हत्या केल्यानंतर पाण्याने धुवायचा मृतदेह, नंतर मांस खायचा अन्...; धक्कादायक घटेनेने पोलीस हादरले

Crime News: उत्तर प्रदेशातील निठारी हत्याकांडासारखीच मानवतेला हादरवून टाकणारी घटना पुन्हा एकदा समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा भागात एका व्यक्तीची कथितरित्या मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मृत व्यक्ती स्मशानभूमीत बांधलेल्या झोपडीत राहत असल्याचे वृत्त आहे. त्याचा मृतदेह कुसर हाटजवळील एका जलाशयात आढळून आला. या अज्ञात तरुणाची गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
या प्रकरणात पोलिसांनी फिरदौस आलम नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे. आरोपी दारूच्या नशेत होता असं पोलिसांचं म्हणणे आहे. हत्येनंतर त्याने मृतदेह पाण्याच्या नळाकडे नेला, तो स्वच्छ केला आणि नंतर तो लपवला. पोलीस तपासात आरोपीचा मृतदेहाचे काही भाग खाण्याचा हेतू होता असंही उघड झालं आहे.
चौकशीदरम्यान, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. दिनहाटा एसडीपीओ धीमान मित्रा म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर आहे. त्यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, आरोपीने मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने मृताची हत्या केली. हा नरभक्षकपणाचा दुर्मिळ प्रकार मानला जात आहे.
एसडीपीओंनी सांगितलं की, स्थानिक सूत्रांकडून पोलिसांना आरोपीबद्दल माहिती मिळाली होती, ज्याच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, तपास जसजसा पुढे जाईल तसतशी अधिक माहिती उपलब्ध होईल तशी ती शेअर केली जाईल.