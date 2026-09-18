/24 कॅरेट सोनं आणि 3 लाख हिऱ्यांनी सजवला गणपती? लालबागचा राजाची प्रतिकृती व्हायरल होताच पोलिसांनी घेतली दखल, म्हणाले...

गणेशोत्सवादरम्यान अनेक मूर्ती चर्चेचा विषय ठरत असतात. अशीच हैदराबादच्या बेगम बाजारमधील 'फीलखाना' येथील एक मूर्ती भाविकांचं लक्ष वेधून घेत असून, तिला पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे. मात्र हैदराबादच्या गोशामहल पोलिसांनी 'ली ची का राजा गणेश 2026' (Lee Chee Ka Raja Ganesh 2026) या मोठ्या प्रमाणावर गाजलेल्या मूर्तीबाबत सत्य समोर आणलं आहे.
सोशल मीडियावरील पोस्ट्समुळे ही मूर्ती चर्चेत आली होती. या पोस्ट्समध्ये दावा करण्यात आला होता की, ही 48 किलो वजनाची 'पंचलोह' गणेशमूर्ती असून तिला 24-कॅरेट सोन्याचा मुलामा देण्यात आला आहे आणि ती 3 लाख 83 हजार 800 अमेरिकन हिऱ्यांनी सजवण्यात आली आहे. 'गोल्डन गणेश' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मूर्तीची निर्मिती मुंबईचा 'लालबागचा राजा' आणि 'तिरुपती बालाजी' यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन, तसेच भाविकांसाठी एक विशेष अर्पण म्हणून कुशल कारागिरांकडून करण्यात आल्याचे सांगितले जात होते.
या दाव्यानंतर ही मूर्ती लगेच व्हायरल झाली. मूर्तीचे फोटो व व्हिडिओ व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि 'एक्स' यांसारख्या माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागले.
मात्र, गोशामहल पोलिसांनी हे दावे "असत्य आणि दिशाभूल करणारे" असल्याचे सांगत स्पष्टीकरण दिले आहे. गोशामहलचे पोलीस निरीक्षक बी. श्रावण कुमार यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ही गणेशमूर्ती व्हायरल मेसेजेसमध्ये दावा केल्याप्रमाणे कोणत्याही विशिष्ट साहित्यापासून किंवा पद्धतीने बनवलेली नाही. विशेषतः, या मूर्तीवर 24-कॅरेट सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता, हा दावा त्यांनी फेटाळून लावला.
पोलिसांनी असाही आरोप केला की, "ली ची का राजा गणेश" (Lee Chee Ka Raja Ganesh) उत्सवाशी संबंधित काही आयोजकांनी 'ली ची पर्ल्स अँड ज्वेल्स'च्या (Lee Chee Pearls and Jewels) व्यावसायिक हितांना चालना देण्यासाठी आणि मूर्तीबद्दल चुकीचा समज पसरवून अवाजवी फायदा मिळवण्यासाठी हे दावे केले.
"लोकांनी पडताळणी न केलेली माहिती मानू नये किंवा ती पुढे पाठवू नये," असे आवाहन पोलिसांनी केले असून, नागरिकांनी केवळ अधिकृत आणि खात्रीशीर स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणामुळे एका आकर्षक गणेशमूर्तीभोवती सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत, पोलिसांनी भाविकांना उत्सवावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आणि अफवा व दिशाभूल करणारी माहिती पसरण्यापासून रोखण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.