक काळात पीएनजी घेण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीमुळे खूप सोपी झाली आहे. सर्वप्रथम तुमच्या भागात कोणती कंपनी पीएनजी गॅसचा पुरवठा करते ते तपासा. जसे की, मुंबईमध्ये एमजीएल, पुण्यात एमएनजीएल, किंवा अदानी गॅस. त्यानंतर कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईटवर किंवा मोबाईल अॅपद्वारे नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज करा. यानंतर कंपनीचे काही प्रतिनिधी तुमच्या घरी येऊन पाइपलाईन जोडणे शक्य आहे का याची पाहणी करतील. जर शक्य असेल तर कनेक्शन जोडता येईल. कनेक्शनसाठी लागणारे अनामत रक्कम आणि इन्स्टॉलेशन चार्जेस भरावे लागतील. अनेक कंपन्या ही रक्कम भरण्यासाठी हफ्त्यांची सुविधाही देतात. तसेच दरमहिन्याच्या खर्चाचा विचार केला तर एलपीजी गॅसच्या तुलनेत पीएनजी गॅस साधारण 20 ते 30 टक्क्यांनी स्वस्त पडतो.
अर्जासाठी तुम्हाला आवश्यक कागदपत्रे:
ओळखपत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
मालकी हक्काचा पुरावा: घरपट्टीची पावती, लाइट बिल किंवा विक्री खत
भाडेकरू असल्यास: घरमालकाची सम्मती दर्शवणारे प्रमाणपत्र
फोटो: तुमचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो