सुंदर बाळ दिसताच मारुन टाकायची; नंतर करायची सेलिब्रेशन, पोटच्या मुलासह 4 जणांचा जीव घेणारी सायको किलर

हरियाणाच्या पाणीपतमधून एका महिलेला अटक करण्यात आली आहे. महिलेने फक्त ईर्ष्या आणि मानसिक विकृतीमुळे चार लहान मुलांची पाण्यात बुडवून हत्या केली. यामध्ये तिच्या मुलाचाही समावेश आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 3, 2025, 06:15 PM IST
हरियाणाच्या पानीपत येथून पोलिसांनी एका सायको किलर महिलेला अटक केली आहे. या महिलेने फक्त ईर्ष्या आणि मानसिक विकृतीमुळे चार लहान मुलांची हत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये तिच्या मुलाचाही समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला सुंदर, आकर्षक दिसणाऱ्या मुलांना टार्गेट करत असे. महिला त्यांना टब, बाथरुम किंवा हौदातील पाण्यात किंवा छोट्या कंटेनरमध्ये बुडवून मारुन टाकायची. 

महिलेला कशाप्रकारे झाली अटक?

नौल्था गावात 1 डिसेंबरला एका लग्नात सहा वर्षांची मुलगी संशयास्पद स्थितीत टबमध्ये मृतावस्थेत आढळली. मुलीची उंची टबपेक्षाही खूप मोठी होती. यामुळे संशय आणखी वाढला. पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने घेत महिलेवर संशय व्यक्त केला आणि चौकशी केली. चौकशीत महिलेने काही धक्कादायक खुलासे केले. 

चार हत्यांचं हादरवणारं सत्य

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिलेने मान्य केलं आहे की चारही मुलं सुंदर असल्याने सर्वांचं लक्ष खेचून घेत होती आणि त्यामुळेच मी त्यांना मारुन टाकलं. 

कधी झाली हत्या?

2023: सोनीपतच्या बोहर गावात नणंदेच्या मुलीला बुडवून मारलं.
2023: त्याच वर्षी आपल्या मुलाला बुडवून मारलं.
2025: त्याच्या भाचीची तिच्या आईवडिलांच्या घरी हत्या केली.
1 डिसेंबर 2025: नौलठा गावात त्याच्या मेव्हण्याच्या मुलीला, विधीला, बुडवून मारले.

प्रत्येक वेळी, ती मुलांना बुडवून मारायची आणि दुर्घटना असल्याचं सांगून वाचायची. कुटुंबही दुर्घटना असल्याचं समजून गप्प बसायचं. 

हत्येनंतर करायची सेलिब्रेशन

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हत्या केल्यानंतर ती महिला आनंदी होत असे. चौकशीदरम्यान, तिने कबूल केलं की तिला तिच्यापेक्षा किंवा तिच्या स्वतःच्या मुलापेक्षा सुंदर दिसणाऱ्या मुलांचा हेवा वाटत होता.

36 तासांत प्रकरणाचा छडा

सीआयए-वन टीमने अवघ्या 36 तासांत संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावला. पोलीस अधीक्षकांनी सांगितलं की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि भयानक आहे, कारण आरोपीने त्याचे गुन्हे लपवण्यासाठी स्वतःच्या मुलालाही सोडलं नाही.

महिला पोलीस कोठडीत 

महिलेला अटक करण्यात आली आहे आणि तिची मानसिक आरोग्य तपासणी सुरू आहे. तिने इतर मुलांना लक्ष्य केलं होतं का याचाही पोलीस तपास करत आहेत. हरियाणामधील या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. कारण कदाचित पहिल्यांदाच एखाद्या महिलेने मत्सरातून चार निष्पाप मुलांची सीरियल किलिंग केली आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

