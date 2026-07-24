/CJP च्या आंदोलनाला पाठिंबा देत पोलिसाने थेट स्टेजवरच दिला राजीनामा, कोण आहे हा पोलीस कर्मचारी?

दिल्लीमधील जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टीकडून सुरु असलेल्या आंदोलनाला सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे. दरम्यान शुक्रवारी या आंदोलनात थेट एक पोलीस कर्मचारीच दाखल झाला आणि सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत हा पोलीस कर्मचारी मंचावर पोहोचला आणि तिथे सर्वांना संबोधित करत असतानाच आपण नोकरी सोडत असल्याची घोषणा केली. त्याने आपले बॅज काढून अभिजीत दीपके यांच्याकडे सोपवले. तसंच यावेळी त्याने काही गंभीर आरोप करताना, आपण बंडखोर असल्याचं म्हटलं.
या पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव शेर सिंह असं आहे. शेर सिंह उत्तराखंड पोलीस दलात कार्यरत आहे. ते पोलीस कॉन्स्टेबल पदावर आहेत. शेर सिंह यांनी मंचावरुन आंदोलकांना संबोधित करताना सरकार आणि व्यवस्थेवर जोरदार टीका केली. यानंतर वर्दीवरील बॅज काढून अभिजीत दीपकेंकडे सोपवले.
आंदोलनादरम्यान शेर सिंह यांनी सांगितलं की, त्यांनी उत्तराखंड पोलीस खात्यातील आपली नोकरी सोडली असून आपल्या हक्कांसाठी लढा देण्यासाठी ते या आंदोलनात सामील झाले आहेत. आपल्या भाषणात शहीद भगत सिंह यांचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "आयुष्य हे आपल्या स्वतःच्या अटींवर जगायचे असते. क्रांतीचा उगम विचारांतून होतो. जर आपल्या हक्कांसाठी लढा देणे हे बंड असेल, तर आम्ही बंडखोर आहोत."
सिपाही शेर सिंह ने अपने कंधे पर लगा उत्तराखंड पुलिस का बैज़ उतारकर अभिजीत दीपके के हाथों में थमा दिया,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 24, 2026
भाई के हिम्मत व जज़्बे को pic.twitter.com/H3z1bKBknM
दरम्यान, शेर सिंह यांनी उत्तराखंडच्या भरती प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की, उत्तराखंडमधील परीक्षेची प्रश्नपत्रिका एखाद्या किराणा दुकानातील वस्तूंप्रमाणे सहज उपलब्ध होते. आंदोलनादरम्यान त्यांच्या या विधानाने बरीच चर्चा घडवून आणली.
मात्र, उत्तराखंड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून शेर सिंह यांच्या दाव्यांपेक्षा वेगळीच परिस्थिती समोर येते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शेर सिंह सध्या उत्तराखंडमधील पिथौरागढ जिल्ह्यात कार्यरत आहेत आणि एका आरोपीकडून पैसे स्वीकारल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेर सिंह वादात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वीही विविध आरोपांमुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील पूर्वीच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोंद विभागीय कागदपत्रांमध्ये आधीच उपलब्ध आहे. जंतर-मंतरवरील घटनेदरम्यान त्यांचा बॅज काढून घेणे आणि त्यांनी केलेली सार्वजनिक विधाने यांसह संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील पोलिस मुख्यालयाकडे पाठवला जात असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर शेर सिंह यांच्यावर कठोर विभागीय कारवाई केली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.
जंतरमंतर येथील त्यांचे भाषण, त्यांनी आपला बॅज काढून टाकल्याची घटना आणि पोलिसांनी जाहीर केलेली माहिती यांबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आपण नोकरी सोडल्याचा दावा शेर सिंह करत असले, तरी पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ते अजूनही पिथौरागढ येथे कार्यरत आहेत आणि त्यांच्यावर आधीच विभागीय चौकशी सुरू आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.