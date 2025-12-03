सुंदर बाळ दिसताच मारुन टाकायची; नंतर करायची सेलिब्रेशन, पोटच्या मुलासह 4 जणांचा जीव घेणारी सायको किलर

हरियाणाच्या पानीपत येथून पोलिसांनी एका सायको किलर महिलेला अटक केली आहे. या महिलेने फक्त ईर्ष्या आणि मानसिक विकृतीमुळे चार लहान मुलांची हत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये तिच्या मुलाचाही समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला सुंदर, आकर्षक दिसणाऱ्या मुलांना टार्गेट करत असे. महिला त्यांना टब, बाथरुम किंवा हौदातील पाण्यात किंवा छोट्या कंटेनरमध्ये बुडवून मारुन टाकायची.
नौल्था गावात 1 डिसेंबरला एका लग्नात सहा वर्षांची मुलगी संशयास्पद स्थितीत टबमध्ये मृतावस्थेत आढळली. मुलीची उंची टबपेक्षाही खूप मोठी होती. यामुळे संशय आणखी वाढला. पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने घेत महिलेवर संशय व्यक्त केला आणि चौकशी केली. चौकशीत महिलेने काही धक्कादायक खुलासे केले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेने मान्य केलं आहे की चारही मुलं सुंदर असल्याने सर्वांचं लक्ष खेचून घेत होती आणि त्यामुळेच मी त्यांना मारुन टाकलं.
2023: सोनीपतच्या बोहर गावात नणंदेच्या मुलीला बुडवून मारलं.
2023: त्याच वर्षी आपल्या मुलाला बुडवून मारलं.
2025: त्याच्या भाचीची तिच्या आईवडिलांच्या घरी हत्या केली.
1 डिसेंबर 2025: नौलठा गावात त्याच्या मेव्हण्याच्या मुलीला, विधीला, बुडवून मारले.
प्रत्येक वेळी, ती मुलांना बुडवून मारायची आणि दुर्घटना असल्याचं सांगून वाचायची. कुटुंबही दुर्घटना असल्याचं समजून गप्प बसायचं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हत्या केल्यानंतर ती महिला आनंदी होत असे. चौकशीदरम्यान, तिने कबूल केलं की तिला तिच्यापेक्षा किंवा तिच्या स्वतःच्या मुलापेक्षा सुंदर दिसणाऱ्या मुलांचा हेवा वाटत होता.
सीआयए-वन टीमने अवघ्या 36 तासांत संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावला. पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि भयानक आहे, कारण आरोपीने त्याचे गुन्हे लपवण्यासाठी स्वतःच्या मुलालाही सोडलं नाही.
महिलेला अटक करण्यात आली आहे आणि तिची मानसिक आरोग्य तपासणी सुरू आहे. तिने इतर मुलांना लक्ष्य केलं होतं का याचाही पोलीस तपास करत आहेत. हरियाणामधील या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. कारण कदाचित पहिल्यांदाच एखाद्या महिलेने मत्सरातून चार निष्पाप मुलांची सीरियल किलिंग केली आहे.