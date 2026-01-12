English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  हत्या केल्यानंतर पाण्याने धुवायचा मृतदेह, नंतर मांस खायचा अन्...; धक्कादायक घटेनेने पोलीस हादरले

Crime News: उत्तर प्रदेशातील निठाडी हत्याकांडानंतर आता पश्चिम बंगालधील दिनहाटा येथे माणसाचं मांस खाण्याच्या संशयातून हत्या झाल्याचं प्रकार समोर आला आहे. स्मशानभूमीत राहणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीची गळा  कापून हत्या करण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 12, 2026, 07:40 PM IST
हत्या केल्यानंतर पाण्याने धुवायचा मृतदेह, नंतर मांस खायचा अन्...; धक्कादायक घटेनेने पोलीस हादरले

Crime News: उत्तर प्रदेशातील निठारी हत्याकांडासारखीच मानवतेला हादरवून टाकणारी घटना पुन्हा एकदा समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा भागात एका व्यक्तीची कथितरित्या मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मृत व्यक्ती स्मशानभूमीत बांधलेल्या झोपडीत राहत असल्याचे वृत्त आहे. त्याचा मृतदेह कुसर हाटजवळील एका जलाशयात आढळून आला. या अज्ञात तरुणाची गळा चिरून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी फिरदौस आलम नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे. आरोपी दारूच्या नशेत होता असं पोलिसांचं म्हणणे आहे. हत्येनंतर त्याने मृतदेह पाण्याच्या नळाकडे नेला, तो स्वच्छ केला आणि नंतर तो लपवला. पोलीस तपासात आरोपीचा मृतदेहाचे काही भाग खाण्याचा हेतू होता असंही उघड झालं आहे. 

चौकशीदरम्यान, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. दिनहाटा एसडीपीओ धीमान मित्रा म्हणाले की, हे प्रकरण अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर आहे. त्यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, आरोपीने मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने मृताची हत्या केली. हा नरभक्षकपणाचा दुर्मिळ प्रकार मानला जात आहे.

पोलिसांनी आरोपीला अटक करुन सुरु केला तपास

एसडीपीओंनी सांगितलं की, स्थानिक सूत्रांकडून पोलिसांना आरोपीबद्दल माहिती मिळाली होती, ज्याच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, तपास जसजसा पुढे जाईल तसतशी अधिक माहिती उपलब्ध होईल तशी ती शेअर केली जाईल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

