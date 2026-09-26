धावत्या ट्रेनमधून तरुणाला फेकून दिलं, आरोपीच्या चौकशीत धक्कादायक खुलासे; म्हणाला 'मला त्याच्या...', 'सायको किलर' अटकेत!

धावत्या ट्रेनमध्ये एका 21 वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून खंडणी मागितल्याच्या आणि त्याची हत्या केल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी एका सराईत गुन्हेगाराला अटक केली आहे. बिहारमधील बक्सर भागात प्रवाशांना लक्ष्य करुन बनावट ओळख सांगत हिंसाचार करण्याची ही मोडस ऑपरेंडी असल्याचं तपासातून समोर आले आहे. तसंच अशा गुन्ह्यांची ही एक मालिकाच असल्याचेही आढळले आहे. धावत्या ट्रेनमधील प्रवाशांचे अपहरण करणे, त्यांच्या कुटुंबीयांकडून खंडणी मागणे आणि त्यानंतर त्यांना ट्रेनमधून खाली फेकून देणे, अशा गुन्ह्यांत गुंतलेल्या एका सराईत गुन्हेगाराला बिहारमधील बक्सर येथे अटक करण्यात आली आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
रोहित असे नाव असलेल्या या आरोपीला 21 वर्षीय नितीन कुमारच्या मृत्यूप्रकरणी अटक करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हैदराबादहून घरी परतत असताना रोहितने नितीनचे अपहरण केले, त्याच्या कुटुंबीयांकडे 10 हजारांची खंडणी मागितली आणि नंतर त्याचे हात-पाय बांधून त्याला चालत्या ट्रेनमधून खाली फेकून दिले. 19 सप्टेंबर रोजी 'दानापूर स्पेशल'मधून प्रवास करत असताना नितीनला आरोपाने लक्ष्य केले होते.
नितीनच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, तो घरी परतत असताना पैशांसाठी अज्ञात गुन्हेगारांनी त्याचे अपहरण केले. यानंतर बक्सर रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि तपास सुरू करण्यात आला. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, रेल्वे डीएसपी कांचन कुमारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक स्थापन करण्यात आले.
तपासादरम्यान, पोलिसांनी वाराणसी येथून रोहितचा शोध घेऊन त्याला अटक केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीदरम्यान आरोपीने कबूल केले की, त्याने नितीनचे हात-पाय बांधून त्याला चालत्या ट्रेनमधून खाली फेकून दिले होते, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.
तपासादरम्यान आरोपीच्या कथित गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहितीही समोर आली. पोलिसांनी सांगितले की, रोहितने 2024 मध्ये अशाच प्रकारचा गुन्हा केला होता. त्यावेळी त्याने बक्सर येथील दोन व्यक्तींना धावत्या ट्रेनमधून खाली फेकून दिले होते. या घटनेत त्या दोन्ही व्यक्ती वाचल्या होत्या आणि रोहितला नंतर दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यात आली होती. शिक्षा भोगल्यानंतर त्याची कारागृहातून सुटका झाली होती.
रेल्वे डीएसपी कांचन कुमारी यांनी सांगितले की, आरोपी लक्ष्य केलेल्या व्यक्तीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी वेगवेगळ्या ओळखींचा वापर करत असे. डीएसपींच्या माहितीनुसार, रोहित कधी पोलीस अधिकारी, तर कधी जीआरपी (GRP) किंवा एसटीएफ (STF) कर्मचारी असल्याचे भासवत असे आणि या ओळखींचा वापर करून आपल्या पीडितांची निवड व त्यांची फसवणूक करत असे.
नितीनच्या प्रकरणात, पोलिसांनी सांगितले की, धुम्रपान करण्यावरुन आरोपीने त्याला छळले आणि त्याच्या कुटुंबीयांकडे पैशांची मागणी केली. पैसे मिळाल्यानंतर, त्याने नितीनला बांधून ठेवले आणि ट्रेनमधून खाली फेकून दिले. आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. रेल्वे पोलीस आता या प्रकरणाच्या जलदगती खटल्यासाठी (speedy trial) तयारी करत आहेत, असे डीएसपींनी सांगितले.