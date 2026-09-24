'कोणी पकडलं तर माझ्या जागी..,' करोडपती व्यवसायिक विनीत हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! सुपारी किलरच्या चौकशीत हादरवणारे खुलासे, सून नव्हे तर मुलगा.., सर्वांनाच धक्का

औषध विक्रेते विनीत मनोचा यांच्या या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्या मुलाला अटक केली आहे. सुब्रत मनोचा याला अटक करण्यात आली असून, गुरुवारी त्याला संबंधित न्यायालयात हजर केले जाईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्त रघुबीर लाल यांनी पीटीआयला दिली. सुपारी घेऊन हत्या करणारा विशाल गौतम, त्याचा साथीदार राजकिशोर आणि सुब्रतची पत्नी शालू यांना 24 तासांच्या पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. या काळात पोलिसांनी सुब्रतला विशालसमोर उभे करून चौकशी केली आणि त्यानंतर ही अटक करण्यात आली, असेही लाल यांनी सांगितले.
सुब्रतने त्याला आपल्या वडिलांची हत्या करण्यास सांगितले होते आणि त्यासाठी 6 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, अशी माहिती विशालने तपासाशी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना दिली, असे लाल यांनी सांगितले. तसेच, पकडले गेल्यास पत्नी शालूचे नाव घ्यावे, असेही सुब्रतने आपल्याला सांगितले होते, असा दावा विशालने केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पोलीस विशालने केलेले आरोप आणि त्यासंदर्भातील कॉल रेकॉर्ड्स तसेच इतर डिजिटल व परिस्थितीजन्य पुरावे यांची पडताळणी करत आहेत. सुब्रतने खुनाची कबुली दिलेली नाही, असे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले. तसेच, खुनाच्या अवघ्या काही दिवस आधी विशालने नवीन सिमकार्ड घेतले होते आणि त्या क्रमांकावरून पहिला कॉल सुब्रतलाच केला होता, असेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.
बुधवारी रात्री पोलिसांनी सुब्रत, शालू आणि विशाल यांची अनेकदा चौकशी केली. चौकशीदरम्यान एका टप्प्यावर शालू भावनिक होऊन कोसळली आणि तिने पोलिसांना सांगितले की, सुब्रतला वाचवण्यासाठी तिला या प्रकरणात गोवण्यात आले होते. पोलिस दोन्ही बाजूंनी केलेल्या आरोपांची पडताळणी करत आहेत.
5 सप्टेंबर रोजी कल्याणपूरमधील 'रतन ऑर्बिट' अपार्टमेंटमध्ये 60 वर्षीय विनीत यांची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी दुसऱ्याच दिवशी सून शालू आणि हत्येसाठी सुपारी घेतलेले विशाल व राजकिशोर यांना अटक केली. तपासादरम्यान पोलिसांना सुरुवातीलाच शालूच्या सहभागाचा संशय आला होता. सुब्रत, ज्याच्यावरही संशय होता, त्याला ताब्यात घेण्यात आले आणि अटकेपूर्वी त्याची सखोल चौकशी करण्यात आली.
पोलिसांनी सांगितले की, तपासकर्त्यांनी 100 हून अधिक प्रश्न तयार केले होते आणि ते आरोपींच्या हालचाली, फोन कॉल्स, आर्थिक व्यवहार व हत्येशी संबंधित इतर दुव्यांबाबत त्यांची कसून चौकशी करत होते. पोलिस कोठडीदरम्यान, पोलिसांनी विशालला 'रतन ऑर्बिट' येथे नेले; हत्येनंतर पळून जाताना त्याने तेथेच एक चावी फेकून दिली होती. अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सला लागून असलेल्या एका मोकळ्या भूखंडावरून ती चावी हस्तगत केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
राजकिशोरला कानपूर सेंट्रल रेल्वे स्थानकावर नेण्यात आले; तिथे त्याने दाखवलेल्या जागेवरून, म्हणजेच एका सार्वजनिक शौचालयाच्या मागून, पोलिसांनी त्याचे रक्ताने माखलेले पँट आणि काळा स्कार्फ जप्त केल्याचा दावा केला. शालू, विशाल आणि राजकिशोर यांची 24 तासांची पोलिस कोठडी गुरुवारी दुपारी संपत आहे; त्यानंतर वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना पुन्हा तुरुंगात नेले जाणार आहे.